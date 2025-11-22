La China Suárez compartió imágenes íntimas e inéditas del rodaje en la Patagonia de la serie “La hija del fuego”

La China Suárez publicó los videos del backstage del rodaje de su película "La hija del fuego"

La actriz Eugenia “China” Suárez sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales imágenes inéditas del backstage de “La hija del fuego”, la serie de Disney+ que protagonizó y que fue filmada en la Patagonia argentina. Las fotografías y anécdotas publicadas por la intérprete muestran tanto la convivencia familiar durante el rodaje como los desafíos que enfrentó el equipo en escenarios naturales de San Martín de los Andes y Villa La Angostura durante el otoño e invierno de 2024.

Entre las imágenes difundidas por Suárez, se destacan momentos de celebración y cercanía con sus hijos. En una de las fotos, la actriz aparece rodeada de miembros del equipo de filmación y sostiene un ramo de tres docenas de rosas rojas, obsequio recibido en el último día de rodaje. En otra postal, posa junto a los productores Diego Carabelli y Jessica Blanco con el mismo ramo, en un amarradero de barcos. También compartió instantáneas de las jornadas finales, donde se la ve equipada con botas rojas decoradas con estrellas y vestimenta de montaña, recostada sobre una cama.

La presencia de sus hijos fue una constante durante la filmación. Suárez publicó imágenes abrazando a su hija Rufina frente al lago Lácar, a quien definió como “mi compañera incondicional”. También mostró una noche lluviosa en la que ambas adquirieron “amigurumis” en una feria artesanal de San Martín de los Andes. Otras fotografías la muestran llevando en brazos a Magnolia hacia una cabaña de montaña y compartiendo momentos junto al fuego con Amancio y Magnolia dentro de una cabaña. Además, la familia aprovechó los días libres para navegar por el lago Lácar en Villa La Angostura.

Las dificultades del rodaje en la Patagonia también quedaron reflejadas en las publicaciones de la actriz. Suárez relató que “fue muy heavy rodar los 22 episodios de la serie por el rigor climático” y documentó algunos de los incidentes sufridos durante la producción. Entre ellos, mostró las marcas de una quemadura en el pecho provocada por una bolsa de agua caliente, un accidente nasal que la llevó a recibir cuidados de su hijo Amancio en su tabique, y un episodio en el que quedó encerrada en el set de filmación mientras sus hijos intentaban abrir la puerta desde afuera. La actriz también compartió una imagen de un brote de acné, para el que recurrió a la asistencia de su cosmiatra.

“La hija del fuego” es un thriller romántico que sitúa su trama en el sur argentino, donde la Patagonia se convierte en el escenario de una historia de venganza, secretos y pasión. La serie, producida por Kapow y Adrián Suar, sigue el regreso de Letizia —interpretada por Suárez— a su pueblo natal, Villa Los Cóndores, tras años de ausencia y bajo una nueva identidad. El personaje, marcado por el asesinato de su madre en la infancia y una vida en el exilio en España, regresa con un plan de venganza cuidadosamente elaborado.

El universo narrativo de la serie, de acuerdo con Infobae, se compone de personajes complejos y relaciones cruzadas. Fausto (Diego Cremonesi), apoderado legal del empresario Feliciano Correa Llorens, despliega una estrategia para apropiarse de la fortuna familiar tras la muerte de su jefe, con la complicidad de su esposa Marichu (Eleonora Wexler). Otros personajes clave incluyen a Juan (Joaquín Ferreira), amigo de la infancia de Clara/Letizia y actual policía del pueblo; Osvaldo (Carlos Belloso), comisario y socio de Fausto en actividades ilícitas; David (Pedro Fontaine), quien busca esclarecer la desaparición de su hermana; y Fernando (Jerónimo Bosia), hijo de Fausto y Marichu. La serie también aborda el conflicto por la tierra y la identidad mapuche a través de Mailén (Rallen Montenegro) y Nehuén (Mauricio Paniagua), quienes se suman al plan de venganza de la protagonista.

La producción, dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez, fue grabada en locaciones de San Martín de los Andes y Buenos Aires, y consta de veintidós episodios de treinta minutos cada uno, todos disponibles desde su estreno. El elenco principal se completa con Antonella Costa y Mariano Saborido. La narrativa se caracteriza por su ritmo ágil y la profundidad de sus personajes, quienes se ven envueltos en una red de crímenes, traiciones y pasiones, mientras la protagonista ejecuta acciones que alteran la vida de la comunidad.

La serie integra la potencia de los paisajes patagónicos con la intensidad de su relato, logrando una atmósfera de intriga y drama que distingue a la producción.