Teleshow

Sofía Jujuy Jiménez tuvo un percance con su auto en plena avenida y fue asistida por sus hermanas: “Me dio bronca”

La modelo compartió su insólita odisea urbana y con humor contó cómo logró salir del apuro gracias al apoyo de Pilar e Inés

Sofía Jujuy Jiménez mostró cómo su auto se quedó sin nafta y debió recurrir a un bidón de nafta de emergencia (Instagram)

La vida de Sofía Jujuy Jiménez está llena de rodajes y proyectos frente a cámara, pero también de momentos inesperados que la ponen a prueba lejos del ámbito mediático. Fiel a su estilo genuino y espontáneo, la modelo y conductora no duda en compartir con sus seguidores tanto los éxitos como los pequeños contratiempos de la vida cotidiana. Esta vez, no se trató de una anécdota televisiva ni de un viaje de trabajo, sino de una situación tan común como inesperada: quedarse sin nafta en plena avenida porteña.

Primera vez en 15 años y sigo sin acreditarlo, ¿a alguien más alguna vez le pasó?”, arrancó Sofía al publicar un video en Instagram que rápidamente generó empatía y risas. De entrada admitió: “Ya sé que no es grave y por suerte solucioné rápido, pero igual me dio bronca”. Con ese marco, preparó a sus seguidores para ver la escena doméstica que cualquier conductor temería protagonizar: el auto inmóvil, la bocina del tránsito y la sensación de haber calculado mal el siguiente repostaje.

El clip muestra a la modelo relajada, parada a las afueras de su vehículo detenido en medio de una avenida. Justo entonces, un conductor que pasaba detuvo la marcha y le preguntó: “¿Faltó de verdad o no?”. A lo que ella, todavía nerviosa, le contestó entre sonrisas: “No, me está pasando de verdad”. La situación no era para menos, por lo que ella decidió aclararlo. “Nunca en la vida me pasó esto”, confesó ante la cámara de su propio celular, buscando ponerle humor al episodio.

La modelo tuvo que cargar
La modelo tuvo que cargar nafta con un bidón de emergencia que le consiguió una de sus hermanas, Pilar (Captura de video)

Por suerte, no estaba sola. Su hermana Pilar llegó al rescate con un bidón de nafta. “Ahí un señor del taxi me explicó. Le cambiamos el piquito, lo ponés ahí directo y se prende de a poquito”, relató Sofía, ilustrando con detalles el paso a paso para reabastecer un vehículo en la emergencia. Después de unos minutos de prueba y error, logró cargar el tanque lo mínimo indispensable para poder arrancar.

Las buenas noticias no tardaron en llegar: una vez que logró prender el auto, la influencer volvió a agradecer la ayuda no solo de Pilar, sino también de su otra hermana, Inés, que llegó poco después para asegurarse de que todo anduviera bien. “Nunca me pasó esto, literal, en la vida. Bueno, gracias. ¡Las amo! ¡Qué bueno que tengo estas hermanas! Son espectaculares cosas que pueden pasar”, reflexionó la modelo, divertida y aliviada, al saber que el problema había quedado en una simple anécdota.

Ya con el auto en marcha, pero aun sin tanque completo, la modelo se dirigió hacia la estación de servicio más cercana para cargar combustible y cerrar el capítulo. “Nunca en la vida me pasó esto. Hace 15 años que manejo en Buenos Aires. 15 años que tengo la responsabilidad de que siempre que veo que me estoy por quedar sin, lo cargo, lo lleno al tanque. Bueno, me pasó. Me pasó y decí que tengo hermanas al rescate. Estaba, literal, muy cerquita de una estación de servicio. Yo sabía que tenía poca nafta, pero bueno, se me frenó a tres cuadras. No importa. Aquí estamos, llenamos el tanque y ya está. Tema solucionado. Gracias a mis hermanas que salieron a bancarme. Las amo”, relató para ponerle cierre a la aventura.

La modelo destacó la ayuda
La modelo destacó la ayuda de sus hermanas, Pilar e Inés, en medio de su inconveniente con el auto (Instagram)

Lo cierto es que la situación terminó por acercar aún más a Jujuy con sus seguidores, que no tardaron en compartir sus propias experiencias y consejos. “Qué genias tus hermanas”; “Me podría pasar tranquilamente a mí”; “Qué suerte que consiguieron un bidón con nafta”; “Tener hermanas te facilita las cosas”; “Vas a arruinar el motor si dejas que se vacíe el tanque”; “A todos les pasa alguna vez”, fueron solo algunos de los comentarios destacados que llenaron la publicación de empatía y complicidad.

Lejos de los flashes y la pose perfecta, Sofía Jujuy demostró una vez más que la vida real se compone de esos pequeños dramas cotidianos que después se transforman en risas y recuerdos. Y en este caso, el quedarte sin nafta no fue drama, sino excusa perfecta para construir una historia divertida y demostrar que, con actitud y buena compañía, ningún imprevisto es tan grave. Las hermanas, al rescate, marcaron la diferencia y la jornada terminaba a pura gratitud y humor, fiel al sello de Jujuy.

