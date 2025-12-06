Teleshow

Priscila Crivocapich habló de los rumores de crisis con Roberto García Moritán: “No quiero que me pregunten cosas personales”

A cinco meses de iniciar su romance, la periodista se mostró incómoda con la situación y eligió resguardar su intimidad

Ante los rumores de crisis, Priscila Crivocapich habló de su vínculo con Roberto García Moritán

Priscila Crivocapich decidió responder a los rumores de separación con Roberto García Moritán que circularon en los últimos días, cinco meses después de oficializar su relación. Aunque la modelo y periodista confirmó que siguen juntos, su declaración no logró despejar por completo las dudas sobre la continuidad del vínculo.

Sí, seguimos juntos pero no quiero que me pregunten por las cosas personales. Es un montón”, expresó Crivocapich al ser consultada por Puro Show (Eltrece) sobre el estado actual de la pareja. Su respuesta, directa pero breve, dejó espacio para interpretaciones, ya que evitó profundizar en detalles y mostró incomodidad ante la exposición mediática.

La protagonista explicó su postura respecto a la vida privada y la exposición en redes sociales, marcando distancia con quienes buscan información a través de sus publicaciones. “No soy de compartir cosas personales en las redes. Alguna que otra foto, muy cada tanto pero no el día a día... no pueden sacar conclusiones por eso”, sostuvo, subrayando su preferencia por mantener un bajo perfil y limitar la información sobre su intimidad.

En una reciente entrevista con Infobae, Crivocapich relató cómo comenzó su historia con Moritán. “Nos presentó un amigo en común. Yo venía soltera desde hacía un tiempo y le dije a mi amigo: ‘Ay, presentame a algún amigo’. ‘Tengo a alguien para presentarte, pero no ahora’, me respondió, pero no me dijo quién era. Era noviembre, vinieron las Fiestas, el verano, trabajo, vacaciones, y me olvidé. Hasta que en abril me escribió él, Roberto, y me dijo que le habían dado mi teléfono, que ya estaba apto para invitarme a salir, y que si seguía pasando el tiempo capaz que yo ya me ponía de novia con otro, entonces, no quería dejar pasar la oportunidad de conocerme. Ahí fue que salimos. Y entendí que mi amigo me hablaba de él, entendí toda esa parte. (Roberto) me invitó a comer y fue muy caballero. Me gustó”.

Sobre la dinámica familiar y la relación con los hijos y la exesposa de Moritán, Crivocapich describió un ambiente cordial y natural. “Sí, conocí a sus hijos. Bien, bien. Tenemos buena relación”, señaló, y agregó: “Es todo un momento conocer a los hijos de tu pareja. Sí, pero como todas las cosas fluyeron de manera natural, entonces no lo tomé como un gran acontecimiento. Trato de que en mi vida todo sea así: no hacer gran dimensión, sino que pase”. Consultada sobre Pampita, la ex de Moritán, respondió: “Como una ex”, y sobre el vínculo actual: “Bien, bien. Buena onda”. Además, mencionó la buena relación en los cumpleaños compartidos de la hija Ana: “Sí, sí, pero todo bien. Todo buena onda. Yo me adapto a la realidad (de Roberto), que es una persona separada, tiene dos ex y está todo bien, y tienen un buen vínculo”.

Al referirse a la faceta paternal de Moritán, Crivocapich fue categórica: “Un 10”, y sobre la hija menor, Ana, expresó: “Es una dulce”. En cuanto a los planes a futuro y el estado emocional de la pareja, evitó definiciones tajantes: “Estoy bien. Sí, sí”, respondió cuando le preguntaron si estaba contenta, y ante la consulta sobre si está enamorada, se limitó a decir: “Estoy muy bien (risas). Estoy bien”. Sobre lo que la enamora de Moritán, destacó: “Nos divertimos mucho ambos juntos”.

En medio de la atención mediática y los rumores, Crivocapich optó por centrarse en el presente y disfrutar de la etapa que atraviesa junto a Moritán, sin anticipar definiciones sobre el futuro ni dejarse llevar por las especulaciones externas.

