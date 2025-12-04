Teleshow

Alex Pelao abrió su corazón y habló de su trastorno alimenticio en Masterchef: “Me cuesta mucho”

El influencer se sinceró acerca del TCA que tuvo que atravesar desde una temprana edad y cómo el reality de cocina lo ayudó a amigarse con su pasado

Alex Pelao se sinceró acerca de sus trastornos alimenticios tras su salida de MasterChef (Video: MasterChef-Telefe)

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó una de las expulsiones más emotivas del certamen con la salida de Alex Pelao, uno de los participantes más queridos por el público y sus compañeros. Su despedida fue motivo de lágrimas, abrazos y palabras de reconocimiento tanto de parte del jurado como de la conductora y el resto del staff. Pero lo que marcó la noche fue la confesión de Alex sobre el profundo impacto personal que le dejó su paso por el programa: el vínculo renovado con la comida, luego de años de luchar con trastornos alimenticios.

La despedida arrancó con tensión y nerviosismo en el estudio. Damián Betular expresó: “No, ahora sí, muy difícil porque son dos participantes que queremos mucho y que realmente venían en un crecimiento muy bueno. Se habían superado, pero bueno, se evalúa el plato de la noche que les toca cocinar. Y dicho esto, quien abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es... Alex. Marixa, felicitaciones. Seguís en competencia”.

La conductora, Wanda Nara, se mostró sensibilizada y le dedicó un cálido mensaje: “Bueno, Álex, la verdad que no te conocía tanto, pero sos un talentoso. Nos divertiste mucho, tus compañeros te quieren un montón. Y ojalá que si algún día me pasa algo, no estoy o tengo algún turno que no puedo venir, puedas estar acá reemplazándome, porque lo hiciste bastante bien”. Y agregó: “Te vamos a extrañar todos un montón en estas cocinas y cuando quieras sabés que las puertas de MasterChef están siempre abiertas. Para un futuro repechaje, ¿quién dice?”, a lo que Alex respondió: “Obvio, sí. Si hay un repechaje, ahí estaré”.

El jurado tampoco escatimó en elogios y agradecimientos: Donato de Santis le aseguró: “Me encanta tu mirada a la vida. Tus pasos fueron breves, pero contundentes”, mientras que Betular remarcó: “Estamos muy contentos que te hayas animado a entrar a MasterChef. Gracias por divertirte, te queremos un montón”. Germán Martitegui añadió: “Aprendimos a querer a todos los Álex que tenés adentro. Sos alguien extremadamente talentoso. Dejás mucho acá en MasterChef y esperamos haber aportado a tu carrera”.

Alex Pelao abrió su corazón y contó por primera vez que TCA padeció (Video: Chef al divan-Telefe)

A la hora de despedirse, Alex dejó al descubierto lo que significa para él haber formado parte del programa: “Estoy muy agradecido, me cuesta mucho bajar de la cáscara que uno se va armando para presentarse con la gente. Más allá de todo lo que es el programa en sí, esto es hermoso, el vínculo también que va generando con algo tan cercano como tenemos, por ejemplo, que la comida”.

Y siguió con la voz entrecortada por la emoción: “Y es algo con lo que yo, particularmente, tuve mucho conflicto siempre, con trastornos alimenticios y a partir de estar en esta experiencia de MasterChef, empecé a mejorar un poco el vínculo, a conectarme un poco más, con el momento de comer, de simplemente darle una cuota de valor y yo, por lo menos, particularmente, lo capitalizo en eso”.

El exparticipante profundizó aún más sobre su experiencia en el segmento Chef al diván, el programa conducido por Vero Lozano en la misma pantalla: “Recuperé el vínculo, la hora, el momento, la tabla, el disfrute, la conciencia de qué carajo te estás metiendo en el cuerpo.”

Consultado por Vero acerca de si había atravesado complicaciones, el humorista fue sincero: “Tuve mucho tiempo problemas de alimentación que llegaron a sobrepeso hasta mis 16 años. Después de ahí, empezó toda una época de trastornos alimenticios a la bulimia, que es la primera vez que lo estoy diciendo así, abiertamente. A la bulimia de mucho tiempo y desde la no conciencia, múltiples factores, pero hoy una de las cosas que puedo recuperar es: Loco, corté una cebolla, corté una zanahoria, estoy presente. Y amigarte con la idea de qué es también el comer, el sentarte la comida, lo que representa. Siento que tiene mucho valor y que te has desvalorizado.”

A lo largo de su despedida, Alex agradeció no solo al programa y al jurado, sino también al grupo humano del certamen por ayudarlo a “romper miedos y animarse”, remarcando que MasterChef le permitió reconciliarse con la comida después de una historia marcada por el conflicto y la lucha personal. Una despedida que dejó una huella emotiva y un mensaje sobre la importancia de la cocina como puente para sanar y reencontrarse consigo mismo.

