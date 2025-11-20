Teleshow

Facundo Pieres habló de su relación actual con Zaira Nara y de los rumores de romance con Gabriela Sari

El polista se refirió por primera vez a la separación de la hermana de Wanda y a las versiones que lo vinculan con la actriz, recientemente separada de Rulo Schijman

Facundo Pieres habló de su relación con Zaira Nara y los rumores de romance con Gabriela Sari (Video: Puro Show-El Trece)

Facundo Pieres, reconocido deportista y figura del polo argentino, rompió el silencio en el programa Puro Show (El Trece), donde habló sobre su presente personal y de los rumores recientes que lo vincularon con diferentes figuras del espectáculo. El polista, habitualmente alejado de los flashes mediáticos, aclaró los trascendidos acerca de su relación con Zaira Nara, que terminó luego de tres años de amor, y el supuesto romance con Gabriela Sari.

Consultado acerca de su postura frente a la exposición y el hecho de aparecer en los medios, Pieres aseguró no extrañar aquellos tiempos: “Tampoco es que estaba en algún lado y no me hacía mal porque no era una cosa de que me volvían loco, ni yo no estaba en la tapa de ningún medio. Creo que mantenía mi perfil tranquilo”, analizó respecto a aquel pasado.

Sobre los rumores de romance con Gabriela, que comenzaron luego de que fueron vistos juntos en un reconocido boliche de Costanera, aclaró: “Nos conocemos bien porque tenemos muchos amigos en común, solo eso. La verdad que también se dijeron algunas otras cosas, pero realmente estoy solo, tranquilo y pasándola bien, como te dije, disfrutando de las cosas que hoy son importantes para mí, que son la familia y sobre todo también el deporte”.

Durante los años que estuvieron
Durante los años que estuvieron juntos, la pareja optó por el bajo perfil en redes sociales (Instagram)

Respecto a su vínculo con Zaira, el polista se mostró fiel a su bajo perfil y evitó hablar mal acerca de su expareja: “Está todo bien. No hay relación. Estamos cada uno por su lado y terminamos bien”. Y siguió detallando como se encuentra hoy en día el vínculo con la modelo: “No hay relación porque obviamente ya está, se terminó y tuvimos dos o tres años juntos. No es fácil también terminar, parar las cosas”, rememoró, y no dudó en definir aquellos años como "espectaculares”.

El polista remarcó además el cariño persistente por ella y su familia: “Yo la quiero un montón, a ella y a su familia, y sé que ella tiene mucho cariño también con mi familia. Pero bueno, también en algún momento hay que parar un poco el diálogo, la charla, todo, porque si no, no se termina nunca”, sentenció.

Finalmente, al ser vinculado con Sabrina Rojas, fue categórico: “No, nada”. De esta manera, Facundo Pieres buscó dejar en claro su presente enfocado en el deporte y la familia, sin relaciones formales y ajeno a las versiones mediáticas que circularon en las últimas semanas.

Gabriela Sari habló de su relación con Facundo Pieres

Cuando los rumores de romance entre Sari y Pieres estallaron, la actriz fue la primera en hablar. Estuvo como panelista invitada en Pasó en América (América) y Sabrina Rojas, la conductora del ciclo, no dejó pasar el tema. “En SQP Yanina Latorre dijo que Gabriela Sari está saliendo con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves y ex de Zaira Nara. A mí me gusta la pareja. ¿Es verdad que están saliendo hace tres semanas?”, le preguntó Rojas sin rodeos.

Gabriela también fue directa: “Dijeron que salíamos de una fiesta. Tenemos amigos en común, especialmente, a una amiga. Y vamos al mismo lugar, Tequila, y nos encontramos ahí, pero no hay nada… Tenemos gente común y tenemos buena onda”.

Cuando Rojas quiso ahondar, dejó en claro las versiones que la involucraban a ella misma: “Yo estuve con él, lo saludé. ¿A vos te parece buen mozo?”. Sari respondió sin vueltas: “Es fachero, sí”. Ante la pregunta de si saldría con él, la actriz aclaró: “No lo conozco. Para aceptar una salida tenés que conocer algo de esa persona, la voz, algo”, deslizó.

