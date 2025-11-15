Christian Sancho en Mis Virales: “A los siete años hacía abdominales para que no me digan Sancho Panza”

Christian Sancho, invitado a "Mis Virales"

“Soy Christian Sancho y estos son mis virales”, anuncia el modelo y actor argentino al comenzar su participación en el primer programa de Mis Virales de Infobae, un ciclo en el que las figuras reaccionan a los videos más vistos de ellas en internet y responden comentarios. Fiel a su estilo, Christian Sancho se deja llevar por el impacto de su carrera en la gente.

¿Cavani y Sancho son la misma persona?

“Fuimos a hacer una acción con Celeste Muriega a un local de ropa deportiva, pero todo el mundo pensó que estaba Cavani ahí sacándose fotos. Al paso de los diez minutos se llenó de gente, vinieron policías…”, cuenta Sancho al recordar uno de sus virales más desopilantes sobre su parecido con el jugador de Boca Juniors.

Sobre su insólita semejanza con el futbolista, confiesa: “Soy un impostor. Hacía un garabato como firma y el que se quiera llevar la remera pensando que fue firmada por Cavani, bueno, que la deje colgada ahí, que sea Cavani. Igual lo hago quedar bien, los trato con buena onda… Es algo que a mí todavía me sorprende porque muchas veces digo ‘no, no, mirá que no soy Cavani’ y no me creen”.

Con un sentido del humor que nunca lo abandona, Sancho admite que hoy, cuando alguien lo saluda en la calle, duda sobre la verdadera razón: “Lo mío es como un fernet: 70% Cavani, 30% Christian Sancho. Hace dos años que ya no sé quién soy”, bromea.

Más allá de la anécdota, gracias a la similitud de rasgos físicos, pudo conocer al jugador y formar una amistad: “A partir de eso generamos una linda amistad, un lindo ida y vuelta, no solamente con él, sino con su familia. De hecho, tengo una foto con su mamá entre Edi y yo, que ese fue el mejor regalo que me dio esa tarde de mates con él, que vino su mamá y dijo ‘ah, no lo puedo creer. Son iguales’”.

¿Qué dice la gente sobre Christian Sancho?

Con cautela y nerviosismo, el actor y modelo agarra una de las tarjetas de la mesa. Debe reaccionar y contestar a los comentarios en las redes sociales sobre él. “Lo que imagino que la gente dice sobre mí en redes, yo creo que son cosas buenas. No tengo mucho hater, creo”

“Estos son los daddys que busco”

— Me suena a viejo de m..., pero bueno, si ustedes me quieren decir “daddy”, “lo dejo a tu criterio” dijo la filósofa Karina Jelinek.

“El día que Christian Sancho pele panza, ¿se le acaba el laburo, no?”

— Puede ser. Puede ser que se acabe laburo, pero ahí yo creo que voy a empezar otro personaje, Sancho Panza. Toda mi infancia y toda mi adolescencia me molestó que me dijeran “Sancho Panza”, entonces yo dije ‘yo estos los voy a cagar’ y ahí me empecé a hacer abdominales. Te lo juro por Dios, tenía 7 años y en una alfombrita tirada en un piso en la casa de mi abuela, hacía abdominales. Mi idea era que todas esas personas que me decían “Sancho Panza”, se lo coman.

“Dejá de ponerte en b.... Después hay que ver al sancho del marido y el único músculo marcado es el botón del pantalón”

— Esto me lo dicen a menudo, que le regalan mis calzoncillos y no les queda igual. Yo siento que hice una carrera en base a todo esto. Y creo que si entré en ese juego sería muy hipócrita, de mi parte, sentirme muy cosificado. Todo lo contrario. Lo agradecemos. Cosifíquenme.

“El Zorro, mi segundo mejor personaje”

Frente a él hay una caja cerrada. En su interior, aguarda una pieza del vestuario de un personaje que, una década después, sigue vivo en la memoria de todos: la máscara de “El Zorro”.

— Este es el Zorro. Acá viene Juan Carlos Petruzza. Este es mi segundo mejor personaje. Yo creo que viene Cavani y viene Juan Carlos Petruzza. Es el capítulo más recordado de Casados con Hijos. Es el capítulo que más repeticiones tiene en Casados con Hijos y, gracias a Dios, es el capítulo que más cobré por Actores en Casados con Hijos. Yo creo que el prólogo de SEX fue este capítulo. Me acuerdo de “Troya” y me acuerdo de ese comienzo porque fue el primer striptease que hice como actor y como Christian Sancho.

Entre risas, anécdotas y autocrítica, Christian Sancho deja en claro que aprendió a reírse de sí mismo y de la imagen que los demás proyectan sobre él. Ya sea como Cavani, como Christian o como “El Zorro”, el actor agradece todas las oportunidades que le ofrecieron estas versiones. Porque, al fin y al cabo, detrás del físico y el personaje, sigue estando el mismo tipo que, de chico, hacía abdominales en el piso de la casa de su abuela soñando con llegar lejos.