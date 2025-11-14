La propuesta de Maxi López que sorprendió a Yanina Latorre: “Tenés que ponerte las pilas”

Yanina Latorre y Maxi López charlaron al aire en SQP (SQP. América)

Un inesperado intercambio en el programa SQP captó la atención de la televisión argentina: Maxi López, exfutbolista y actual participante de MasterChef Celebrity, sorprendió a Yanina Latorre, conductora del ciclo, con una propuesta en vivo que desató especulaciones sobre su posible desembarco en el popular reality culinario. El cruce agitó las redes sociales e instaló la posibilidad de un movimiento entre canales que podría modificar la grilla de figuras en la pantalla chica, algo que ya ocurrido en otras situaciones entre programas.

Durante la emisión, López y Latorre mantuvieron un diálogo distendido que rápidamente captó la atención del público. Latorre, en tono amistoso, celebró la actitud conciliadora del exjugador y le expresó: “Me gustaría que un día vengas al programa y amo a este Maxi poniendo paños fríos. Ojalá puedas ayudar a Wanda a que se termine esto”, en referencia a la buena relación que construyó con su ex luego del escandaloso divorcio. López respondió que asistiría a SQP cuando lo invitaran, lo que marcó el inicio de un intercambio cargado de guiños y complicidad.

Maxi López y Wanda Nara en una nueva etapa de su relación

La conversación tomó un giro cuando Latorre, entre risas, le pidió a López que la desbloqueara de Instagram, aludiendo a viejas diferencias entre ambos. Fue entonces cuandoel exfutbolista elevó la tensión del momento con una frase que dejó a todos expectantes: “Tenemos que hablar porque te tengo que hacer una propuesta: te tenés que poner las pilas, empezá a cocinar”, lo que encendió las alarmas entre los seguidores de MasterChef Celebrity sobre un posible desembarco en el programa culinario. Latorre admitió que tenía información parcial sobre el asunto, pero evitó dar detalles, mientras que López cerró el tema con un enigmático “Después lo charlamos” generando aún más misterio.

A partir de ese cruce, comenzaron a circular versiones sobre la posibilidad de que Latorre se sume a MasterChef Celebrity, al menos de manera temporal. La propuesta de López estaría vinculada a su inminente viaje a Suiza, donde espera el nacimiento de su segunda hija junto a Daniela Christiansson.

Esta ausencia dejaría un vacío en el reality culinario emitido por Telefe, y la figura de Latorre habría surgido como candidata para ocupar ese lugar. En una ocasión anterior, Marley fue quien reemplazó a López durante una ausencia similar, cuando viajo de urgencia a ver a su esposa.

El cruce televisivo entre López y Latorre reavivó el interés mediático por el entorno de Wanda Nara y sus protagonistas

No obstante, la concreción de esta movida televisiva depende de varios factores. Latorre aclaró que no podía revelar detalles sobre la propuesta, aunque dejó entrever la buena predisposición de ambas partes. Uno de los puntos clave es la autorización de América TV, el canal donde desarrolla su labor como conductora de SQP y panelista de LAM. Si la invitación de López implica una participación en MasterChef Celebrity, será necesario que la señal dé su visto bueno para que Yanina pueda sumarse, al menos de manera temporal, al ciclo de cocina de Telefe.

La ausencia de Maxi López por su viaje a Suiza abre la puerta a un reemplazo temporal en el reality culinario de Telefe

El trasfondo mediático añade un condimento extra a la historia. La relación entre Maxi López y Yanina Latorre ha tenido altibajos, como quedó evidenciado en el comentario sobre el bloqueo en redes sociales. Además, el intercambio se produce en un contexto de alta exposición para el entorno de Wanda Nara, lo que multiplica el interés de la audiencia y de los medios sobre cualquier movimiento de sus protagonistas.

Por ahora, la posibilidad de ver a Yanina Latorre en las cocinas de MasterChef Celebrity permanece en el terreno de las especulaciones. Sin embargo, la charla en SQP, por América TV ya instaló un nuevo capítulo en la televisión argentina, donde la combinación de cocina, negociaciones entre canales y propuestas inesperadas mantiene la expectativa y podría traer novedades en los próximos días.