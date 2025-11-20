Lowrdes contó que se tiene que someter a una cirugía mayor: “Le estoy tratando de poner toda la mejor onda”

Lowrdes contó que se tiene que someter a una cirugía mayor (Video: Instagram)

Lourdes Fernández, conocida artísticamente como Lowrdes, atraviesa una etapa de grandes desafíos personales y profesionales a pocos días de volver a subirse al escenario con Bandana, la icónica banda pop argentina que marcó a toda una generación. El domingo, el grupo celebrará sus 25 años de historia, pero detrás del esperado reencuentro, Lourdes enfrenta una situación médica delicada que detalló en sus historias de Instagram.

Hace tan solo unas horas subió un video a sus historias de Instagram en el que quiso disipar rumores de conflictos internos y explicó el motivo de su actitud durante los ensayos: “Día tres. Tres. Día tres, yendo al ensayo tarde porque, bueno, último estudio para el análisis. Chicos, no estoy enojada en los ensayos ni nada. Bailo mal, tengo que estar muy concentrada para realmente integrar dentro de mi cuerpo que encima está malherido”. Visiblemente sincera, confesó las complicaciones de salud que la aquejan en la antesala del show: “Yo después, tres días después de la ATM, me opero, me saco el útero y los dos ovarios y le estoy tratando de poner toda la mejor onda”. Fue todo lo que dijo acerca de la histerectomía total a la que se tiene que someter la semana próxima, sin dar muchos más detalles sobre la situación que tiene que enfrentar.

Lowrdes remarcó que está tratando de mantener buena energía a pesar de las circunstancias: “Está todo bien con todos. Basta de hacer novela. Bueno, yendo al ensayo. Me muero porque cada vez somos más...menos mal”. De esta manera, la artista buscó llevar tranquilidad a sus seguidores y dejar en claro tanto el compañerismo dentro de la banda como su propia voluntad para desafiar el malestar físico, enfocada en dar lo mejor arriba del escenario a pesar de su situación clínica. Esta intervención no solo llega en medio de los ensayos, sino que se da un mes después de la violenta situación que vivió con su expareja.

Los primeros ensayos de Bandana para su vuelta a los escenarios

Tan solo dos días atrás comenzaban a circular las primeras imágenes del regreso de Bandana al escenario, encendiendo la ilusión de los fanáticos ante una nueva presentación del grupo que marcó a una generación. Virginia da Cunha compartió en Instagram videos y fotos del primer ensayo junto a Lourdes Fernández (Lowrdes), Valeria Gastaldi y Lissa Vera, en la previa de lo que será la fiesta L.A.T.M. +35 organizada por el DJ Tommy Muñoz, donde las vocalistas serán las grandes protagonistas invitadas este domingo. La cita cobra un valor especial por el esperado regreso de Lowrdes, tras atravesar hace menos de un mes una situación violenta con su expareja que culminó en su detención.

En los registros, que también fueron replicados por Muñoz en sus redes, se ve a las cuatro integrantes ensayando una de las coreografías clásicas del grupo, celebrando juntas los 25 años del nacimiento de Bandana, aquel fenómeno que las catapultó a la fama de la mano de Popstars. El DJ resumió la emoción con una dedicatoria: “Si ellas supieran las veces que grité Maldita Noche. ¡Hoy la profesión me sigue regalando momentos para siempre! El Domingo explota L.A.T.M. +35 con Bandana! Gracias, Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha, Lissa Vera, Lowrdez por sumarse”.

Vestidas con ropa deportiva y en un clima distendido, Virginia dejó que sus seguidores espiaran la intimidad del reencuentro y la preparación del show: “Primer ensayo, adentro”, escribió, acompañando el video donde se las escucha interpretar “Doce horas”, uno de los hits de su álbum debut. Entre risas, bailes y emoción, Bandana vuelve a ser noticia en la antesala de una nueva noche de música, recuerdos y fuerza femenina en el escenario.