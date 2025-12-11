Guido Kaczka se animó a cantar un clásico del rock en su programa: “Uno de los 10 mejores temas de la historia”

Guido Kaczka se anima a todo y cantó una canción de Radiohead en Buenas noches Familia (Video: Instagram)

El conductor Guido Kaczka sorprendió a la audiencia al anunciar que interpretaría “Creep”, el emblemático tema de Radiohead, durante una emisión en vivo. Con entusiasmo, anticipó el momento mientras el grupo Dúo Hermanos presentaba su set: “Se va a venir ahora, chicos, va a meter Radiohead. Es tremenda, 'Creep’, es la canción", presentó en referencia a uno de los himnos de la banda británica. La expectativa creció en el estudio mientras el conductor pedía al locutor que lo acompañara con un fragmento de la canción.

El ambiente se tornó distendido y cómplice cuando ambos comenzaron a tararear y cantar partes del tema. El locutor entonó el estribillo: “But I’m a creeeeep”, estirando el fraseo, a lo que Guido respondió con su propia interpretación: “I’m a weeeirdooo”. El intercambio continuó la participante del dúo cantando: “What the hell am I doing here?”, generando risas y complicidad entre los presentes.

Guido Kaczka se anima a todo (captura video)

Aprovechando la interpretación, Guido reflexionó sobre el trasfondo de la canción y su significado: “Es un chico que se siente como un friki, se siente, allí intervino nuevamente la participante para precisar: “Como un bicho raro”. Guido coincidió y remarcó: “Como un bicho raro. Esa es la historia”.

El conductor no dudó en destacar la relevancia de la canción en la historia del rock: “Te digo, debe estar entre los diez mejores temas de la historia del rock, tranquilamente, este tema...”

Además, subrayó la vigencia y popularidad de Creep a través de sus múltiples versiones: “Pero además que se reversiona, este, lo hacen muchas bandas, hay muchas versiones”.

Un duo de hermanos cordobeses canto Creep en "Buenas noches Familia" (captura video)

Guido compartió su costumbre de buscar distintas interpretaciones del tema: “Yo a veces pongo Creep y empiezo a buscar toda la gente que lo hace. Y siempre es lindo de escuchar covers”, deslizó, antes de dar paso al siguiente número del programa, que sumó una más al listado de versiones: “Ahora vamos a escuchar a los hermanos cordobeses. Dúo Hermanos Música cuando quieran".

Un dúo de hermanos cordobeses cantó Creep en "Buenas noches Familia"

La emoción de Yanella, la emoción de todos

En un programa previo, Yanella, una cantante callejera de Florencio Varela, transformó su vida y la de sus tres hijas al obtener un premio de casi 7 millones de pesos en el programa Buenas noches Familia. Su participación no solo le permitió acceder a recursos para cubrir necesidades básicas largamente postergadas, sino que también representó la concreción de un anhelo fundamental: ofrecer a sus hijas un hogar digno, con comodidades elementales como agua caliente y habitaciones adecuadas.

El desenlace de la velada televisiva fue seguido con expectación tanto en el estudio como en la casa de Yanella, donde Valentina, Juana y Ema presenciaron el momento en que su madre constató el monto exacto del premio. La producción del programa optó por que fuera la propia artista quien, a través de su teléfono móvil, verificara la cifra reunida. La reacción de la cantante fue de una emoción profunda, al comprender que, por fin, podría realizar las refacciones necesarias en su vivienda y garantizar condiciones de vida más confortables para sus hijas.

Yanella brilló en Buenas noches Familia

A sus treinta y ocho años, ella enfrenta la maternidad en soledad, criando a tres niñas en una casa donde el agua caliente era hasta ahora un lujo inalcanzable y el estado del piso y de la habitación de las niñas evidenciaba carencias estructurales. La rutina diaria la encuentra cantando en la vía pública, en zonas como Puerto Madero y la avenida Corrientes, dependiendo de la generosidad de los transeúntes para reunir el dinero indispensable para la subsistencia familiar.

Durante su intervención en Buenas noches Familia, la cantante explicó que su motivación para participar no era la búsqueda de fama ni de lujos, sino la necesidad urgente de resolver cuestiones básicas para su familia. “Lo mío es un pedido casi mínimo, aunque inmenso: darle dignidad y comodidad a mis hijas”, expresó ante las cámaras. La cantante, que abandonó el secundario en tercer año para dedicarse a su pasión por la música, confesó que cantar en televisión le resultaba “un poquito más relajado” que hacerlo en la calle, donde el público decide a cada instante si se detiene a escuchar o sigue su camino.