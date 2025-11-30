Albana Fuentes, con dos estrenos a corto plazo: “Siento felicidad y gratitud porque otra vez apostaron por mí”

Un ensayo de Albana Fuentes para su rol en Papá por siempre

Albana Fuentes está en plena preparación para asumir uno de los roles centrales en un esperado estreno en Buenos Aires, desde el 10 de diciembre se la verá en Una Mágica Navidad, producida por Flavio Mendoza, en el Teatro Ópera. Y enseguida, desde el 16 de enero de 2026, estará en Papá por siempre, la adaptación teatral argentina de la recordada película “Mrs. Doubtfire”, que subirá a las tablas del Teatro Liceo de Buenos Aires.

En un diálogo exclusivo con Teleshow, la actriz comparte su mirada sobre el proceso creativo, los desafíos de interpretar a Lydia y el significado personal de formar parte de una de las grandes apuestas del musical familiar de la temporada luego de deslumbrar con su inesperado y celebrado protagónico en el musical La Sirenita.

“La verdad es que La Sirenita me dejó muchísimos aprendizajes, incontables diría. Sobre todo, me enseñó a cómo trabajar. Cómo funciona una temporada de ensayos, cómo ensamblamos todas nuestras individualidades y construimos en equipo, tanto desde dirección como desde el elenco, un espectáculo para que puedan disfrutarlo todos una vez estrenado. Cómo combinar también la vida laboral con mi vida personal y social para no dejarme de lado. A su vez, cómo es una temporada de funciones, cómo se transita, cómo se cuida el instrumento, cómo se descansa en el medio y para mí lo más nuevo e interesante: cómo se sostiene la verdad de la historia en la repetición”, explica al reflexionar sobre su experiencia previa y cómo esos aprendizajes se trasladan a su preparación actual.

El de Navidad será su primera vez con Flavio Mendoza. Dice Albana que “siempre admiré su trabajo, así que estoy muy contenta y halagada de que esté confiando en mí para llevar a cabo este show que ama. Él es muy receptivo, muy claro con lo que quiere plasmar y muy amoroso conmigo. La verdad, estoy muy feliz de estar trabajando con él. Estamos ensayando muchísimo y preparando todo para el estrenom que faltan solo unos pocos días”.

Albana Fuentes, caracterizada en su papel en Papá por siempre

Y al referirse al significado de sumarse a Papá por siempre, la actriz destaca: “Representa felicidad y gratitud porque alguien vuelve a apostar y confiar en lo que puedo ofrecer como actriz y que eso signifique subirme otra vez a un escenario bajo una apuesta teatral ambiciosa. En este caso Ariel Del Mastro y Sebastián Mazzoni, con quienes tuve el lujo de trabajar en La Sirenita, pero además toda la otra parte del equipo que no me conoce como Juan Manuel Caballé y Flor Bertotti en la producción”. Para Fuentes, el proyecto es “un nuevo desafío laboral y a la vez puro disfrute”.

Sobre su personaje, detalla: “Mi papel en esta ocasión es más un soporte para el rol protagónico de Campi, con quien es un honor poder trabajar. Interpreto a su hija mayor, quizás la más conflictuada con la situación que vive con sus padres, sintiéndose en el medio de la niñez y la adultez, encontrándose en la posición de tener que paternar a su padre y también reclamando desde su lugar de hija”.

Consultada sobre el proceso de adaptación de la película al formato teatral, Fuentes señala: “Yo no formé parte del proceso de adaptación de la obra, pero sí hice muchísima investigación al respecto. Obviamente vi la película para entender el origen de la historia y también versiones del musical en Broadway y Londres. Pude encontrar bastantes diferencias. En cuanto al tiempo en el que transcurre la historia, el musical está situado en la actualidad y no en los años 90. El rol de Lydia, el cual interpreto, tiene mucha más profundidad y desarrollo en la versión teatral a comparación de la película. Ni hablar de que al ser un musical se cuenta la historia a través de canciones muy pegadizas”.

A partir de su explosión con La Sirenita, la carrera de Albana Fuentes parece afianzarse

Al comparar su trabajo en “La Sirenita” con los desafíos que tiene enfrente, la actriz distingue: “En mi caso, principalmente en el rol que me toca interpretar ya que esta vez no soy quien lleva la historia. Ariel es un personaje mucho más arraigado en la cultura popular, que todos conocen y por lo tanto existe un preconcepto y una expectativa muy grande de lo que se esperaba ver. La Sirenita fue, es y será la representación de la fantasía y la infancia de millones de personas. En cuanto a Papá Por Siempre, por ejemplo, la presión está desde otro lado. Es una historia muy cercana, que refleja la realidad de muchas familias y que requiere un compromiso emocional y de verdad muy grande. Además de poder oscilar entre el conflicto y la comedia que está muy presente también”.

Respecto a las expectativas sobre la reacción del público, Fuentes expresa: “Siento que el público va a disfrutarlo un montón”.

En relación al llamado para integrarse al elenco de Patito Feo y su negativa a vincularse a ese proyecto, aclara: “No fue porque ya estaba comprometida por este trabajo. De hecho, por ejemplo, la oportunidad de Papá Por Siempre llegó a mi vida casi un mes después de haberme reunido con el equipo de Patito Feo y haber dicho que no”.

La obra se presentará en el Teatro Liceo de martes a domingo, con doble función los viernes y sábados a partir del 23 de enero. La producción reúne a figuras destacadas del teatro musical argentino. Martín “Campi” Campilongo encabeza el elenco como Daniel, acompañado por Dani “La Chepi” en el papel de Miranda y Pablo Albella como André. La dirección general está a cargo de Ariel Del Mastro, con dirección de actores de Marcelo Caballero, dirección vocal de Seba Mazzoni, dirección musical de Alberto Favero y diseño escenográfico de Jorge Ferrari. Flor Bertotti lidera la producción artística, junto a Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert en la producción general. El elenco se completa con niños y niñas seleccionados en audiciones, reflejando el espíritu de los grandes musicales familiares.