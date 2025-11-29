Teleshow

Rosalía confesó que usa los stickers de Lionel Messi en Whatsapp y contó cuál es su favorito

Durante su paso por el programa de Mario Pergolini, la intérprete de Lux expresó su fanatismo por el campeón del mundo

Rosalía reveló por qué ama los stickers de Messi

La reciente visita de Rosalía al programa Otro día perdido, (Eltrece), generó momentos destacados y confesiones que captaron la atención de seguidores de la española. Durante la entrevista, la cantante sorprendió al conductor Mario Pergolini al revelar su fanatismo por los stickers de WhatsApp de Lionel Messi, una confesión que provocó risas y complicidad en el estudio.

En el intercambio, Pergolini mencionó la rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil. Ante esto, Rosalía respondió con entusiasmo: “Pero, ¿por qué? Si tenéis a (Lionel) Messi. ¿Qué más quieres?, es increíble“. La artista expresó su admiración por el futbolista argentino, dejando claro que su aprecio trasciende el deporte y se refleja incluso en su uso cotidiano de la mensajería instantánea.

Rosalía mostró su admiración por el público argentino

Pergolini quiso saber si la cantante había conocido personalmente a Messi. La respuesta de Rosalía, recogida por eltrece, fue espontánea: “No, pero siempre uso sus stickers. Tiene uno increíble, con unas gafas negras, y está así como... Soy fan”. El conductor, divertido, le sugirió que debía conocer al astro argentino y bromeó: “Messi nos ve todas las noches... no, mentira, pero no importa, si la mujer sabe de esto, le va a encantar”.

La entrevista permitió conocer otras facetas de la artista. Pergolini le preguntó sobre el significado de “casa” para ella en la actualidad, a lo que Rosalía respondió: “Para mí es estar con mi familia”. Esta declaración, recogida por eltrece, mostró el lado más íntimo de la cantante, quien se encuentra en Argentina para presentar su nuevo álbum, Lux.

Rosalía contó la influencia que tuvo el tango en su disco

El conductor abordó el simbolismo religioso presente en la portada del disco y la inspiración detrás de su estética. Rosalía explicó: “Es un proyecto inspirado en el misticismo. La mística femenina especialmente es la inspiración. Pero también el llevar esa pieza en la cabeza, al final es una muestra también de respeto y de admiración hacia esas mujeres que son monjas que se han comprometido con una causa en su vida y en mi caso me siento muy comprometida con la música eso para mí hay esa conexión súper”.

Pergolini, en tono distendido, bromeó sobre la posibilidad de que Rosalía quisiera ser monja. La cantante respondió: “La verdad es que respeto mucho a las mujeres que deciden dedicar su vida de esa manera. Mi abuela, mi abuela es muy católica. Sí, de hecho todo lo que tiene que ver con la experiencia de ir a la iglesia, viene de ella. Pero al final este disco es como que las santas de alrededor del mundo han sido la inspiración. Entonces ellas corresponden a marcos concretos, culturales, religiosos. Pero la inspiración es la mística y va más allá de todo esto”.

La visita de Rosalía a eltrece no solo dejó anécdotas sobre su admiración por Messi, sino que también permitió descubrir la profundidad de su nuevo trabajo y la conexión personal que mantiene con sus raíces y creencias. La artista, entre risas y confesiones, demostró cómo integra íconos culturales en su vida cotidiana a través de gestos tan simples como su afición por los stickers de Messi.

