La emotiva noche de Evangelina Anderson en MasterChef: del pase de factura de sus hijos al brindis con Wanda Nara

Las lágrimas de Evangelina Anderson al hablar del amor de sus hijos

Este jueves, los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) vivieron una emotiva noche al compartir una jornada de cocina junto a sus hijos. Entre lágrimas de emoción y risas, los competidores afrontaron una dura prueba culinaria. En ese marco, Evangelina Anderson experimentó un día inolvidable en el que recibió las críticas de sus hijos, los elogios de los chefs y hasta disfrutó de un brindis con Wanda Nara.

Al presentar a los hijos de Eva, Wanda encaró a la más pequeña y le preguntó su nombre. “Emma”, dijo la niña. Acto seguido, la conductora le preguntó el apodo que eligió su mamá para ella. “Abrojito”, dijo la menor con ternura. Detrás de cámara, Anderson explicó por qué le decía así: “Le puse Abrojito de pequeñita porque estaba todo el día pegada a mí como un abrojo. Y todavía sigue siendo Abrojita”.

Luego, Wanda abordó al hijo de su vecina: “Bastian, quiero que me cuentes si Eva cocina, porque acá le va increíble”. Lejos de elogiar a su madre, el joven respondió con un pase de factura: “Solo cocina acá, en mi casa no cocina nunca”. Entre las risas del estudio, Damián Betular no se contuvo y dijo: “Ay, re sincero, los amo”.

En esta jornada especial, los participantes debían cocinar lo que sus hijos trajeran del mercado. Fue así como Anderson debió preparar un plato con pollo y verduras. La situación representaba un desafío para Eva, ya que ella es vegetariana y nunca probó la carne. Fue así como la Joaqui la ayudó a cortar el pollo. “Da asco, pobre. No mires”, le advirtió la cantante. Aún así, la modelo no pudo evitar reaccionar al escuchar los huesos del animal quebrándose: “Ay, Dios. Ay, no, el ruido”. “Es que hay que quebrarle”, quiso justificarse la cantante.

A mediados de octubre, Anderson había sorprendido a sus compañeros al revelar esta medida alimentaria en su vida. “Evangelina es vegetariana”, anunció Wanda en aquel entonces. Lo que vino después dejó a todos perplejos. Sin vueltas, Anderson aclaró frente a cámaras: “No comí nunca en mi vida carne desde que nací. Ni carnes rojas ni carnes blancas”.

En ese momento, la revelación generó un cruce de miradas entre los chefs y los demás participantes, pero quien no pudo ocultar su incredulidad fue Lescano. El músico, dueño de una de las personalidades más explosivas del ciclo, fue captado por las cámaras en más de una oportunidad con gestos de asombro y una mezcla de risas y desconcierto mientras Evangelina explicaba sus hábitos alimenticios. Su cara de incredibilidad rápidamente se convirtió en meme y fue viralizada en cuestión de minutos por los internautas, que no tardaron en tomar partido y sumar sus propios comentarios sobre la insólita situación.

Minutos antes de que Wanda anunciara el final del desafío, Evangelina aprovechó que ya había terminado para abrir un champagne y brindar con Nara por el amor y cariño que sus hijos traían a sus vidas, celebrando la jornada especial que experimentaban en MasterChef.

Una vez que terminó el plato, Evangelina presentó su obra ante el jurado. Más allá de las devoluciones, Nara destacó que su preparación le había gustado a sus hijos: “Eva, a Bastian le gustó. Yo lo escuché arriba, cuando lo probó le encantó. Lo tenés que seguir haciendo en tu casa, sin duda”. Conmovida, la modelo justificó la preparación que había hecho del arroz, la cual fue criticada por los chefs: “A los chicos les gusta así, tipo cremosito”.

Fue entonces cuando Wanda ahondó en la relación con sus hijos y preguntó: “¿Qué se siente que tu hijo se haya tatuado tus ojos en su brazo?”. Con las lágrimas desbordando su mirada, la modelo intentó dar una explicación, pero la emoción le ganó y no pudo terminar su frase: “Ay, muy emocionante. Yo le dije: “Pero, ¿de dónde sacaste eso?” Cuando me dijo que se lo quería hacer. Y me dijo: “Porque son hermosos tus ojos”. ¿Cómo le voy a decir que no? Me muero de amor. Sí, me muero de amor. Tengo tres hijos que son...Perdón”.

“Orgullosa la mamá. Y ellos de vos. Hoy estaban los tres muy orgullosos de verte acá trabajar, Eva”, cerró la conductora. Ya más calmada, Eva habló detrás de cámara y dijo: “No me gusta que me vean llorar. Es lo que hay”.