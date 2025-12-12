María Belén Ludueña habló tras el final de su programa en Eltrece: “Lo mejor para mí hoy es enfocarme en la maternidad”

María Belén Ludueña habló en un móvil después del final de su programa en Eltrece (Video: SQP, América TV)

Es tiempo de definiciones en la televisión de cara a 2026. María Belén Ludueña habló sobre el final de Tarde o Temprano, su ciclo en la pantalla de Eltrece. La periodista conversó con las cámaras de SQP (América TV) y confirmó que su programa llegará a su fin a fin de año, en medio de la inminente reestructuración de la tarde del canal.

El tema tomó fuerza cuando Yanina Latorre abrió el debate en su programa asegurando que, según su información y la de Ángel de Brito, a Ludueña “la levantaban” por cuestiones de rendimiento. La conductora incluso adelantó que la grilla podría sufrir cambios importantes y que la productora evaluaba reemplazar el horario con un nuevo ciclo de Jimena Monteverde o reorganizar la tarde en un enroque con Cuestión de peso. Sin embargo, hasta el momento, Eltrece no hizo un anuncio oficial.

“Es un proyecto que se termina fin de año y con mucha felicidad con lo que se viene, que es mi maternidad”, aseguró María Belén Ludueña

En ese contexto, SQP puso al aire la nota con la animadora, quien habló con serenidad, pero también con cierta nostalgia. Consultada por el cronista sobre cómo recibió la noticia, Ludueña no evitó la emoción: “Por supuesto que con un poco de nostalgia, porque es un proyecto que se termina fin de año y con mucha felicidad con lo que se viene, que es mi maternidad”.

La periodista recordó que el proceso para lograr su embarazo no fue sencillo y que ahora siente que es necesario enfocar su tiempo en ese deseo cumplido: “Lo que sucede conviene, dicen”, expresó, aludiendo a su decisión de priorizar ese aspecto personal.

El cronista repasó las versiones que indicaban que la determinación había sido del canal y que se vinculaba al rating. Ludueña respondió con naturalidad: “Uno cuando arranca proyectos en televisión sabe que hay ciertas exigencias que hay que ir cumpliendo. Noviembre es una fecha complicada para instalar productos y la competencia es fuerte”. En ese punto, reconoció que, aunque el canal le ofreció continuar un tiempo más para probar en enero, ella eligió cerrar su ciclo: “Lo mejor para mí en este momento era poder dedicarme a mi maternidad”.

La periodista junto a su marido, el jefe de gobierno Jorge Macri, tras confirmar la noticia de que esperan su primer hijo juntos (Instagram)

Al ser consultada si Jimena Monteverde podría ocupar el horario que su programa dejaría vacante, la periodista fue prudente: “Eso ya le corresponde a Canal Trece comentar cómo viene la programación… Ojalá, si viene, que sea con éxito”.

Sin embargo, Yanina Latorre cuestionó que la conductora no mencionara el tema al aire durante su propio programa, pese a que “todo el país estaba hablando de eso”. También señaló que la tele de hoy exige adaptarse rápido a los cambios, y Ludueña coincidió: “Venimos de Viviana, después Pampita… del otro lado quieren probar. Son las reglas de la tele”.

Belén Ludueña relató su lucha por ser mamá y se quebró al aire: “Llegó la hora de la recompensa”

Uno de los temas que generó más dudas fue el destino del equipo que la acompañó durante el año. Al ser consultada sobre el futuro de Silvia Fernández Barrio, quien habría decidido acompañarla en su salida, la presentadora confirmó que el canal ya habló con todos los integrantes del programa: “Cada uno ya lo sabe. El canal les comunicó a todos, como corresponde”.

Respecto a su carrera, la periodista aseguró que no se trata de un retiro ni de un adiós definitivo, sino de una pausa necesaria en esta etapa: “Lógicamente quiero seguir trabajando porque me encanta lo que hago. Pensaré qué proyecto se viene después de mi maternidad”. Recordó sus inicios en Mar del Plata, su vocación y la importancia del trabajo en su vida, pero enfatizó que esta nueva etapa personal también merece prioridad: “Me tengo que dar espacio para algo que para mí fue muy deseado”.

El final del ciclo de María Belén se suma a la serie de movimientos que Eltrece está realizando para levantar su audiencia. Aunque todavía no está confirmado qué programa ocupará el horario, en el canal ya se analizan opciones, mientras algunos panelistas quedan fuera de la estructura y otros buscan reubicación. Mientras tanto, la futura mamá se retira con un mensaje de gratitud por el año trabajado y con el foco puesto en su embarazo, una etapa que espera vivir lejos de la presión diaria de la pantalla.