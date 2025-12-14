El polémico pedido de disculpas de Guido Süller a Ángela Torres: “Tampoco le saqué un órgano”

El mediático realizó un descargo luego de que la cantante recordó las burlas sobre su cuerpo que realizó sobre ella cuando estuvo invitado con Charlotte Caniggia en el programa de Mirtha Legrand (Video: Infama/ América)

Hace una semana Ángela Torres se abrió en una charla de María Laura Santillán con Infobae sobre los desórdenes alimenticios que sufrió, sobre todo, en su adolescencia y recordó el día que Guido Süller se burló de su cuerpo, junto a Charlotte Caniggia, en la mesa de Mirtha Legrand. Esté sábado en Infama (América TV) el mediático realizó un pedido de disculpas, a su estilo.

“Desde muy chiquita se habló de mi cuerpo públicamente y eso me hizo sentir siempre muy, muy vulnerable y muy expuesta. Siempre se me pone el ojo en eso. Me han lastimado mucho con ese tema y mucho más en plena adolescencia, cuando yo tenía 17 años. Me acuerdo que un día prendí la televisión, te lo juro por Dios, no me lo olvido nunca más, estaba en mi casa sola. Prendí la televisión y en el programa de Mirtha Legrand estaban riéndose de mi cuerpo varias personas en la mesa”, aseguró la cantante al recordar con dolor aquel momento.

“Estaban riéndose de mi cuerpo. Así como lo escuchás. Varias personas y puntualmente dos. Se reían de que era enana. Decían que era gordita y enana y que no era estilizada. Te mando un beso, Guido. Acá estoy, la gordita no estilizada”, aseguró la artista. “Era otro mundo igual, las cosas cambiaron. Igual no guardo rencores. Eso que acabo de hacer es un chiste, no me enojo con ellos. Cada uno está en su propia batalla y yo no soy quién para juzgar, te lo digo sinceramente. Me dolió y hasta el día de hoy hay cosas de ese momento en las que tengo que trabajar para sentirme bien. Ser mujer es complejo, de base”, se lamentó.

En el ciclo de Marcela Tauro tuvieron al mediático y contextualizó sus lamentables expresiones: “Eso sucedió en un almuerzo de Mirtha Legrand. Éramos los Süller contra los Caniggia. La idea era que nos enfrentáramos los hermanos Süller, como los viejos mediáticos de toda la vida, con los nuevos chicos mediáticos. Había vino a rolete, habían tomado vino y todos nos estábamos cargando con todos” “En un momento Mirtha me dice ‘Guido, parecés más joven, ¿te hiciste algo?’. A lo que yo le respondo ‘no, Mirtha, no me hice nada, fíjese que yo estoy castaño con los ojos marrones porque estaba ensayando una obra de teatro que se llamaba Celda 14 y tenía que estar así nomás”

"Canta, actúa y baila. La felicito. Tiene talento. Actuando es una copia de Lali, pero bueno, actúa bastante bien”, lanzó polémico Guido Süller sobre Ángela Torres (Infama, América)

“Ahí empieza Silvia a gritar, como gritaba ‘Adrianaaaa’, diciendo ‘te hiciste de todo’. Ese era el clima festivo del almuerzo. Ahora, si vos lo sacás de contexto y ponés solo eso que sucedió hace 10 años”, aseveró, momento en el que lo cruzó Santiago Sposato. “Pero vos no estabas cargando a alguien que no estaba en la mesa”, afirmó el periodista. “No estaba cargando a nadie porque yo no la nombré. No la nombré a ella”, se excusó.

“Pará, ¿estás arrepentido?”, lo interrogó Tauro. “Están diciendo pavadas. Esta chica trabajó en Simona muy bien. Canta, actúa y baila. La felicito. Tiene talento. Actuando es una copia de Lali, pero bueno, actúa bastante bien”, afirmó Guido, momento en el que Marcela lo frenó. “Bueno, pará, pará. Porque el tema es que a ella, evidentemente, si pasaron tantos años le dolió porque te dijo: ‘Besito, Guido’. No dijo ‘Charlotte Caniggia’”, señaló la periodista. “Las mujeres todas tenemos un tema con esto, con los kilos de más. Si somos las más castigadas. A ustedes no los hinchan con los kilos de más”, arrojó ella, contundente.

Los polémicos dichos de Guido Süller con Charlotte Caniggia en la mesa de Mirtha Legrand en 2016 (La noche de Mirtha, Eltrece)

“Ella estaba bailando en Showmatch. No tenía previa. Si vos no tenés previa en el Bailando, te rajan. Ella se agarró de este latiguillo…”, se despachó. “¿Vos decís que te usó?“, le preguntaron. ”Por supuesto. Hace 10 años que me está usando”, se despachó, polémico, mientras Karina Iavícoli asegurando que “es un horror lo que estás diciendo, es mucho”.

Sin embargo, luego de que Tauro volvió a cuestionarlo y le pidió que se disculpe porque “sos un buen tipo”, él terminó accediendo. “Primero, jamás en la vida hablé de los cuerpos de nadie porque es algo que no me gusta. Esto sucedió hace diez años. Yo no sabía la edad que tenías. Yo te pedí disculpas al día siguiente. Lo anoté por Twitter, que era la única red social, porque TikTok no existía e Instagram recién empezaba. No me lo contestaste. No importa”, aseveró el mediático.

“Chicos, les pido por favor que tampoco le saqué un órgano”, afirmó, siempre polémico. “Angela, chicos, esto sucedió hace diez años. No era como es ahora. Yo te quiero pedir disculpas porque no me di cuenta del daño que te hice, que parece que te sigue perdurando a través de los años", señaló el mediático

“Te pedí disculpas por la edad que tenías, porque tenías 18 años y yo no sabía que tenías esa edad. Entonces, ahora, diez años después, y si te afectó, como dice Marcela,…”, dijo, volvían a criticarlo. “No, no. No es creíble. Pedile disculpas”, repitió Tauro. “Chicos, les pido por favor que tampoco le saqué un órgano”, afirmó, siempre polémico.

“Ángela, chicos, esto sucedió hace diez años. No era como es ahora. Yo te quiero pedir disculpas porque no me di cuenta del daño que te hice, que parece que te sigue perdurando a través de los años. Entonces, desde lo más profundo de mi corazón y porque podrías ser mi hija, por una cuestión generacional, te pido disculpas porque a mí me duele lastimar a alguien. A veces, cuando uno está en la televisión, dice y hace muchas cosas y muchas veces sin querer lastimar. Te pido disculpas”, concluyó.