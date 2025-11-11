Teleshow

Wanda Nara habló del reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi: su reacción ante la consulta por la China Suárez

La empresaria se refirió a la inminente visita de las nenas al futbolista y a la posible presencia de la actriz durante esos días

A las afueras del Chateau Libertador, Wanda Nara se refirio al inminente encuentro de sus hijas con su expareja y, ademas, evito opinar de la China Suarez (Lape Club Social – America)

Luego de casi cinco meses de espera e idas y vueltas mediáticas, este martes se produjo uno de los momentos más esperados del entorno familiar de Wanda Nara y Mauro Icardi: el reencuentro del futbolista con sus hijas. Tras su arribo al país acompañado por la China Suárez y los hijos pequeños de la actriz desde Turquía, Icardi tenía previsto buscar a las pequeñas a la salida del colegio y compartir tiempo con ellas antes de su regreso a Estambul. Sin embargo, el entorno de Wanda no deja nada librado al azar en la dinámica familiar, y la jornada quedó signada por la vigilancia y los recaudos legales que la empresaria que pidió antes del encuentro.

La expectativa de la prensa y los fanáticos fue altísima. A la salida del exclusivo Chateau Libertador, un edificio emblemático de Núñez donde Wanda reside, los móviles aguardaban la partida de la empresaria. Fiel a su estilo, la conductora no esquivó los micrófonos, pero mantuvo la cautela sobre los temas más calientes. Consultada sobre el reencuentro de Icardi con sus hijas, Wanda respondió desde el interior de su auto, manejado por su pareja Martín Migueles: “Bien, dentro de la intimidad como fue en las anteriores veces, fueron al colegio. Mis hijas no tienen faltas, solo una”. La frase, escueta, pero firme, marcó la línea que la empresaria buscó sostener a lo largo de toda la jornada: mantener lo familiar lejos del show y responder lo justo, sin abrir nuevas polémicas.

A pesar de la insistencia periodística, Wanda se mostró más enfocada en su propio presente laboral que en el enfrentamiento abierto. “Estoy contenta que nos sigan todas las noches en MasterChef Celebrity y trabajando. Me voy a grabar y salgo muy tarde”, resumió, dejando claro que el ritmo de su vida no se detiene ni siquiera en días de máxima exposición. Cuando el tema giró hacia la posible presencia de la China en el encuentro familiar, la empresaria eligió la evasiva: un simple “chau” marcó el final del intercambio mientras el auto se alejaba del lugar con rapidez.

El posteo de la empresaria
El posteo de la empresaria con las valijas de sus hijas previo al reencuentro con Icardi (Instagram)

En paralelo, Wanda no detuvo su actividad en las redes sociales y compartió una postal que dejó entrever la intimidad de la situación. Publicó la imagen de dos valijas llenas de ropa y calzado de sus hijas, preparadas para la estadía con Icardi. “Que la pasen hermoso. Las amo infinito”, escribió, acompañando la foto con emojis de corazón. El posteo no tardó en ser interpretado como una mezcla de mensaje maternal y gesto de control de cara al tiempo que las niñas pasarán junto a su padre antes de emprender el regreso a Turquía y retomar las obligaciones con el Galatasaray.

El trasfondo legal no pasó desapercibido para la opinión pública. Este lunes, el periodista Gustavo Méndez dio detalles del expediente en la primera emisión de La Mañana con Moria (El Trece). Según relató, Wanda había presentado ante la Justicia el pasado viernes un pedido de medida cautelar para regular de manera estricta la modalidad de los encuentros familiares.

Gustavo Méndez dio a conocer la medida judicial que Wanda Nara pidió en la Justicia previo al arribo de Mauro Icardi y la China Suárez en la Argentina (La Mañana con Moria - El Trece)

El pedido, avalado por el abogado Nicolás Payarola, solicitaba literalmente: “Que se le indique dónde estará Mauro Icardi con sus hijas, por cuánto tiempo y con quién”. Pero la empresaria fue más allá y exigió que la junta con el papá se diera sin la presencia de terceros, nominando especialmente la ausencia de la China, la niñera Silvia Lucero y sus hijos. El escrito menciona además la necesidad de respetar la voluntad de las niñas, expresada en su momento ante la licenciada Fernanda Matera.

El documento judicial introdujo otro condimento explosivo: “En caso de ser aprobada la medida y de que Icardi no cumpliera lo impuesto durante el encuentro, deberá pagar una multa de 100 millones de pesos”. Una cifra que da idea de la magnitud de la puja legal que rodea a la expareja y el nivel de atención que despierta cada movimiento. Así, el ya eterno Wandagate sumó otro capítulo de tensión, control y acusaciones cruzadas, con la dinámica familiar atravesada por abogados, medidas preventivas y la mirada atenta de la prensa nacional.

