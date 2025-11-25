Denise Dumas debutó como “angelita” en LAM y recibió un cálido mensaje de su amigo José María Listorti

Denise Dumas debutó como angelita fija en LAM y recibió una cálida bienvenida de Ángel de Brito y el panel (Video: LAM, América TV)

Este lunes feriado en América TV dejó una de las postales más comentadas del día: Denise Dumas debutó oficialmente como angelita fija en LAM, el programa de Ángel de Brito, y lo hizo entre aplausos, bromas, complicidad con sus compañeras y una recepción llena de afecto por parte del conductor. La incorporación de la actriz marca el comienzo de una nueva etapa en el ciclo, luego de la salida de Marcela Feudale, quien abandonó el programa para abocarse a la conducción de un programa propio en Radio 10.

“¡Bienvenida nuestra nueva angelita, la señora Denise Dumas! ¡Por fin!”, anunció de Brito, entre gritos y celebraciones del panel. Fiel a su estilo, Denise devolvió la euforia con humor: “¡Lo logramos, lo logramos!”, dijo entre risas, dejando en claro que la negociación para sumarse al ciclo venía gestándose desde hacía tiempo.

El debut se dio casi por sorpresa para los espectadores, ya que Yanina Latorre estuvo ausente durante el feriado, lo que habilitó que Dumas ocupara su silla y tuviera su primera emisión como angelita estable. Y lejos de mostrarse tensa, se la vio relajada, divertida y participativa desde los primeros minutos.

Ángel aprovechó el arranque para preguntarle por las vacaciones que acababa de disfrutar junto a Campi, con quien lleva más de veinte años en pareja. Denise contó que después de más de una década viajaron solos, sin hijos, suegras ni logística familiar: “Fueron diez días hermosos… Nos miramos y dijimos: ¿quién eras vos?”, lanzó entre risas.

La animadora describió el viaje como una especie de reencuentro matrimonial y reveló que visitaron Londres, donde aprovecharon para ver teatro. Campi —adelantó— se prepara para trabajar en una comedia musical basada en Papá por siempre, la película de Robin Williams.

Pero uno de los momentos más esperados llegó cuando José María Listorti apareció al aire en una nota con el ciclo para hablar sobre la incorporación de su gran amiga. Fiel a su estilo y sin filtro, comenzó diciendo: “La va a romper. Pero la tienen que cuidar, ¿eh?”.

Enseguida desarrolló esa advertencia en tono de broma:“Come mucho, muchísimo, muchísimo… y mal. Muy mal. No sé cómo está flaca. Come a cualquier hora, come lo que sea. No le saquen la comida, porque ahí sí se pudre todo”, dijo entre risas, provocando carcajadas en el piso.

Además recordó una escena clásica de su época trabajando juntos en Hay que ver: “Ella tiene una virtud. Cuando hacíamos Hay que ver, me pasaba que yo estaba subiendo para el piso para ponerme el micrófono y ella estaba llegando para maquillarse. Y llegaba antes que yo. Es una cosa ridícula“, contó.

La amistad entre Denise Dumas y José María Listorti se destacó durante el móvil en vivo, con mensajes de apoyo y complicidad

Luego, continuó: “Muy de modelo, se cambia en dos minutos. A mí lo del maquillaje me sorprende porque era literal. Yo subía del camarín para entrar al estudio y ella llegaba de su casa y yo decía: ‘No va a llegar, no va a llegar’. Y llegaba, se ponía el micrófono: ‘Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos, a Hay que ver’. Salía perfecto. Tremendo“.

El conductor sumó más elogios, remarcando que trabajar con ella siempre había sido un placer y que “es imposible llevarse mal con Denise”. Cuando le pidieron un consejo para su colega, José María señaló: “No hay que dar consejos. Yo lo que le puedo decir es que amamos lo que hacemos, que se divierta, que la pase bien y que se deje llevar”.

Antes de despedirse, Listorti dejó un mensaje con afecto y complicidad que hizo reír al panel entero: “Denise, te deseo lo mejor. Y si algún día te toca contar algo mío en LAM por favor, cuidame. Quereme, te lo pido por favor”.