La frase motivacional que compartió Roberto García Moritán entre rumores de separación de Priscila Crivocapich

Estos últimos días Roberto García Moritán se vio envuelto en rumores de separación de su pareja, Priscila Crivocapich. Sin embargo, el empresario decidió desoyer estas especulaciones mediáticas y enfocarse en su trabajo personal y en su vida diaria.

Este sábado compartió en sus redes sociales una imagen en la que se lo ve entrenando en un gimnasio, acompañado de un mensaje motivacional: “Vamos a meterle que llegó el verano”. La publicación muestra a Moritán frente al espejo, con una camiseta que resalta su físico y sonriendo para su propia cámara. La foto y el mensaje surgieron justo cuando la atención pública se centró en la pareja, a raíz de versiones sobre una posible crisis.

El origen de estos rumores se refiere a una historia publicada por Ángel de Brito en su cuenta de Instagram. El conductor de LAM afirmó de manera contundente la ruptura del vínculo entre Moritán y Crivocapich. “Fin de la relación”, dejó plasmado en su red social. Además, de Brito sugirió que Moritán habría iniciado un nuevo romance con la extenista Gisela Dulko, lo que intensificó la especulación en el ambiente del espectáculo. Moritán no realizó declaraciones sobre estas versiones, limitándose a su actividad en el gimnasio y a su mensaje de cara al verano.

Roberto García Moritán dejó una frase motivacional en sus redes en medio de rumores de separación de Priscila Krivocapich (Instagram

En contraste con el silencio del exmarido de Pampita, Crivocapich decidió responder a las consultas de los medios. En diálogo con Puro Show (El Trece), la modelo y periodista confirmó la continuidad de la relación, aunque su respuesta dejó espacio para interpretaciones. “Sí, seguimos juntos pero no quiero que me pregunten por las cosas personales. Es un montón”, expresó. Su declaración, breve y directa, evitó profundizar en detalles sobre el estado actual del vínculo, reflejando cierta incomodidad ante la exposición mediática.

La modelo también abordó su postura respecto a la privacidad y la exposición en redes sociales. En sus palabras explicó: “No soy de compartir cosas personales en las redes. Alguna que otra foto, muy cada tanto pero no el día a día... no pueden sacar conclusiones por eso”. De este modo, la periodista subrayó su preferencia por mantener un bajo perfil y limitar la información sobre su vida íntima.

Según Ángel de Brito Roberto García Moritán y Priscila Krovocapich estarían separados (Instagram)

La historia entre Moritán y Crivocapich se remonta a cinco meses atrás, cuando oficializaron su vínculo. En una entrevista reciente con Infobae, ella relató cómo se conocieron: “Nos presentó un amigo en común. Yo venía soltera desde hacía un tiempo y le dije a mi amigo: ‘Ay, presentame a algún amigo’. ‘Tengo a alguien para presentarte, pero no ahora’, me respondió, pero no me dijo quién era. Era noviembre, vinieron las Fiestas, el verano, trabajo, vacaciones, y me olvidé. Hasta que en abril me escribió él, Roberto, y me dijo que le habían dado mi teléfono, que ya estaba apto para invitarme a salir, y que si seguía pasando el tiempo capaz que yo ya me ponía de novia con otro, entonces, no quería dejar pasar la oportunidad de conocerme. Ahí fue que salimos. Y entendí que mi amigo me hablaba de él, entendí toda esa parte. (Roberto) me invitó a comer y fue muy caballero. Me gustó”.

Ante los rumores de crisis, Priscila Crivocapich habló de su vínculo con Roberto García Moritán

En cuanto a la dinámica familiar, Crivocapich describió un ambiente cordial y natural con los hijos y la exesposa de Moritán. Según Infobae, la periodista señaló: “Sí, conocí a sus hijos. Bien, bien. Tenemos buena relación. Es todo un momento conocer a los hijos de tu pareja pero como todas las cosas fluyeron de manera natural, entonces no lo tomé como un gran acontecimiento. Trato de que en mi vida todo sea así: no hacer gran dimensión, sino que pase”. Consultada sobre su relación con Pampita, respondió: “Como una ex, buena onda”.

En relación al presente y las perspectivas de la pareja, Krivocapich evitó definiciones tajantes sobre el futuro. Ante la consulta de Puro Show sobre su estado emocional, respondió: “Estoy bien. Sí, sí”, y cuando le preguntaron si está enamorada, se limitó a decir: “Estoy muy bien (risas). Estoy bien”.