Melody Luz opinó del conflicto entre Alex Caniggia y Wanda Nara: “Yo no pienso como él”

Melody Luz se distanció del problema legal de Wanda Nara y Alex Caniggia (Video: Instagram)

Alex Caniggia hace tiempo que se muestra en contra de la figura de Wanda Nara, opinando de su vida en redes sociales, al punto que decidió apodarla Peppa Pig, el reconocido dibujo animado británico. Esto podría terminar en la justicia, puesto que estos comentarios acerca de su cuerpo generaron malestar en la conductora y estaría pensando llevar adelante acciones legales. En el medio de esto, queda Melody Luz, la pareja de Caniggia y madre de su hija Venezia.

En este panorama, la bailarina decidió distanciarse de este conflicto y marcar una línea respecto a su novio. Todo comenzó cuando compartió el corto en su cuenta de Instagram del momento en el que se enteró de la noticia, al aire de Storytime (Bondi Live).

“No sé si le hace un juicio, pero sé que hay un tema. Alex la trató de Peppa Pig, algo así. Chiste de Álex, que él se pasa de polémico. Y yo ahí ya no me meto. Yo no me voy a poner a defender ni a no defender. Yo a Wanda la banco, así que me abro completamente de ese tema porque no fui parte”, fue lo primero que dijo al aire del programa.

Melody se distanció del conflicto entre Caniggia y Nara: "Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hcie"

Y siguió expresando su punto de vista: “Yo no estoy de acuerdo, hay muchas cosas que dice él que no estoy de acuerdo, sea humor o no, pero bueno, es su personalidad, es su forma de ser polémica y hay consecuencias”. El tema no quedó allí, ya que al video le sumó, todo en mayúsculas, un mensaje: ”Él es él. Yo soy yo. A ver si queda claro, yo no soy su mamá, no tengo nada que enseñarle. Lo que dice él, se lo reclaman a él“.

Del programa de streaming el tema pasó a las redes sociales. Los internautas dieron inicio a sus críticas, apuntando algunos contra la bailarina por no ponerle un freno al padre de su hija. Cansada de este tipo de comentarios, Melody le respondió a dos personas. " Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice/hace, pero esas charlas las dejo para nuestra intimidad“, comenzó el primer mensaje que dejó Melody en su cuenta de X. ”A mí no me metan en la misma bolsa porque no opino igual y NO soy su madre como para educarlo“.

En el segundo comentario que contestó, la acusaban de no ponerle un filtro a su pareja: ”¿Y qué sabés si yo lo permito o no? Y no soy su madre ni él es un niño para que yo lo vaya maternando. Sí, me duele pensar que abre la puerta a que lastimen con palabras a nuestra hija, es lo que espero que algún día entienda“.

"No soy su madre ni él es un niño para que yo lo vaya materando", aseguró la bailarina en uno de sus mensajes en X (Captura de X)

Esta no es la primera vez que Luz toma esta decisión de distanciarse de las decisiones de su novio. Meses atrás, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis críticó de manera pública a Lali Espósito, lo que generó una interna en la relación y la bailarina abrió la puerta a la intimidad en El Ejército de la mañana (Bondi Live).

Alex es conocido no solo por ser el hijo de, sino por su actitud irreverente, ostentando el dinero y las propiedades que tiene. Desde que ganó Javier Milei las elecciones presidenciales, hizo extensiva su verborragia para apoyar las ideas libertarias. “Siempre se arman quilombos con él, es lo que busca”, confesó Luz en el programa de streaming, asegurando que se trata también de un papel que montó su pareja.

Ante la pregunta de Pepe Ochoa, Melody develó algunas charlas que tienen antes de publicar el material y no tardó en aclarar que piensa diferente al Emperador: “De ahí a que este de acuerdo es otra cosa. Somos muy distintos, somos medio Yin y Yang. No pienso como él en un montón de cosas ni actuaría como él“.

Melody Luz confesó el tema que no puede hablar con Alex Caniggia (Video: Bondi Live-El ejército de la mañana)

Esta diferencia a la hora de expresar sus ideas y mostrarse en las redes generó una pelea, especialmente luego del enfrentamiento de Alex con Lali Espósito y Pedro Rosemblat. “Cuándo se metió con Lali yo me calenté, le paré un poco”, aseguró Melody, y explicó los motivos. “Consumí toda la vida a Lali, Rincón de Luz, Casi Ángeles, me la he cruzado, he trabajado con ella y me pareció lo más del mundo, así como la ves, es", enumeró y agregó: “En su momento le dije ´che, no me parece que te metas con ella o que se digan ciertas cosas que no las sabes realmente o que repitas un speech. Todo bien que te guste Milei, pero este es mi límite´“.

Esto generó una pelea, que derivó en una solución práctica, al dejar en claro que hay dos temas de los que prefieren no tocar en su hogar: “No me entendió y por eso en casa intentamos no hablar de Lali ni de política, yo sigo con mis ideales”, concluyó.