Pampita habló del duro cuestionamiento de su hijo Beltrán: “¿Vos estás saliendo con Enzo Fernández?“

La modelo se refirió a la charla que tuvo con el menor, además de cómo enfrento a Valu Cervantes cuando los rumores fueron más fuertes

Pampita enfrentó los rumores de romance con Enzo Fernández (Video: Olga)

El rumor fue explosivo, viral y, para algunos, tan improbable como irresistible: Pampita respondió sin filtros al supuesto romance con Enzo Fernández. No quedaban dudas, la historia saltó de redes sociales a mesas familiares, y hasta el propio hijo de la modelo argentina se lo preguntó de frente.

Carolina Ardohain se presentó en el canal de streaming Olga y, bajo la mirada incisiva de Nati Jota y Eial Moldavski en el ciclo Sería Increíble, aceptó hablar del rumor que la vinculó con el futbolista campeón del Mundo. ¿De dónde había surgido toda esa sospecha? Según versiones que circularon a principio de año, ambos habrían coincidido en Londres cuando los dos estaban solteros. Fue suficiente para alimentar relatos de un posible affaire, multiplicados por las redes, los medios y la imaginación colectiva.

Nati Jota fue directa: “¿Con Enzo Fernández?” preguntó. Pampita no dudó. “Claro. Entonces, viene un día mi hijo Beltrán y me dice: ‘Pero mamá, ¿vos estás saliendo con Enzo Fernández?’”. La reacción de Pampita fue instantánea y frontal: “Pero primero, que podría ser mi hijo, ¿entendés? Primero, arranquemos” –y la mesa estalló en risas–. Luego agregó, con la misma claridad: “Y después... No, no. Me encanta que me pregunte porque te lo digo directo: no”.

Pampita junto con Beltrán Vicuña
Pampita junto con Beltrán Vicuña

El rumor había llegado, como le contó su hijo, a TikTok y, a partir de ahí, a todos lados. “‘No, bueno, porque está en TikTok, está en todos lados’, no sé qué. Yo: ‘No’”, insistió Pampita.

Eial Moldavski sumó ironía: “Me gusta que lo ve en TikTok y desconfía de su madre, ¿viste? Como que hay un circuito...”. Pampita profundizó la escena: “No, como capaz era algo reciente, ponele. Pero él como reimpresionado. Se lo habían dicho en el colegio”. Entre los compañeros de Beltrán, la noticia circulaba con fuerza.

La conversación tomó un tono más familiar, un clima de complicidad cálida: Eial ironizó que el hijo podría estar “medio indignado porque quería que se lo presentes. ¿Entendés? Un campeón del mundo, mamá, estás saliendo con Enzo. Sí, mirá que él no tenía la primicia”. Y Pampita, resignada y divertida: “No, él como: ‘Si me vienen a preguntar en el cole, contame, así puedo contestar algo. Aunque sea mentira, contesto’”.

Pampita y Valentina disfrutaron de
Pampita y Valentina disfrutaron de la vida nocturna en Ibiza cuando los rumores eran cada vez más fuertes (Instagram)

En un gesto de sinceridad total, la modelo y conductora reveló que hasta se comunicó con Valu Cervantes, la esposa de Enzo Fernández, quien “en ese momento estaban separados, me parece”. El diálogo fue directo: “Llamé a Valu y le dije: ‘Mirá, no lo conozco. Yo fui ahí a ver un partido porque me invitó mi novio Martín…’”. Una verdad contundente: “Otro novio, que en ese momento, claro, yo no publicaba fotos ni nada. Entonces, me ven en un estadio viendo un partido y yo le mando a Valu las fotos con mi novio reciente, de una semana, ponele, como diciendo: ‘Mirá, este es mi nuevo novio’. Que todavía no lo estoy poniendo, pero te lo digo a vos que estoy saliendo con este chico. Él me invitó, él me compró la entrada, le mandé la foto”, para sellar la historia.

“No lo conozco” fue la frase definitiva. Nunca hubo encuentro, menos aun un romance. Todo había nacido de un simple cruce en un estadio, amplificado por el ruido de las redes y las ganas de encontrar una historia donde no había más que una serie de casualidades. En un mundo donde la ficción y la realidad se confunde con cada clic, bastó una presencia en Londres y la imaginación. Pampita lo aclaró, lo explicó y hasta lo vivió con humor junto a su hijo, el verdadero protagonista involuntario de un rumor que nunca fue más que eso.

