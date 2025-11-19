Teleshow

Guido Kaczka y la conmovedora historia de Enzo, el niño que desafió prejuicios y sueña con bailar en el exterior

Tiene 12 años, es el único bailarín clásico de su pueblo y su historia se transformó en símbolo de superación. El apoyo familiar y el reconocimiento del público en Buenas noches Familia le abren nuevas puertas para su futuro

El sueño de Enzo, el único bailarín clásico de su pueblo

Enzo, un niño de 12 años de Caseros, Entre Ríos, se convirtió en el centro de atención televisiva por su pasión por el ballet. Único en su pueblo en dedicarse a esta disciplina, desafió los prejuicios y las dificultades económicas para alcanzar un logro que transformará su vida: obtuvo un premio de la gente en Buenas noches Familia (El Trece), que le permitirá viajar y perfeccionarse en el extranjero. Su historia, marcada por el apoyo de su padre y las dudas iniciales de su madre, refleja la superación de barreras sociales y económicas en el acceso a la formación artística.

En el seno de una familia trabajadora, Enzo encontró en su padre Silvio, camionero, un respaldo fundamental para perseguir su sueño. Desde el principio, Silvio alentó a su hijo a seguir su vocación, mientras que Eugenia, la madre, experimentó temores ante el “qué dirán” del entorno. La decisión de Enzo de dedicarse al ballet no fue sencilla en un contexto donde los estereotipos de género aún pesan. “Cuando fui a una muestra de danza allá en Caseros y vi cómo bailaban las chicas, quise empezar y mami me dijo que sí y bueno, empecé”, relató el joven bailarín, recordando el momento en que su interés por la danza se transformó en una realidad con el consentimiento materno.

Enzo, el niño de Caseros, Entre Ríos, desafía los prejuicios y se destaca como el único bailarín de ballet clásico en su pueblo

El camino de Enzo no estuvo exento de obstáculos. Ser el único niño que baila ballet clásico en Caseros implicó enfrentar miradas y comentarios, además de las limitaciones económicas propias de una familia de recursos modestos. La obtención de becas internacionales para perfeccionarse en Estados Unidos y Uruguay representó una oportunidad invaluable, aunque no exenta de desafíos. Las becas cubren la formación, pero no los gastos de viaje, lo que dificultaba la posibilidad de aprovecharlas plenamente.

La participación de Enzo en Buenas noches Familia marcó un punto de inflexión. Su talento y dedicación conmovieron tanto al conductor del programa, Guido Kaczka, como al público, que decidió premiarlo con una suma superior a 10 millones de pesos. Este reconocimiento no solo le permitirá costear los traslados necesarios para acceder a las becas, sino que también simboliza el respaldo de una comunidad que supo valorar su esfuerzo y perseverancia.

El premio de más de 10 millones de pesos en Buenas noches Familia permitirá a Enzo viajar y perfeccionarse en el extranjero

El impacto del premio trasciende lo económico. Durante la emisión, el conductor destacó la importancia de este apoyo: “No pueden costear los gastos porque te dan la beca para que estudies, pero no te dan todo para que viajes”, explicó, subrayando la relevancia del aporte del público para que Enzo pueda cumplir su sueño de formarse en el exterior. La emoción y el orgullo se hicieron palpables tanto en el estudio como en el entorno familiar del joven bailarín.

Las reacciones no se hicieron esperar. Silvio, el padre, expresó con convicción su postura frente al futuro de su hijo, mientras que Eugenia, tras superar sus dudas iniciales, acompañó a Enzo en cada paso de su recorrido. El propio Enzo, al recordar sus primeros pasos en la danza, transmitió la sencillez y la determinación que lo caracterizan.

Enzo, el niño de Caseros, Entre Ríos, desafía los prejuicios y se destaca como el único bailarín de ballet clásico en su pueblo

El logro de Enzo representa mucho más que un premio individual. Para la comunidad de Caseros y para quienes siguen su historia, su triunfo es un ejemplo de cómo el apoyo familiar y social puede abrir puertas y derribar prejuicios. La posibilidad de perfeccionarse en el extranjero abre un nuevo horizonte para el joven bailarín, que ahora cuenta con el respaldo necesario para continuar su formación y proyectar su talento más allá de las fronteras de su pueblo.

La determinación de su familia y el reconocimiento público se conjugan para ofrecerle a Enzo la oportunidad de construir su propio camino, guiado por la pasión y la libertad de elegir su destino.

