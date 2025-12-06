El fenómeno de Aczino: del recuerdo de sus primeras batallas de rap a su polémica rima sobre Diego Maradona

Aczino celebra dos décadas como referente del freestyle y destaca su influencia en la escena urbana internacional (Foto: twitter/@redbullbatalla)

A casi 20 años de dar sus primeros pasos en el mundo del freestyle, Aczino se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del género. En ese lapso, enfrentó talentos de todo tipo y se coronó campeón de diversas competencias, marcando nuevas generaciones y trascendiendo fronteras. Así las cosas, en una charla con Teleshow, el rapero reflexiona sobre el futuro de la escena urbana y hasta se sincera sobre su polémica rima sobre Diego Maradona.

Originario de Nezahualcóyotl, Estado de México, Mauricio Hernández González, conocido artísticamente como Aczino, inició su carrera en 2007, participó en batallas de freestyle junto al rapero Lírica Inversa bajo el seudónimo de Asesino Serial. Más adelante, adoptó el nombre con el que es reconocido internacionalmente. En sus primeros años, formó parte del grupo de rap MC4, con el que debutó en la Batalla de los Gallos de Red Bull en 2008.

Aczino posó junto a Wos luego de una de las batallas más recordadas del freestyle (Imagen: X/@FreestyleMemes2)

A lo largo de su trayectoria, Aczino se ha enfrentado a destacados exponentes del freestyle como Cehzar, Jair Wong, Wos, Troka y Yoiker. En 2010, obtuvo el primer lugar en la Nacional de Perros Callejeros de la Ciudad de México y el segundo puesto en el torneo Verbal Combat, organizado por Monster Energy. Su consagración internacional llegó en 2017, cuando se coronó campeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla, título que repitió en 2021 y 2022, convirtiéndose en el primer tricampeón de la competencia.

Desde su llegada hace dos décadas, Red Bull Batalla ha transformado la escena del freestyle en español. En el marco de la celebración por los 20 años del evento, el artista recibió a este medio, abrió la puerta de su intimidad y dialogó sobre su rol como leyenda del género y su relación con los demás freestylers.

- ¿Siempre disfrutaste este ritmo o hubo momentos donde te sobrepasó?

- En algún momento de mi carrera lo sentí como muy cansado por el ritmo de trabajo que llevaba. Bueno, todavía llevo un ritmo de trabajo fuerte, pero lo disfruto mucho. Creo que son momentos que vamos a recordar por mucho tiempo y que no se van a repetir en mucho tiempo. Es mejor disfrutarlos.

- ¿Qué es lo que más disfrutas de todo este proceso?

- El clímax del cara a cara, el cuerpo a cuerpo, cuatro por cuatro. Pero toda esta convivencia, el platicar, el ver a gente que no había visto hace mucho tiempo, pues todo es también parte de lo bonito de estos eventos.

El rapero mexicano Aczino se consagra como tricampeón de la Red Bull Batalla, marcando un hito en la historia del freestyle (crédito Red Bull Content Pool/ Marcos Ferro)

- ¿Te sorprende el hecho de que el freestyle rompa barreras y una culturas tan distintas?

- Siempre sorprende. Porque de alguna manera, la improvisación y los versos siempre han sido una forma de hacer lazos entre nuestras culturas, desde la época colonial y antes. En la improvisación tradicional, como los huapangueros, los payadores, los repentistas, hubo siempre una conexión gracias a la improvisación; fue una unión de culturas desde los años cincuentas, sesentas. Ahora nosotros lo hacemos con el freestyle.

- ¿Te gusta ver a los jóvenes que comienzan en el freestyle?

- Sí. Hemos estado apoyando un proyecto de chicas que se llama Estrellas del Flow. Es una liga enfocada específicamente en las freestylers mujeres. Ahí hay niñas desde catorce años hasta señoras ya con hijos, de todas las edades y de todos los lugares de la ciudad. Me parece algo muy chido que haya gente que se organice por sí misma para crear espacios y practicar la disciplina.

- ¿Por qué es importante el rap de plaza y el underground?

- Es un punto donde se tiene que poner mucha atención, la plaza, los parques, el underground, porque de ahí es donde se nutre la cultura realmente. Si no está bien la base de todo, no va a estar bien la industria. Es importante que todos los raperos que tengan oportunidad vean la manera de impulsar, apoyar y alimentar el rap del underground.

El artista mexicano reflexiona sobre la importancia de la improvisación como puente entre culturas y generaciones (Imagen: X/@g12cf)

- ¿Ves videos de internet sobre nuevas generaciones? ¿Te llama la atención algún estilo o forma de expresarse?

- Me gusta mucho de las nuevas generaciones que buscan elevar la complejidad. Hay dos variantes: la gente que busca mejorar a un modo Cristiano Ronaldo de entrenar al máximo, y la que se mantiene en la esencia pura de freestylear en el parque sin nada a cambio. Los dos caminos son importantes y me da mucho gusto que haya representantes buenos de todos lados.

- Este año viviste un momento polémico al criticar a Diego Maradona, ¿cómo viviste las repercusiones de ese episodio?

- Creo que ahí en el momento la gente entendió que era parte del espectáculo y que, pues, eso es parte del show. Incluso yo los enfrenté ahí mismo. Y después, solo lo que pasó en las páginas de internet, en las noticias, en redes sociales, que la gente estaba como ofendida, pero… al final de cuentas, es un espectáculo y es lo que hacemos.

- ¿Qué opinas de Maradona, más allá de la batalla?

- Pues excelente jugador. Me encantaba su estilo, su vibra y su actitud, y creo que es una leyenda del deporte.