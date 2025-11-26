El curioso regalo de Fernanda Iglesias a su ex Martín Bossi que generó un reclamo: “Tan horrible que nunca lo usé”

El actor realizó un móvil con el ciclo de María Belén Ludueña y entre bromas recordaron su relación (Video: Tarde o temprano/ Eltrece)

Durante una emisión de Tarde o temprano en Eltrece, la periodista Fernanda Iglesias y el humorista Martín Bossi revivieron, en el programa que conduce María Belén Ludueña, una anécdota de su breve noviazgo en 2008.

La panelista recordó cuando le obsequió un tacho de basura para su nueva casa, un gesto que en el estudio generó risas por el “código de pareja” que aún mantienen.

Mientras el comediante promocionaba desde un móvil la obra La cena de los tontos, Fernanda apareció con el contenedor al que le puso un moño de regalo. “Es un tacho de basura, Martín”, lanzó, entre risas mientras rememoraban el episodio ante las cámaras del ciclo.

“Yo iba a la casa y tenía la bolsita en el piso, no tenía tacho de basura y le regalé un tacho de basura, pobre chico”, recordó la periodista (Tarde o temprano, Eltrece)

La conversación se desarrolló en tono de broma y complicidad, y permitió a los protagonistas compartir detalles de su efímera convivencia. “Yo iba a la casa y tenía la bolsita en el piso, no tenía tacho de basura y le regalé un tacho de basura, pobre chico”, rememoró ella, a lo que Bossi respondió entre risas: “¿Te imaginás el primer día que llegó a mi casa, una casa que aparte recién me mudaba, y la cara que puso?”.

La charla dio pie al intercambio de recuerdos y bromas que, según sostuvieron ambos, persisten en su entorno y entre sus colegas. Bossi aseguró a pura ironía un “extraño tu buen humor a la mañana y las canciones de cuna que me cantabas a la noche”, mientras que la panelista sumó otro momento memorable: “Y las milanesas…”.

“Extraño tu buen humor a la mañana y las canciones de cuna que me cantabas a la noche”, bromeó Martín Bossi al recordar su romance con Fernanda Iglesias (Foto: Diego Barbatto)

“Me dan miedo los regalos, Fer”, bromeó el actor, manteniendo el tono descontracturado del momento. Pero el cierre del momento fue el reclamo de Fernanda. “Vos me regalaste un cinturón horrible que nunca lo usé”, se despachó, risueña provocando la inmediata reacción de Bossi. “Pero que hija de put...”, lanzó él, tentado.

A principios de octubre la expareja fue más allá y terminaron a los besos en Puro show (Eltrece). Todo ocurrió cuando, finalizando el programa, el humorista se animó a acercarse a la panelista, quien reaccionó de inmediato invitándolo a bailar y acomodando sus brazos sobre su propio cuerpo.

La interacción desembocó en un momento aún más insólito: ella, sin titubeos, besó al actor ante la mirada atónita del resto del equipo. Al ver que el beso se prolongaba, el conductor del programa Matías Vázquez exclamó: “¡Corten, corten!”, reflejando el asombro colectivo.

Previo a ese desenlace, Bossi había compartido reflexiones sobre su vida sentimental, admitiendo que durante mucho tiempo mantuvo una actitud reticente en sus relaciones. “Hasta los cuarenta años mentí en el amor”, confesó el actor y humorista en pleno aire, agregando: “Nunca oculté mis relaciones, no escondo a nadie, pero tampoco mostraba tanto”.

“Me regalaste un cinturón horrible que nunca usé”, lanzó Fernanda con humor, mientras Bossi lanzaba, tentado. un "que hija de put..."

“En un momento, Martín estaba saliendo con una persona. Iban a comer, se los veía, pero no es que hacía un show de eso, no se escondía tampoco”, intervino Pampito.

La conversación derivó en una intervención de la periodista, quien afirmó: “A mí no me escondió”. En respuesta, Bossi reconoció los matices de esa etapa: “Y eso que vos me conociste en una etapa fóbica. No me escondo, pero evidentemente no genero mucho interés”, y sumó que no descarta volver a salir con la periodista en el futuro.

Martín Bossi y el triángulo con Fernanda Iglesias y Momi Giardina

Mientras tanto, entre risas y bromas, Nancy Duré señalaba el papel de Iglesias en la dinámica: “Va a encarar ella”. El propio Bossi, sorprendido, pedía entre carcajadas: “No me mandes, no me mandes”, justo antes del inesperado beso que selló el momento.

Hace unos años, Momi Giardina recordó el final de su noviazgo con Martín Bossi luego de enterarse por una revista del inicio del vínculo entre el humorista y la periodista. “La nueva pareja, Martín Bossi y Fernanda Iglesias”, evocó la actual participante de MasterChef Celebrity (Telefe) como titular de aquel entonces, con un impacto emocional que la llevó incluso a tomar medicación.

Consultada en LAM (América), Fernanda confirmó los hechos y relató el origen del romance: “Fue en el año 2008, salimos tres meses muy intensos. Para mí, éramos novios”. Reveló que trabajaba en Duro de domar cuando conoció a Bossi por intermedio de amigos, y que el humorista le aseguró haber terminado su relación anterior.