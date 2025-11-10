Teleshow

María Belén Ludueña compartió la emoción por su embarazo y reveló el sexo del bebé: “Voy a ser mamá de un varón”

La periodista debuto con su magazine Tarde o temprano en El trece y compartió su felicidad por la llegada de su primer hijo junto a Jorge Macri

María Belén Ludueña anunció en Tarde o Temprano que espera un hijo varón junto a Jorge Macri (Video: Tarde o Temprano, Eltrece)

Una semana después de haber confirmado su embarazo, María Belén Ludueña sigue atravesando días de emoción y plenitud junto a Jorge Macri. La periodista compartió en sus redes sociales una foto junto al jefe de Gobierno porteño para anunciar la llegada de su primer hijo en común y hoy reveló en el debut de su programa televisivo Tarde o Temprano (Eltrece), que se encuentra en la dulce espera de un varón.

Es la primera vez que voy a hablar. Quiero contarles a todos que voy a ser mamá de un varón”, dijo con una sonrisa mientras el estudio la aplaudía. Con la voz quebrada, explicó que ya transita más de 14 semanas de embarazo y que el nacimiento está previsto para fines de abril, justo cuando ella cumplirá 40 años. “Aparentemente va a ser de Tauro, como la mamá”, bromeó entre risas, antes de reconocer que la emoción la superaba.

Conmovida, la conductora describió cómo vive esta nueva etapa: “Esta cara relajada tiene que ver con la felicidad que estamos viviendo. Está naciendo un programa y también, a fines de abril, va a nacer mi bebé, sumamente esperado”.

La periodista compartió que transita más de 14 semanas de embarazo y el nacimiento está previsto para fines de abril

Durante el anuncio, la conductora recordó el recorrido que la llevó hasta este punto. “Fue un camino duro, pero se puede, sobre todo cuando estás en manos de grandes profesionales y cuando apelás a la fe”, expresó, mirando a cámara. En esa misma línea, habló del pedido de su médico de que transmita “un mensaje de esperanza” para las mujeres que atraviesan procesos de fertilidad. “Hay muchas que se sienten identificadas y quiero decirles que se puede. Yo recé mucho, tuve fe, y hoy estoy viviendo el resultado de eso”, agregó, emocionada.

La conductora también agradeció a su equipo de producción y al canal por haberla acompañado en esta etapa. “Me relajé mucho cuando pude contarlo en Eltrece, porque imagínense: me dan un programa para conducir y de repente aparezco y digo que estoy embarazada. Pero se lo tomaron con una felicidad enorme”, relató.

Este será el primer hijo en común para la pareja, que se casó en 2022 tras tres años de relación. Para Macri, será su cuarto hijo, ya que es padre de Martina, Antonio y Giorgio, fruto de su relación anterior con Florencia De Nardi. “Jorge está refeliz, me acompaña en todo y lo está disfrutando conmigo”, dijo la periodista al referirse a su esposo.

Ludueña relató el difícil camino hacia la maternidad y transmitió un mensaje de esperanza a mujeres en procesos de fertilidad

Durante la emisión, Silvia Fernández Barrio y Fernanda Iglesias, sus compañeras en el ciclo, celebraron la noticia y destacaron la fortaleza de Belén durante los meses previos. “Llegó la hora de la recompensa, me parece”, comentó la conductora después de sus felicitaciones.

Este bebé fue muy buscado, y siento que me está dando una nueva energía”, dijo Ludueña, mientras contaba entre risas que todavía no empezó a preparar el cuarto del pequeño, pero que ya recibió los primeros regalos. “Creo que es el bebé que más regalos recibió. Hoy los chicos de producción me sorprendieron con algo hermoso. La gente me escribe, me manda estampitas, bendiciones, y eso me emociona muchísimo”, reconoció.

El anuncio del sexo del bebé llega una semana después del mensaje con el que María Belén confirmó la noticia a través de Instagram, donde escribió: “Todo este amor y más es para vos, mi vida. Felices con la noticia de tu llegada. Gracias, virgencita, por cumplirnos el deseo”. Aquel posteo, que superó los miles de “me gusta” en minutos, ya había anticipado el tono de gratitud y alegría que marcó esta nueva etapa de su vida.

Hoy, con la revelación de que será mamá de un varón, Ludueña coronó una historia de esfuerzo, fe y perseverancia. “Estoy viviendo la felicidad más grande de mi vida”, dijo al cierre del programa, y su emoción contagió a todos los presentes en el piso.

