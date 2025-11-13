Agenda de reuniones, colaboraciones y almuerzos: así vive L-Gante su presente en Madrid lejos de su exrepresentante

L-Gante mostró cómo disfruta de su tiempo en Madrid luego de las tensiones legales con su exrepresentante, Maxi El Brother (Instagram)

El presente de L-Gante se encuentra en un punto de quiebre tanto en lo profesional como en lo personal. Tras un año atravesado por escándalos, reclamos legales y enfrentamientos con su histórico representante Maxi El Brother, con quien mantiene actualmente una guerra judicial por millones, derechos artísticos y contratos discográficos, el referente de la cumbia 420 decidió dar un giro y probar suerte lejos del ruido: Madrid fue el destino donde el artista encontró, al menos por unos días, la calma y nuevas oportunidades.

En las últimas horas, el propio L-Gante aprovechó sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores su día a día en la capital española. Dejó clara su intención de disfrutar un tiempo lejos de la nube de polémicas que lo sobrevolaban en Argentina. “Así arrancamos, ¡buenos días!”, escribió sobre una imagen en la que se lo ve acompañado en un almuerzo, disfrutando del talento de un músico que tocaba el bandoneón en un restaurante clásico de Madrid. La foto, espontánea y relajada, mostraba los restos de la comida y la sonrisa de quien comienza a soltar el peso de los conflictos.

El recorrido culinario del cantante siguió. L-Gante subió una historia en la que el centro de la mesa era protagonista: canasta de panes, platos compartidos, cubiertos desparramados y una de sus manos sosteniendo una empanada mientras, de fondo, sonaba “Blin Blin”, una colaboración junto a Yael YTBM. Más tarde, compartió una postal aun más personal: sentado en el medio de la mesa, rodeado de sus acompañantes, retrató el nuevo presente donde las charlas, el humor y la comida reemplazan el vértigo mediático.

Pero el viaje a España no fue solo para descansar o recorrer la ciudad. El trabajo sigue siendo prioridad para el músico. Así lo dejó claro en otro video viral, en el que se lo vio en un estudio de grabación junto a Mozart La Para, reconocido artista y rapero dominicano. Entre charlas, risas y beats, la dupla dejó claro que el trap y la cumbia argentina siguen exportando talento y que, aunque el escenario sea internacional, los planes de expansión y nuevos lanzamientos no se detienen nunca.

Este cambio de aires no fue improvisado. Hace unas semanas, en su visita a Almorzando con Juana (El Trece), el artista anticipó el giro que daría a su carrera y a su vida. “Estoy en un momento en el que me estuve ocupando las semanas pasadas de anular todo tipo de gestión en mi nombre y en mi representación. Mi palabra es cumplir con todo lo que ha quedado pendiente. Y sí, entrar en una nueva fase, reacomodar el equipo nuevamente”, explicó ante Juana Viale y sus invitados. Dejó en claro que el corte fue únicamente con su manager directo, manteniendo al resto del staff artístico y de producción.

Consultado sobre la razón por la que le puso punto final a esa relación comercial, el cantante fue franco: “He pasado por varias etapas, buenas, malas, mucho de todo en un corto plazo. Tuve que hacer muchos cambios, muchas recaídas, pero más que nada psicológicas, esas recaídas que vos decís: ‘No entiendo la situación que estoy, si será así como lo pienso o como me dicen algunos’. De mirarme al espejo y estar enojado conmigo mismo y llorar. Perdí el control varias veces de mi día a día, de las cosas de trabajo y personales, y de todo lo que uno tendría que gestionar por uno mismo, para mí, para mi familia. Haber perdido el control de varias cosas… en esta etapa se me acumuló mucho en la cabeza y dije: ‘Bueno, hasta acá’”.

La pausa española, lejos de ser un paréntesis, es más bien un proceso de reconstrucción: disfrutar de lo simple, compartir música con colegas internacionales y trazar nuevos proyectos en el ambiente relajado de una ciudad que le resulta ajena pero alentadora. L-Gante muestra, en cada historia en las redes, que la reinvención y la resiliencia están a la orden del día: en cada plato compartido, en cada risa y en cada colaboración, demuestra que alejarse del ruido puede ser la mejor forma de volver a empezar.

Así, mientras la batalla legal en Argentina sigue su curso y el futuro de su nombre artístico y sus ingresos se define en los tribunales, L-Gante elige enfocarse en el presente, apostar al trabajo y encontrar inspiración lejos del escándalo. La historia sigue en desarrollo, y Madrid es solo el primer capítulo de una etapa que el artista encara con la esperanza de volver a poner el ritmo donde él quiera.