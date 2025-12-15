El tenso reencuentro entre Nico Occhiato y Nacho Elizalde en la alfombra negra del Martín Fierro de streaming

Uno de los momentos más comentados de la noche se vivió en la alfombra negra (Video: Telefe)

El reencuentro entre Nico Occhiato y Nacho Elizalde en la alfombra negra de los premios Martín Fierro a los canales de streaming fue uno de los momentos más esperados y comentados de la noche. Por primera vez desde la salida de Elizalde de Luzu TV para sumarse a Olga, ambos referentes del streaming argentino coincidieron en público, generando una gran expectativa entre los presentes. El cruce, aunque breve, se desarrolló en un ambiente donde la incomodidad y la tensión resultaron evidentes, marcando el quiebre en una relación profesional y personal que había sido central en la escena mediática.

La secuencia se produjo ante la mirada de los asistentes y las cámaras, que captaron cada gesto y cada silencio. Occhiato, acompañado por Flor Jazmín Peña, llegó a la alfombra y se acercó a los conductores del evento, entre quienes estaban Elizalde y Luli González. Elizalde intentó romper el hielo con un “¿Cómo andan?” y acercó el micrófono a Occhiato, quien respondió que “muy bien”, pero dirigió su atención hacia la otra conductora, evitando cualquier interacción directa con su excompañero. Elizalde, en un nuevo intento por mantener la conversación, comentó “Muchas nominaciones tuvieron este año”, pero Occhiato permaneció en silencio y fue Flor Jazmín Peña quien respondió. Durante el intercambio, la incomodidad se hizo notoria: Occhiato evitó mirar a Elizalde a los ojos y se mantuvo distante, mientras la tensión aumentaba con cada intervención. La charla se sostuvo principalmente entre Flor y Luli, dejando a los protagonistas del conflicto en un segundo plano y sin lograr disimular el malestar.

Las imágenes del encuentro circularon rápidamente en redes sociales, exponiendo la distancia que se instaló entre ambos desde la salida de Elizalde de Luzu TV. En aquel momento, en declaraciones previas, Nacho había relatado cómo se produjo la ruptura: “Yo estoy contento con esta oportunidad, que me hayan propuesto para conducir un programa en vivo con Paula Chaves, yo al principio dejé Luzu por Bake Off porque no me daban los horarios, y se lo dije a Nico. Y la propuesta fue después. La charla con Nico no fue muy linda que digamos, supongo que en un punto sintió decepción, supongo que se quebró algo ahí“.

Nacho Elizalde anunció su despedida de Luzu TV: emoción y lágrimas al aire (Video: Luzu TV)

Acto seguido, explicó que su cambio laboral no había sido por una cuestión de dinero. “Mi decisión no fue económica, porque laburo un montón, mi decisión fue por el crecimiento, conducir un programa diario para mí es increíble”. Estas palabras reflejaron el trasfondo de la tensión que se percibió en la gala de los Martín Fierro, donde la cordialidad habitual dio paso a una distancia notoria.

La noche avanzó y, cuando el ciclo Tapados de laburo, que conduce Elizalde junto a Paula Chaves, fue distinguido como Programa Revelación, el conductor subió al escenario y, en su discurso, dedicó unas palabras a su excompañero y a la señal que lo vio crecer. “En lo personal quiero agradecerle a Nico y a Luzu que me enseñaron muchísimo”, expresó Elizalde, dejando en claro que, al menos de su parte, el conflicto había quedado atrás. El reconocimiento público sorprendió a muchos, ya que hasta ese momento la relación entre ambos parecía irremediablemente dañada. El gesto de Elizalde, al agradecer a Occhiato y a Luzu TV en un momento de celebración, sugirió una voluntad de superar las diferencias y de reconocer el valor del camino compartido.

El trasfondo de la ruptura entre Occhiato y Elizalde se remonta a la decisión de este último de abandonar Luzu TV, donde era una de las figuras centrales de Nadie Dice Nada, para asumir nuevos desafíos en Olga. Elizalde anunció su salida en noviembre de 2024, durante la emisión número 1.000 del ciclo, en un momento cargado de emoción. “Tomé una decisión. No pensé que iba a llorar”, confesó al aire, visiblemente conmovido. En su mensaje, explicó que su espíritu inquieto y su necesidad de desafíos nuevos lo impulsaron a buscar otros horizontes: “Soy muy cambiante y necesito desafíos nuevos... Decidí irme de este programa en búsqueda de no sé qué, de probar cosas nuevas”. La incompatibilidad de horarios con su participación en Bake Off Famosos fue el detonante inicial, pero Elizalde insistió en que su decisión no respondía a motivos económicos, sino a la búsqueda de crecimiento profesional. “Hablé con Nico, lo entendió y tuve que dejar el proyecto”, relató, reconociendo la complejidad de la situación y el impacto emocional que tuvo en ambos.

Nacho Elizalde y Luli González en la previa de la alfombra negra en la primera entrega de los Martín Fierro de streaming (Gustavo Gavotti)

La relación entre Occhiato y Elizalde se forjó desde los inicios de Nadie Dice Nada, cuando ambos coincidieron en el mundo de la publicidad y decidieron emprender juntos un proyecto disruptivo en YouTube. Elizalde, que en ese momento se desempeñaba como productor y creativo, encontró en Occhiato un socio dispuesto a apostar por ideas nuevas. “Me armé una agencia de publicidad que se llama Hacemos Stories, donde lo único que hacíamos eran historias para marcas”, recordó Elizalde sobre aquellos primeros días. El vínculo profesional se transformó en una amistad y, con el tiempo, en una sociedad creativa que dio origen a uno de los programas más influyentes del streaming argentino. Elizalde, que inicialmente prefería el trabajo detrás de cámara, terminó ocupando un lugar central en el ciclo gracias a su espontaneidad y humor. “Siempre participaba un poquito y se ve que a Nico le gustaban los comentarios que yo iba metiendo”, relató sobre el proceso que lo llevó a convertirse en una de las figuras más queridas del programa.

El paso del tiempo y las decisiones personales llevaron a ambos por caminos diferentes, pero el legado de su trabajo conjunto permanece. Elizalde, al mirar hacia atrás, reconoce el valor de lo construido y la huella que dejó en su vida y en la de quienes lo acompañaron. La noche de los Martín Fierro, con su clima tenso y sus gestos de reconocimiento, reflejó esa historia compartida, marcada por los desafíos, las diferencias y el aprendizaje mutuo. Elizalde, al recibir el premio, dejó en claro que el proyecto que compartió con Occhiato y el equipo de Luzu TV transformó su vida y le abrió nuevas posibilidades, un sentimiento que trasciende cualquier conflicto y que define el verdadero impacto de una experiencia profesional y humana.