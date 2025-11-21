El orgullo de Adrián Pallares por su hija Mía: “La primera de la familia con título universitario”

El orgullo de Adrián Pallares por la graduación de su hija Mía: "La primera con título universitario" (Video: Instagram)

Acostumbrado a dar noticias sobre el mundo del espectáculo, Adrián Pallares compartió esta vez una novedad muy personal que lo tiene feliz: Mía, fruto de su matrimonio con matrimonio de más de tres décadas con su esposa Cecilia, terminó la universidad y compartió imágenes de su graduación.

“Hoy Mía se recibió de traductora. Es un orgullo para todos. Sus abuelos apenas terminaron la escuela primaria, a mi me faltaron 4 materias para recibirme de Licenciado en comunicación, carrera que sí termino su mamá. Ella consiguió ser la primera de la familia Pallares con título universitario”, destacó el conductor de Intrusos (América), emocionado por el mérito de su hija de 21 años, quien además es papá de Sol y Ema.

“Con esfuerzo y con mucho estudio lo logró. Sus hermanas irán en el mismo camino si así lo desean. Pero hoy celebramos con alegría y orgullo que nuestra hermosa beba haya terminado su carrera. Ahora empieza otra etapa, que estará llena de sueños y proyectos. Te amamos”, escribió el periodista en Instagram junto a un video del momento en el que su hija aparece recibiendo su diploma en un acto, vestida con una toga y arrojando el birrete de graduada, junto a otras postales con sus hermanas y sus padres.

Adrián Pallares junto a su esposa Cecilia, la recién recibida Mía y sus otras dos hijas, Sol y Ema

La publicación del periodista consiguió las reacciones de diversas figuras del espectáculo que le dejaron mensajes de felicitación a la joven, como a Pallares. Marta González comentó: “¡Felicitaciones! Qué orgullo”. Marcelo Polino expresó: “¡Felicitaciones! Qué emoción”. Graciela Borges escribió: “¡Bravo! Bendiciones”. La cuenta oficial de Intrusos sumó aplausos con varios emojis, al igual que Daniel Ambrosino. Mientras que la tarotista Jimena La Torre celebró el logro con la frase: “Que súper orgullo, felicitaciones”.

La experiencia de Adrián Pallares durante el partido entre Argentina y Venezuela en el Estadio Monumental, correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre de este año, se transformó en una historia de honestidad y solidaridad que rápidamente captó la atención en redes sociales. El conductor de Intrusos perdió su billetera con dinero, documentos y tarjetas, pero el desenlace fue positivo gracias al gesto de un vendedor de panchos.

Pallares advirtió la ausencia de su billetera ya avanzado el segundo tiempo del encuentro. En lugar de angustiarse o preocupar a su familia, optó por mantener la calma y continuar disfrutando del partido. “Los honestos siempre somos más. Perdí o me ‘sacaron del bolsillo’ la billetera en el partido de la Selección con todos los documentos. En el segundo tiempo me di cuenta y decidí no amargarme ni amargar a mi familia con el tema y seguimos disfrutando”, relató el periodista en sus redes sociales.

Al regresar a su casa, Pallares recibió un mensaje a través de Instagram. El remitente era Ezequiel, un vendedor de panchos que trabaja en eventos deportivos y recitales, quien le informó que había encontrado la billetera. El conductor se dirigió al estadio de Vélez, donde Ezequiel estaba trabajando en un recital, para recuperar sus pertenencias. “En camino a casa recibí un mensaje por IG y era el capo de Eze, el mejor vendedor de panchos del mundo mundial que tenía la billetera. Hoy sábado vine a Vélez, donde toca Lali porque Ezequiel labura acá. Llega muy temprano a la cancha para organizar todo y recién a la tarde/noche podrá empezar a vender panchitos”, detalló Pallares.

El agradecimiento de Pallares quedó reflejado en una fotografía junto a Ezequiel, que compartió en sus redes sociales junto a una recomendación para quienes asisten a eventos: apoyar a quienes actúan con honestidad. La publicación se viralizó rápidamente, generando una ola de comentarios positivos y mensajes de aliento. Entre las reacciones, los usuarios destacaron la importancia de la honestidad y la existencia de personas dispuestas a ayudar. Frases como “la honestidad vale oro”, “la buena noticia del día”, “qué lindo gesto, se nota que todavía hay gente honesta” y “siempre se encuentra a buena gente” reflejaron la repercusión de la historia.