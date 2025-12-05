La historia de superación de Anita Espósito, la hermana de Lali, detrás de un vestido de gala: “Tenía 40 kilos encima”

Anita Espósito reveló el significado emocional detrás del vestido que usó en la Tapa de los Personajes del Año (Video: Patria y Familia, LUZU TV)

Anita Espósito abrió una puerta íntima de su historia personal al recordar el significado emocional que esconde el despampantante vestido que eligió para un evento. La actriz y streamer de Patria y Familia, el programa de Luzu TV donde es panelista, compartió cómo la prenda no solo es uno de sus diseños favoritos, sino también un símbolo de transformación, resiliencia y reconciliación con su propio cuerpo. En una charla distendida con su equipo, contó que esa pieza marcó un antes y un después en su vida.

Entre risas y cierta timidez, Anita explicó que el vestido tiene un valor que va mucho más allá de lo estético. “Este vestido tiene una historia”, adelantó antes de revelar que lo había mandado a hacer en un momento completamente distinto de su vida. “Es el primer vestido de diseñador que yo me hice en la vida. Tenía otro cuerpo totalmente distinto. Tenía cuarenta kilos encima con respecto a esto que soy hoy”, confesó. La elección de volver a usarlo, adaptado a su figura actual, formó parte de una decisión llena de significado.

El vestido de diseñador de Guevara Ocampo simboliza la transformación y resiliencia personal de Anita Espósito

Recién entonces hizo referencia al contexto: eligió desempolvar aquella pieza para lucirla en la Tapa de los Personajes del Año, una oportunidad que, según contó, nunca antes había tenido desde el rol de invitada destacada. Sentía que era el momento ideal para reencontrarse con una parte de sí misma.

“Me pareció una buena oportunidad esta que nunca había tenido. Nunca había a una fiesta de Personajes del año como personaje”, dijo entre risas, orgullosa de su presente. Con la ayuda del diseñador Guevara Ocampo, adaptó el vestido a su cuerpo actual y se lo volvió a poner. Ese acto, que podría parecer superficial, fue para Anita un gesto profundo de aceptación. “Soy la misma, pero en un envase distinto”, reflexionó.

La actriz y streamer compartió cómo la prenda marcó un antes y un después en su proceso de aceptación corporal

Sus compañeros no tardaron en celebrar la iniciativa. “Te quedaba divino”, lanzó Lucas Spadafora, mientras que Fede Popgold resaltó que incluso en aquel entonces lucía espléndida, más allá de los complejos que cargaba. Anita coincidió.

Luego, su compañero leyó la descripción del posteo de Instagram que ella misma realizó cuando lo lució por primera vez: “La mayoría de las veces un vestido es solo eso... No fue el caso, detrás de esta pieza hermosa de Guevara Ocampo, a quienes agradezco con el alma el amor y la dedicación; hay una historia, la mía, una piba con muchos mambos con el cuerpo, con muchas inseguridades, con dificultades para reconocer sus virtudes, la primera en postergarse... Hoy siento que voy por un camino distinto, tiene mucho amor, amor propio, y aunque parezca un poco frívolo, este vestido negro hermoso y lleno de brillos cómo me gusta, es el principio”.

En un momento, se permitió ir más allá del cambio físico y habló del cambio emocional: “A veces los kilos son de pesadez, como ese bagaje que uno lleva, esa mochila que todos tenemos. Hay un momento de decisiones en la vida. Si uno quiere algunas cosas, tiene que bajar la guardia con otras”.

Anita Espósito confesó que el vestido fue adaptado a su figura actual tras perder cuarenta kilos

También destacó el rol de sus amigos y de quienes la acompañan todos los días. “Tiene mucho que ver con ustedes también”, reconoció, señalando la importancia de sentirse contenida y acompañada en su proceso. “No es lo mismo estar solo en tu casa, todo inseguro, que estar preparándote con tus amigos, tomar un mate, hinchar las pelotas. Hay un impulso ahí necesario que me dan ustedes”.

Entre bromas por no querer repetir la palabra “ustedes”, y carcajadas del equipo, Anita cerró su relato con la misma emoción con la que lo empezó: la convicción de que su renacimiento personal está en marcha. Y ese vestido, el primero que se mandó a hacer cuando todavía no podía mirarse con amor, se convirtió ahora en un símbolo perfecto para encarar su nueva etapa.