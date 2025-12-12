Teleshow

El conmovedor posteo de Gustavo Yankelevich en el cumpleaños de su hijo Tomás: “Admiro tu fortaleza”

El productor compartió palabras de amor en medio del proceso de duelo y unión familiar que atraviesan desde la pérdida de su nieta Mila

Guardar
Tomás Yankelevich se encuentra celebrando
Tomás Yankelevich se encuentra celebrando un nuevo cumpleaños en meido del dolor (Foto: Enrique Tubio/Infobae)

El cumpleaños de un hijo suele ser un motivo de alegría, de planes y tortas. Pero hay días en los que el calendario pesa, la memoria late y la familia se aferra a lo esencial. En las primeras horas de este viernes, Gustavo Yankelevich compartió en Instagram un mensaje conmovedor dedicado a su hijo Tomás, dejando al descubierto la hondura de su amor y el dolor contenido en un abrazo escrito.

En la publicación, junto a la imagen del joven empresario, el productor expresó: “Tomasito querido, pensé que no tenía en mi alma más capacidad para amarte... Admiro tu fortaleza y te agradezco todo lo que hacés para que podamos sentirnos mejor. ¡Te amo cada día más!”. Las palabras, simples y sinceras, no ocultan las grietas de un año especialmente difícil.

Los comentarios, en tanto, no se hicieron esperar, con expresiones como: “Sobran las palabras. Celebro tu vida, querido Tomás. Le pido a Dios, a la virgen y a tus ángeles que siempre te acompañen” o “Qué lindas palabras, Gustavo. Qué fuerza le infunden a Tomás, qué bendición tenerse el uno al otro”.

El emotivo posteo de Gustavo
El emotivo posteo de Gustavo Yankelevich para su hijo Tomás (Instagram)

¿Qué hay tras este mensaje? Tomás Yankelevich decidió regresar a la Argentina en los últimos meses, tras varios años viviendo en Miami, con el objetivo de cerrar negocios con canales de televisión y, sobre todo, pasar tiempo junto a los suyos. ¿La razón? Un motivo imposible de nombrar sin que duela: la partida de su hija Mila, ocurrida a finales de julio durante luego de un trágico accidente en el mar. Desde entonces, prefirió guardar silencio, moverse lejos de las cámaras, buscar la soledad y el consuelo en el círculo íntimo.

Mientras tanto, Cris Morena, madre de Tomás y abuela de Mila, tomó otro camino. Después de meses en silencio, decidió hablar abierta y públicamente en algunos programas de streaming sobre el delicado momento familiar y su propio tránsito por la pérdida. Pero no lo hizo solo para contar, sino para compartir la búsqueda: “Es un recorrido complicadísimo porque me importa mucho mi hijo, Tomás; Sofía y mi nieto Inti. Ellos viven afuera, en Miami. Me importa el cuidado de ellos, que estén juntos, que se apoyen”, reveló en OLGA.

Durante la entrevista la productora no evitó el tema central: la tristeza que atraviesa la familia tras la tragedia. Recordó que con la muerte de Romina Yan, años atrás, aprendieron a encontrar consuelo en los recuerdos y las señales inexplicables. “A veces es doloroso, a veces es una sonrisa... Me pasa como con Romina: se me aparecía de una manera extraña y sentía que eso que aparecía era ella. Lo mismo les pasa a Tomás, a Sofi y a Inti. Están muy juntos”, relató la productora. En sus palabras, resuenan las noches largas, las charlas a media voz, el intento de transformar una ausencia en presencia cotidiana.

Cris Morena y el dolor por la muerte de su nieta

¿Cómo seguir, después de perder a una hija, a una nieta, a una hermana? ¿Cómo celebrar un cumpleaños cuando falta una silla en la mesa? La familia eligió seguir andando, paso a paso. La muerte de Mila Yankelevich, ocurrida el 29 de julio, todavía sacude a todos. La niña de siete años perdió la vida en Miami, cuando una barcaza impactó contra el velero en el que viajaba. Una noticia que perforó para siempre el día a día de quienes la amaban.

Mientras la productora Cris Morena continúa con su nuevo proyecto, Margarita, y muestra el rostro de la resiliencia, Tomás permanece en un bajo perfil. Su madre no deja de remarcar: la presencia de Mila sigue viva entre ellos, en gestos, recuerdos y en la fortaleza que juntos buscan para permanecer unidos. Y hoy, frente al dolor, Gustavo Yankelevich decidió dar ese paso: gritar su amor a su hijo, y demostrar que el lazo permanece, aunque el dolor no ceda.

Temas Relacionados

Gustavo YankelevichTomás YankelevichCris Morena

Últimas Noticias

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó y fue internado de urgencia

El líder de Turf se encontraba en un bar de Palermo cuando sintió un dolor en el pecho. Fue atendido por el SAME y derivado al Hospital Fernández

Preocupación por la salud de

#Detaquito con Darío Lopilato e Iván Ramírez: “Siento que va a estar mal, pero no tan mal”

El actor y el humorista se enfrentan en una nueva edición del ciclo de Infobae. Chicanas, desafíos y complicidad impregnan el estudio para iniciar otra ronda de preguntas y respuestas

#Detaquito con Darío Lopilato e

El nuevo gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson, junto a su hija, que podría sellar los rumores de romance

Un reciente clip en redes sociales muestra a ambos compartiendo un momento distendido junto a seres queridos, lo que incrementa las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo

El nuevo gesto de Ian

La caída de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity que preocupó a sus compañeros

El reality tuvo un incidente inesperado cuando el actor perdió el equilibrio en plena competencia, lo que generó alarma entre los presentes, algunas risas y motivó la rápida intervención de sus compañeros

La caída de Miguel Ángel

Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, terminó el secundario: la emoción de la diputada y el reencuentro familiar

La legisladora, a través de las redes, compartió imágenes del final de una etapa significativa para su hija como para sus seres queridos. El momento

Uma, la hija de Amalia
DEPORTES
Julián Álvarez habló sobre los

Julián Álvarez habló sobre los rumores del Barcelona y comparó a Guardiola con Simeone

De hacer una sorprendente revelación sobre la última final de Libertadores que disputó Boca ante Fluminense a irse libre del club

Las confesiones de Canapino tras su quinto título de TC: el secreto de su contundencia, en qué lo ayudó la IndyCar y su apoyo a Colapinto

Insólito: Jack Doohan chocó por tercera vez consecutiva en el mismo sector en la Súper Fórmula en Japón

La llamativa respuesta del Chelo Delgado cuando le preguntaron por el futuro de Claudio Úbeda como técnico de Boca Juniors

TELESHOW
Preocupación por la salud de

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó y fue internado de urgencia

#Detaquito con Darío Lopilato e Iván Ramírez: “Siento que va a estar mal, pero no tan mal”

El nuevo gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson, junto a su hija, que podría sellar los rumores de romance

La caída de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity que preocupó a sus compañeros

Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, terminó el secundario: la emoción de la diputada y el reencuentro familiar

INFOBAE AMÉRICA

Elon Musk anunció un revolucionario

Elon Musk anunció un revolucionario programa de inteligencia artificial para escuelas públicas en El Salvador

La opaca “neutralidad permanente” de Turkmenistán reúne a los líderes de Rusia, Turquía e Irán en Asjabad

Un experimento de edición genética logró ‘borrar’ recuerdos en ratones: ¿podría aplicarse en cerebros humanos?

¿Cuándo llegó realmente el oxígeno a los mares de la Tierra? Un nuevo estudio tiene la respuesta

La banda que Madonna dejó afuera de su playlist, por qué la calificó como “demasiado masculina”