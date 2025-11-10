La frase de Peluca Brusca ¿dedicada a Laurita Fernández?: “Mejor pasarlo con gente que te devuelva lo que das” (Instagram)

Claudio “Peluca” Brusca volvió a ser noticia tras publicar un mensaje en redes que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a su expareja, Laurita Fernández. El productor televisivo compartió un sentido texto acompañado de varias postales de su vida cotidiana, en el que reflexionó sobre el valor de los vínculos auténticos y la importancia de rodearse de personas genuinas.

“Noviembre siempre es mejor pasarlo con gente que te devuelva lo que das, que sea de verdad y real de corazón en todo. Noviembre me llena la cabeza de pensamientos y siempre es resurgimiento. Noviembre me da alegrías”, escribió el productor en su cuenta de Instagram, junto a una galería de diez fotos.

El posteo muestra a Peluca en distintas facetas: disfrutando un asado con amigos, posando con su fiel compañera de cuatro patas, en el set de grabación de sus programas, y compartiendo momentos de relajación. La publicación superó rápidamente los 500 “me gusta” y generó una ola de comentarios que destacaban su mensaje introspectivo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron las imágenes sino las palabras. La frase “gente que te devuelva lo que das” fue suficiente para que varios de sus seguidores interpretaran que el texto escondía un mensaje dirigido a Laurita Fernández, con quien mantuvo una relación amorosa que se hizo pública en 2024 y que habría terminado meses atrás. Aunque Peluca no mencionó a nadie en particular, la referencia a los vínculos “reales de corazón” y al “resurgimiento” fue leída por muchos como un “palito” a la bailarina y conductora.

El posteo contrasta con el perfil más reservado que el productor había adoptado en los últimos meses. Tras atravesar un delicado cuadro de salud que lo obligó a alejarse temporalmente de la televisión, Peluca había preferido mantener un bajo perfil.

En septiembre, había sido noticia por una internación que lo llevó a pasar por dos intervenciones médicas en apenas diez días, un episodio que él mismo relató con gratitud hacia el personal del Hospital Santojanni. “Pasé por dos intervenciones en diez días y no puedo explicar lo bien que me sentí y cómo me trataron. ¡Tenemos una salud pública que hay que cuidar tanto! Gracias a la vida que tengo de amigo al mejor urólogo del país”, había expresado entonces, junto a una foto desde la habitación del hospital.

Superado ese difícil momento, el productor retomó su rutina laboral y volvió al aire de la TV, donde se desempeña detrás de cámaras. Desde entonces, sus publicaciones comenzaron a mostrar un costado más personal, con imágenes de sus amigos, su mascota y momentos de ocio.

El carrusel que acompañó el mensaje refleja ese presente más tranquilo. En una de las imágenes, se lo ve abrazado a su grupo de amigos, con risas y copas de vino sobre la mesa. En otra, posa en el set de La Canchita TV, un proyecto que produce y que combina entrevistas, humor y recuerdos televisivos.

Su perra Moka, que aparece en varias fotos, fue otra protagonista de la publicación. En una de las postales más tiernas, el animal aparece recostado con la lengua afuera, imagen que varios seguidores destacaron con comentarios como “la mejor compañera del mundo” o “la que nunca falla”.

Para Brusca, este noviembre parece marcar un punto de inflexión. Tras un 2025 con altibajos —entre su recuperación médica, el trabajo en televisión y los cambios personales—, el productor decidió cerrar el año con un mensaje que mezcla gratitud y claridad emocional. Su frase final, “Noviembre me da alegrías”, sintetiza ese espíritu: una mirada optimista, enfocada en lo que permanece. Sus seguidores lo interpretaron como una señal de calma y madurez, alejada del ruido mediático y de las polémicas que lo rodearon en el pasado.