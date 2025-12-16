Teleshow

De romances mediáticos y su carrera en los medios: la historia de Rocío Robles, la novia de Adrián Suar

Oriunda de Rosario, la joven de 33 años se reinventó lejos de Argentina. De bailarina y modelo a actriz y periodista. Su paso por ShowMatch, su noviazgo con Tyago Griffo y cómo conquistó el corazón de uno de los productores clave de la TV

De las pistas del Bailando y noviazgos con personalidades muy conocidas, a una carrera sólida en medios internacionales y un vínculo que vuelve a ponerla en el centro de la escena (Instagram)

En los últimos meses, un rumor fue creciendo sigilosamente en el ambiente: el romance entre Adrián Suar y Rocío Robles pasó de ser un secreto a voces a convertirse en la relación más comentada del espectáculo argentino. A mediados de octubre todo quedó finalmente al descubierto y, desde entonces, la pareja formada por el productor y la joven mediática no dejó de ser noticia. Pero detrás del perfil bajo y la reciente exposición, hay una historia de esfuerzo, transformaciones y un recorrido mediático que llevó a Rocío a ser hoy la mujer que conquistó el corazón de uno de los productores clave de la televisión.

Rosarina de nacimiento - nació el 9 de diciembre de 1992 - Rocío tiene 33 años y una historia de superación y pasión por el trabajo. Criada en una familia de clase media dedicada a la acción social, su infancia estuvo marcada por una activa participación en la vida de barrio: murga, deportes y propuestas culturales formaban parte de su rutina. Su primer gran salto llegó a los 14, cuando fue elegida como segunda princesa en el Carnaval de Rosario. Esa distinción le valió una beca para asistir a una prestigiosa escuela de modelos de la ciudad, abriéndole las puertas a una carrera que no tardaría en despegar. Con el tiempo llegarían más consagraciones, como su paso por Miss Mundo Argentina 2014, múltiples campañas de fotos y portadas en revistas, el sueño de crecer en el mundo de los medios empezó a transformarse en realidad.

Rocío Robles durante sus primeros años en el mundo del espectáculo (Archivo)
En los primeros años de exposición mediática, Rocío mantuvo un romance con Tyago Griffo, el hijo de Gladys La Bomba Tucumana (Instagram)

El verdadero salto llegó en 2012, cuando debutó en la pantalla chica en La argentina más linda de Sábado Show (El Trece), donde se consagró segunda finalista. Tras sortear el anonimato y la presión de los castings, Robles logró su lugar como bailarina en ShowMatch, donde permaneció hasta 2017. Ese recorrido en la pista de Marcelo Tinelli fue crucial: allí ganó una enorme visibilidad, sumó amistades para toda la vida, se profesionalizó como figura mediática y tuvo la oportunidad de compartir momentos con otras estrellas como Rocío Guirao Díaz.

Las luces del Bailando también le trajeron a la modelo su primera relación mediática: en 2017 comenzó a salir con Tyago Griffo, el hijo de Gladys La Bomba Tucumana. La relación estuvo marcada por idas y vueltas, declaraciones cruzadas y rumores que alimentaron el show. Se dijo que Rocío había dejado a Tyago tras los comentarios de Barby Silenzi en la pista. “¿Si estamos separados? Y sí… estamos un poquito distanciados”, declaró él en su momento con incertidumbre. Aun así, el afecto persistía detrás de escena: tras su eliminación del certamen, Rocío lo contactó, y el fin de semana aparecieron fotos de ambos cenando juntos. Sin embargo, la relación terminó definitivamente a fines de ese año, justo en el inicio de la temporada teatral en Villa Carlos Paz.

Robles y Griffo vivieron un noviazgo lleno de idas y venidas que terminó al inicio de la temporada teatral en Villa Carlos Paz (Captura Bailando)
Rocío Robles durante sus años como parte del certamen de Marcelo Tinelli (Archivo)

Pero lejos de limitarse a romances mediáticos y al baile delante de las cámaras, Robles buscó expandir sus horizontes. A fuerza de trabajo y carisma fue abriéndose paso como una figura difícil de encasillar. Se lució como secretaria en Canta si Puedes con José María Listorti; panelista en La Jaula de la Moda y Santo Sábado; jurado en La Tribuna de Guido; e invitada en Bienvenidos a bordo. En teatro fue parte de La Isla Encantada en Carlos Paz y la película Bañeros 5: Lentos y Cargosos.

Además del baile y el modelaje, la mediática apostó por expandir su talento en otros rubros como el teatral (Instagram)
Luego de apostar por vivir en México, Robles regresó al país y aceptó formar parte de F3 en la televisión (Instagram)

En 2019, su espíritu inquieto la llevó a México, donde amplió horizontes como modelo, actriz y conductora. En 2023, de regreso en Argentina, dio un volantazo y se enfocó en su carrera como periodista deportiva. Se sumó como panelista a F3 en ESPN, lo que le permitió combinar su pasión por Rosario Central con la revalorización del rol de la mujer en el fútbol. Paralelamente, el crecimiento como influencer se volvió clave: construyó una comunidad de seguidoras jóvenes para quienes es referente por actitud y autenticidad.

Su historial sentimental también ocupó titulares. Después de Griffo, a mediados de 2024, Rocío fue señalada erróneamente como la tercera en discordia entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova. El rumor escaló tanto que la prensa del futbolista debió desmentirlo, aclarando que Robles simplemente había estado invitada al cumpleaños de Rodrigo De Paul, anfitrión del evento, y que cualquier versión sobre ella y Mac Allister, o sobre De Paul mismo, eran sólo producto de la abundancia de cámaras. Sobre esto, Rocío siempre fue categórica: “Estoy tranquila porque sé lo que hice. Él sabe lo que hizo. Se fue temprano con la novia. Y De Paul entiendo que está soltero, yo también estoy soltera, pero igual no me gusta que me vinculen con alguien que no”.

En diciembre, con una relación estable con Suar, disfrutó de unas románticas vacaciones por Italia (Instagram)

Finalmente, el presente amoroso desplazó toda distracción: el romance con Suar ocupó la primera plana cuando ambos fueron vistos juntos en una salida céntrica. Días después, el vínculo recibió la bendición de sus entornos. Desde el círculo de Suar, confirmaron a Teleshow que están conociéndose y apostando al amor, permitiéndose mostrarse después de años de perfil bajo por parte de Rocío. Recientemente, la pareja selló esa complicidad durante unas vacaciones en Italia con su primera postal juntos: se los ve de espaldas, abrazados y mirando el Coliseo Romano. Ella, con tonos claros; él, con campera oscura. La imagen, difundida en redes, fue acompañada por la ironía de Suar: “¿Cuándo termina la construcción?”.

