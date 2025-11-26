Lourdes Fernández, de Bandana, fue sometida a una cirugía: los detalles de la operación y cómo se encuentra su salud

Lourdes Fernández, vocalista de Bandana, fue sometida a una histerectomía completa por miomas en el Sanatorio Finochietto (Video: Instagram)

Lourdes Fernández, histórica vocalista de Bandana, atravesó este viernes una instancia médica clave. Tal como había anticipado en la previa, la cantante fue sometida a una histerectomía completa en el Sanatorio Finochietto, una cirugía mayor que implicó la extracción del útero y los ovarios debido a los miomas que arrastra desde hace años. Desde el entorno de la artista confirmaron a través de sus redes sociales que la operación salió bien, que se encuentra “estable y acompañada”, y que las próximas horas serán de monitoreo en una sala de recuperación.

La intervención, que llevaba semanas en agenda, llega después de un período de desgaste físico y emocional para Lourdes, quien venía realizando estudios, controles y trámites médicos en medio del regreso de Bandana a los escenarios. Su ausencia en LAM (América TV), donde tenía pautada una entrevista, encendió rumores que ella misma decidió cortar de raíz grabando un video íntimo, explicando su cuadro y agradeciendo el apoyo recibido.

La cirugía mayor de Lourdes Fernández implicó la extracción del útero y los ovarios tras años de convivir con miomas benignos

“Me banqué todo lo que pude porque teníamos muchos proyectos con las chicas”, había dicho con la voz sensible, detallando que convivía con miomas que —si bien benignos— ya no le permitían sostener su rutina laboral con normalidad.

Horas antes de ser operada, Lourdes compartió historias que hoy adquieren otra dimensión. Con su característico humor ácido, grabó un mensaje donde daba “instrucciones” sobre cómo quería ser despedida “si algo salía mal”. “No me pongan ese trajecito blanco… rosas negras, unas calas, mi remera del 23, y la Marcha Imperial sonando sin parar”, bromeó mientras se dirigía al sanatorio. En otra de sus historias mostró que venía escuchando “Heart Of Glass” en la versión de Miley Cyrus, un tema que eligió para bajar la ansiedad en el prequirúrgico.

En el video que subió a sus redes informando que debía ser intervenida quirúrgicamente, Lourdes también agradeció especialmente a Valeria Gastaldi, Lissa Vera y Virginia Da Cunha, sus compañeras de Bandana; a Gustavo Yankelevich; y a Ángel De Brito y el equipo de LAM, quienes se preocuparon por su estado incluso durante la emisión del programa.

Lourdes Fernández agradeció a sus compañeras de Bandana por el apoyo recibido (Instagram)

“Gracias a todos por el amor. Nos vemos después de la recuperación. Se vienen cosas hermosas”, escribió en la descripción de aquella grabación, dejando claro que esta pausa es temporal y que su intención es retomar la actividad cuando su cuerpo lo permita.

Minutos después de la cirugía, desde el entorno de Lourdes publicaron un mensaje en sus historias de Instagram, llevando tranquilidad a los fanáticos: “Lowrdez está cursando el postoperatorio en buena evolución, se realizó la cirugía que estaba planificada. Gracias por todo el amor y los mensajes de apoyo”, escribieron, acompañando el escrito con un emoji de corazón anaranjado.

Este comunicado ratifica que la artista superó con éxito la intervención y que, aunque el proceso de recuperación será progresivo, el pronóstico es favorable. Con cientos de mensajes de cariño inundando las redes, sus seguidores celebran la noticia y esperan su regreso. Ella lo había anticipado: la pausa es solo momentánea. Y ahora, con la operación realizada y en buena evolución, el camino hacia esa vuelta ya comenzó.

La expareja de Lourdes Fernández, Leandro Esteban García Gómez, permanece detenida por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

Cabe recordar que hace tan solo semanas atrás, Leandro Esteban García Gómez, expareja de la cantante, fue detenido por una serie de delitos vinculados a la violencia de género, tras considerar acreditado un patrón sistemático de agresiones y control psicológico sobre la artista. Recientemente, la Justicia decidió que el hombre debe seguir preso.

Según pudo saber Infobae, la resolución judicial sostiene que los hechos investigados no corresponden a incidentes aislados, sino a una dinámica reiterada de violencia, manipulación y aislamiento. Así se procesó a García Gómez por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas coactivas.