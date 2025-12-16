El homenaje de Nicolás Vázquez a su hermano Santiago a 9 años de su muerte: el emotivo significado de su tatuaje

Nicolás Vázquez y su hermano Santiago

El 16 de diciembre de 2016, el destino irrumpió sin permiso en la vida de Nicolas Vázquez. Ese día, en Punta Cana, República Dominicana, se apagó inesperadamente la vida de su hermano, Santiago Vázquez, actor y comediante, a los apenas 27 años. La noticia de la muerte súbita de Santiago devastó a Nico y a toda su familia.

Nico Vázquez compartió un sentido texto y una serie de imágenes de su hermano Santiago

Dicen que los golpes más duros llegan sin anunciarse. ¿Qué sentir después de celebrar el propio matrimonio, rodeado de alegría, y, de pronto, enfrentarse al abismo de una pérdida irreparable? Solo días antes, Nico había unido su vida a la de Jimena Accardi. En la fiesta hubo risas, promesas, música. Muy pronto, el teléfono trajo el silencio. “Santi era la persona más importante de mi vida”, recordaría luego Nico, con voz entrecortada y la mirada buscando respuestas en el pasado.

El impactante tatuaje de Nico Vazquez y el significado que lo une para siempre a su hermano Santiago (Instagram)

Él no permite que el recuerdo de su hermano se apague ni un momento. Sus redes sociales son testimonio vivo: fotos, videos, anécdotas, los karaokes juntos, el humor compartido. Hay nostalgia, pero sobre todo, gratitud.

Este 16 de diciembre, otro aniversario de aquella ausencia que jamás termina de aceptarse, Nico compartió lo inconmensurable: un video en el que se graba tatuándose en el brazo una escena icónica de Rocky, justo debajo del nombre “Santi”. El golpe de la aguja, el trazo sobre la piel, el homenaje indeleble. Un ritual personal pero compartido con miles.

Nico y Santi Vázquez en la boda del actor con Gime Accardi. A los pocos días, el joven de 27 años falleció por muerte súbita

De hecho, hace solo unos meses destacó un detalle que emocionó. “En uno de sus últimos viajes, mi hermano Santi, antes de partir a otro plano, viajó a una ciudad que siempre había soñado conocer: New York. Siempre habíamos querido vivirla juntos, por Broadway, por lo que significa para nosotros el teatro y el cine y de paso pasar por Filadelfia y vivir la experiencia Rocky, pero no se dio”.

Ante ello, junto a las imágenes en este nuevo aniversario, el acotr dejó un texto desgarrador y luminoso: “En estos años aprendí que lo corporal se extraña, claro, pero lo espiritual se siente con una intensidad imposible de explicar. Yo tengo demostradas mis señales, mis conexiones, mis momentos, y nunca dejé de sentirme acompañado por mi hermano desde el otro plano”.

Una de las imágenes compartidas por Nico Vázquez con su hermano menor, que falleció de muerte súbita en 2016

La herida abierta no se cierra, pero Nico aprendió a convivir con esa ausencia. “Convivir con esa presencia distinta, con esa forma nueva de estar, me ayudó a llevarlo todo mejor, más profundo, más en paz. Porque uno empieza a comprender que el tiempo que pasó desde que se fue no define nada: no borra, no distancia, no apaga. Simplemente transforma”.

¿Cuánto puede enseñarnos el sufrimiento? “Y también me enseñó algo fundamental: honrar aun más la vida. Entender que estamos acá para vivirla, sentirla y disfrutarla lo máximo posible. Porque, como diría mi padre, la vida es un instante. Que incluso en el dolor hay un llamado a ponerse de pie, a seguir, a resurgir. Como el Ave Fénix. Siempre volver a levantarse, siempre volver a creer”.

En esa herencia invisible, Nico encuentra abrigo y fuerza. Siente —lo dice sin dudar— que la mitad de las cosas que le pasaron no hubieran sido posibles sin la guía, la protección y el aliento de Santi. “Cuando estaba acá y ahora que no está, pero está. En otro plano, en otro modo, pero siempre cerca”.

Nico, Santi y el recuerdo siempre presente aunque pasen los años

El recuerdo de Santiago Vázquez no es solo de Nico. Es colectivo. “Me gusta recordarlo así, porque sé que muchos lo recuerdan, lo piensan y sonríen. Y eso también es amor vivo”.

Por eso, en medio de tanto dolor, hay una convicción que marca cada palabra. “Por eso, cada vez que te pienso, extraño o recuerdo, sonrío. Siempre juntos. Planos distintos, misma alma. Espalda con espalda. Corazón con corazón. Te amo, San. Crean, siempre”.

Así, el amor entre los hermanos trasciende fronteras y planos. La memoria se convierte en refugio y la piel en altar de lo que no muere.