Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: la triste despedida de uno de los famosos más queridos

La séptima gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó fuera a Alex Pelao tras un duelo culinario con Marixa Balli (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La séptima gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó fuera de juego a uno de los participantes más carismáticos de la temporada. En una noche dedicada a los ingredientes y preparaciones “redondas”, el programa cerró con un duelo inesperado: una pizza fallida de Marixa Balli frente a un sándwich de lomo que terminó convirtiéndose en la última estación de un recorrido breve pero muy querido por el público.

El desafío de la noche exigía presentar un plato en el que todo girara en torno a la forma circular: desde los ingredientes hasta el pan, que debía ser amasado por los propios famosos. En ese contexto, Alejo Cruzado Antonelli, más conocido como Alex Pelao, apostó por un sándwich de lomo con ensalada fresca de hierbas, mientras que Marixa Balli se inclinó por una pizza que, según marcó el jurado, quedó notoriamente cruda.

Lejos de la idea de comida “rápida”, el plato de Alex terminó siendo una verdadera torre. Entre dos panes altos colocó dos bifes de lomo gruesos, tomate grillado, provoleta y una lluvia de condimentos que terminó jugando en su contra. “Están frente a la torre Babilonia”, se presentó él mismo, fiel a su estilo, intentando vender su creación con humor mientras describía también la pequeña ensalada de perejil, tomate y frutos que ya se había vuelto un sello personal.

Alex Pelao apostó por un sándwich de lomo con ensalada fresca, pero la altura y el exceso de condimentos jugaron en su contra ante el jurado

Pero apenas Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis dieron el primer mordisco se encendieron todas las alarmas. “Es un hongo atómico, es incomible”, lanzó Martitegui, impactado por la altura del sándwich y por la cantidad de sodio. Betular fue todavía más gráfico: “Si comés esto a la noche, al otro día no te podés poner ni el reloj de la retención de líquidos”. Luego, remarcó que la construcción del plato era el problema central: los bifes eran demasiado grandes, el tomate estaba mal distribuido y la ensalada, que podría haber equilibrado el conjunto, quedó relegada al costado del plato.

Del otro lado, Marixa llevó al frente una pizza redonda pero con la masa cruda en el centro, algo que también fue duramente señalado por el jurado. La exangelita, que vive con humor los comentarios sobre su vínculo con Alex (Wanda Nara se encargó días atrás de “chicanearlos” por un posible romance en las cocinas), sabía que podía quedar afuera, razón por la cual el clima en el estudio se volvió especialmente tenso cuando ambos quedaron como los peores de la noche.

Finalmente, fue Betular quien dio el veredicto que nadie quería escuchar: “El cocinero que abandona MasterChef Celebrity es… Alex”. La exvedette respiró aliviada, aunque no pudo evitar la incomodidad de seguir en competencia mientras un compañero querido se despedía. “Es rara esa sensación cuando uno se queda y el otro se va”, admitió ella, conmovida.

El jurado de MasterChef Celebrity criticó la construcción y el equilibrio de sabores en el plato de Alex Pelao, destacando errores en la proporción de ingredientes (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

Antes de quitarse el delantal, el humorista recibió palabras de reconocimiento de los tres chefs. “Tus pasos fueron breves pero contundentes”, resumió Donato. “Aprendimos a querer a todos los Alex que tenés adentro. Sos extremadamente talentoso”, agregó Martitegui, destacando la versatilidad artística del cordobés. Betular, por su parte, agradeció que se hubiera animado a entrar al certamen: “Nos divertiste, esperamos que la hayas pasado bien. Te queremos un montón”.

Fue en ese momento cuando, lejos de su personaje desbordado y veloz, Alex se quebró frente a las cámaras y terminó revelando un aspecto íntimo de su vida que hasta ahora no había contado en televisión. “Me cuesta mucho bajar de la cáscara que uno se arma. Más allá del programa, esto es hermoso por el vínculo que se genera con algo tan cercano como la comida, y es algo con lo que yo tuve muchos conflictos siempre, con trastornos alimenticios”, confesó, con la voz entrecortada.

Alex Pelao valoró su paso por MasterChef Celebrity como una oportunidad para mejorar su vínculo con la comida y fortalecer lazos con sus compañeros

En ese mismo sentido, explicó por qué su paso por MasterChef Celebrity significó algo más que una experiencia laboral: “A partir de estar acá empecé a mejorar mi vínculo con el momento de comer, a conectarme más, a darle una cuota de valor. Yo lo capitalizo en eso y ni hablar del grupo hermoso que se armó. Son un equipazo”. Wanda Nara se acercó a abrazarlo y lo invitó a permitirse la emoción: “Dale lugar a esto que te pasa”, le dijo, antes de pedirle formalmente el delantal.

El cordobés admitió que se iba con una mezcla de enojo y frustración por no haber estado a la altura en un desafío que sentía manejable. “Podría haberlo hecho mejor, pero no encontré las formas”, analizó, siempre en clave sincera. Sin embargo, dejó la puerta abierta para un eventual regreso si se concreta un repechaje: “Si hay repechaje, ahí estaré”, prometió entre lágrimas y sonrisas.

Con su salida, Alex se sumó a la lista de famosos que ya dejaron la cuarta temporada del reality culinario y se despidió de un certamen en el que, además de mostrar sus habilidades en la cocina, se animó a hablar de una lucha personal que lo acompaña desde hace años. Marixa Balli, en tanto, se salvó por poco y seguirá tratando de conquistar al jurado.