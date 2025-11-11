La drástica reacción de Mauro Icardi luego de la foto de Johnny Depp junto a Wanda Nara

El momento en el que Wanda Nara conoció a Johnny Depp (Video: X)

La imagen de Wanda Nara junto a Johnny Depp en los pasillos de Telefe captó la atención de las redes sociales y provocó una reacción inmediata de Mauro Icardi que no tardó en viralizarse. El futbolista, que se encuentra en Buenos Aires durante la visita del actor estadounidense, no habría tomado de la mejor manera el encuentro.

El jugador del Galatasaray dejó de seguir a la estrella de Piratas del Caribe y Cry baby en Instagram tras la publicación de la foto viral. Este gesto, ampliamente difundido por los usuarios, reavivó el interés sobre la relación entre los tres protagonistas.

El encuentro entre Wanda Nara y Johnny Depp se produjo durante la visita del actor a Argentina para presentar su película “Modigliani, tres días en Montparnasse”. La conductora y empresaria, en medio de una disputa legal con Icardi, aprovechó la ocasión para acercarse a Depp en los mismos estudios donde ella conduce MasterChef Celebrity, donde ambos coincidieron.

La influencer compartió en su cuenta de Instagram dos imágenes del momento: en la primera, ambos posan sonrientes; en la segunda, Depp le da un beso en la mejilla. “Un día casual en el canal. Johnny Depp, gracias por tus amables palabras”, escribió la empresaria, desatando una ola de comentarios y reacciones que convirtieron la publicación en tendencia.

La reacción de Icardi fue inmediata. El delantero del Galatasaray, quien hasta entonces seguía a Depp en redes sociales, decidió eliminarlo de su lista de seguidos en Instagram. Este gesto fue interpretado como una muestra de enojo ante la inesperada cercanía entre su exesposa y el actor. Usuarios de las redes sociales detectaron rápidamente el cambio y lo difundieron, señalando que la figura de El joven manos de tijeras y El cadáver de la novia ya no figuraba entre las casi 700 cuentas que Mauro seguía. La decisión cobró aún más relevancia por el trasfondo personal: Depp había sido un referente simbólico para Icardi durante su proceso de divorcio con Nara, inspirándose en el mediático juicio del actor contra su exesposa, Amber Heard.

El simbolismo de Johnny Depp para Icardi se remonta a los meses previos, cuando el futbolista utilizó reiteradamente la imagen del actor como emblema de su propia lucha legal. En varias ocasiones, Icardi compartió en sus redes sociales fotos de Depp durante el juicio por difamación contra Heard, acompañadas de la frase “Tic Tac”, en alusión a la espera de un desenlace favorable. La elección de Depp como modelo a seguir reflejaba la identificación de Icardi con la narrativa de superación y reivindicación pública que rodeó al actor estadounidense.

La publicación de Wanda Nara no solo generó una reacción personal en Icardi, sino que también encendió las redes sociales. Los comentarios en Instagram y X (antes Twitter) oscilaron entre el apoyo a la empresaria y la ironía sobre la situación. Frases como “REINA DEL SHOW. TIC TAC”, “Siempre consigo todo lo que quiero” y “Wanda Nara tenía que hacer una sola cosa bien y lo hizo… Tic tac Johnny” ilustraron el tono de la conversación digital. Aunque Nara eliminó la publicación pocos minutos después, la imagen ya se había viralizado y volvió a aparecer en su perfil, consolidando el episodio como uno de los más comentados del día.

Mientras la atención se centraba en la foto y la reacción de Icardi, el futbolista vivía un momento personal significativo: el reencuentro con sus hijas después de cinco meses sin verlas. El encuentro se produjo a la salida de la institución educativa de Vicente López donde asisten las niñas que comparte con Nara. Icardi permaneció unos minutos dentro del establecimiento, conversó con las autoridades y luego se retiró junto a sus hijas en un vehículo. Elba Marcovecchio, abogada del deportista, destacó la importancia y la emoción del momento, subrayando la dedicación de Icardi en su rol paterno.