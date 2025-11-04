La ingeniosa respuesta de Morena Echarri a las críticas que recibió por coser su propia remera: “¿Podría hacer esto?"

Morena Echarri, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa mostró su faceta más creativa (Video: Instagram)

Morena Echarri, la hija mayor de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, volvió a dar que hablar en redes sociales al mostrar el costado menos conocido y más auténtico de su personalidad. A sus 22 años, Morena debutó recientemente como modelo en una campaña de moda junto a su madre, pero lejos de quedarse únicamente en ese rol, dejó en claro que su verdadera pasión está puesta en el diseño y la confección de prendas. Impulsada por críticas que circularon tras la publicación de un video donde se la veía cosiendo una remera que tenía puesta, Morena decidió responder con hechos y talento.

En sus historias, la joven mostró una serie de fotos luciendo vestidos confeccionados íntegramente por ella. En la primera imagen, llevó un minivestido de animal print con breteles anchos y volado en el ruedo, ceñido al cuerpo y con reminiscencias de la moda de los 2000. Sobre el video desafió: “¿Si no supiera usar una máquina de coser podría hacer esto?”.

En la segunda fotografía, Morena eligió un vestido rojo con escote halter, breteles finos, falda corta con volados y una flor de tela en el centro, logrando un diseño llamativo y colorido. Cerró la galería con otro atuendo de estilo corto de encaje blanco translúcido, de inspiración lencera, sencillo, delicado y de ajuste perfecto, que evidenció su habilidad para las terminaciones y detalles textiles.

Los tres vestidos que hizo con sus propias manos Morena

Con estos looks, Morena demostró su destreza con la máquina de coser y la capacidad de transformar las críticas en una exhibición de creatividad y autenticidad. Más allá de su reciente experiencia como modelo, se posicionó como una referente de autogestión y moda personal, eligiendo responder a los cuestionamientos con piezas originales que hablan por sí solas.

Semanas atrás, la hija mayor de los actores, se animó a posar con su mamá en una sesión de fotos que demostró la complicidad y el parecido que hay entre ambas. El resultado dejó a la vista tanto la buena relación entre madre e hija como la notable similitud que las une. La elección estética acompañó la intimidad del encuentro: ambas lucieron batas de satén negras y posaron en un entorno de tonalidades suaves, con una iluminación cálida y fondo beige que destacó la centralidad de su vínculo y la armonía de la composición.

La secuencia de imágenes logró captar la naturalidad y el afecto que comparten. En una de las fotografías más comentadas, Morena apoya el mentón sobre su mano, que descansa relajada en el hombro de Nancy, mostrando de modo sutil el tatuaje en el dorso de su mano. Ambas sonríen suavemente y mantienen sus rostros muy próximos, transmitiendo una conexión palpable a través de la mirada, enmarcada por la calidez de la luz y el fondo neutro. En otra escena, la hija de los actores inclina su cabeza hasta apoyar la sien sobre el hombro de su madre, quien responde con una sonrisa amplia y relajada, mientras ella mira hacia arriba y a la derecha. Este gesto transmite confianza y una entrega afectiva genuina, subrayada por el contraste entre la pose distendida y la escenografía minimalista.

El debut como modelo de Morena fue junto a su mamá

A medida que avanza la producción, el juego de posiciones y gestos afectuosos suman nuevas capas de sentido al retrato familiar. Nancy abraza a Morena por la cintura, apoyando la barbilla en el hombro de su hija, mientras Morena reconoce la cámara con un aire sereno y labios apenas curvados, una imagen donde los accesorios como aros plateados y una pulsera dorada realzan aún más la sofisticación del set. La sobriedad del fondo y la intensidad del negro en las batas dirigen la atención hacia los rostros y las manos, elementos centrales de la narrativa visual.