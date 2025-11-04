Teleshow

La ingeniosa respuesta de Morena Echarri a las críticas que recibió por coser su propia remera: “¿Podría hacer esto?"

La hija mayor de Nancy Dupláa y Pablo Echarri usó sus redes sociales para mostrar la habilidad que tiene

Guardar
Morena Echarri, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa mostró su faceta más creativa (Video: Instagram)

Morena Echarri, la hija mayor de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, volvió a dar que hablar en redes sociales al mostrar el costado menos conocido y más auténtico de su personalidad. A sus 22 años, Morena debutó recientemente como modelo en una campaña de moda junto a su madre, pero lejos de quedarse únicamente en ese rol, dejó en claro que su verdadera pasión está puesta en el diseño y la confección de prendas. Impulsada por críticas que circularon tras la publicación de un video donde se la veía cosiendo una remera que tenía puesta, Morena decidió responder con hechos y talento.

En sus historias, la joven mostró una serie de fotos luciendo vestidos confeccionados íntegramente por ella. En la primera imagen, llevó un minivestido de animal print con breteles anchos y volado en el ruedo, ceñido al cuerpo y con reminiscencias de la moda de los 2000. Sobre el video desafió: “¿Si no supiera usar una máquina de coser podría hacer esto?”.

En la segunda fotografía, Morena eligió un vestido rojo con escote halter, breteles finos, falda corta con volados y una flor de tela en el centro, logrando un diseño llamativo y colorido. Cerró la galería con otro atuendo de estilo corto de encaje blanco translúcido, de inspiración lencera, sencillo, delicado y de ajuste perfecto, que evidenció su habilidad para las terminaciones y detalles textiles.

Los tres vestidos que hizo
Los tres vestidos que hizo con sus propias manos Morena

Con estos looks, Morena demostró su destreza con la máquina de coser y la capacidad de transformar las críticas en una exhibición de creatividad y autenticidad. Más allá de su reciente experiencia como modelo, se posicionó como una referente de autogestión y moda personal, eligiendo responder a los cuestionamientos con piezas originales que hablan por sí solas.

Semanas atrás, la hija mayor de los actores, se animó a posar con su mamá en una sesión de fotos que demostró la complicidad y el parecido que hay entre ambas. El resultado dejó a la vista tanto la buena relación entre madre e hija como la notable similitud que las une. La elección estética acompañó la intimidad del encuentro: ambas lucieron batas de satén negras y posaron en un entorno de tonalidades suaves, con una iluminación cálida y fondo beige que destacó la centralidad de su vínculo y la armonía de la composición.

La secuencia de imágenes logró captar la naturalidad y el afecto que comparten. En una de las fotografías más comentadas, Morena apoya el mentón sobre su mano, que descansa relajada en el hombro de Nancy, mostrando de modo sutil el tatuaje en el dorso de su mano. Ambas sonríen suavemente y mantienen sus rostros muy próximos, transmitiendo una conexión palpable a través de la mirada, enmarcada por la calidez de la luz y el fondo neutro. En otra escena, la hija de los actores inclina su cabeza hasta apoyar la sien sobre el hombro de su madre, quien responde con una sonrisa amplia y relajada, mientras ella mira hacia arriba y a la derecha. Este gesto transmite confianza y una entrega afectiva genuina, subrayada por el contraste entre la pose distendida y la escenografía minimalista.

El debut como modelo de
El debut como modelo de Morena fue junto a su mamá

A medida que avanza la producción, el juego de posiciones y gestos afectuosos suman nuevas capas de sentido al retrato familiar. Nancy abraza a Morena por la cintura, apoyando la barbilla en el hombro de su hija, mientras Morena reconoce la cámara con un aire sereno y labios apenas curvados, una imagen donde los accesorios como aros plateados y una pulsera dorada realzan aún más la sofisticación del set. La sobriedad del fondo y la intensidad del negro en las batas dirigen la atención hacia los rostros y las manos, elementos centrales de la narrativa visual.

Temas Relacionados

Morena EcharriPablo EcharriNancy Dupláa

Últimas Noticias

La sugerente historia de Daniela Christiansson que imita a la de Wanda Nara: “Vida de mamá”

La modelo sueca, esposa de Maxi López, publicó en redes sociales una imagen y un mensaje muy parecidos a los que exhibió la conductora de Masterchef Celebrity, ex del futbolista que cocina en el reality, el último viernes

La sugerente historia de Daniela

Marley festejó el cumpleaños de Mirko con una fiesta al aire libre y la temática de su videojuego favorito

El conductor celebró el octavo año de vida de su hijo mayor con los amigos del niño y la tierna presencia de la pequeña Milenka

Marley festejó el cumpleaños de

Fue a Ahora Caigo y dejó sin palabras a Darío Barassi al revelar detalles íntimos de su personalidad

La mujer sorprendió al conductor con un análisis que desnudó aspectos desconocidos de su personalidad

Fue a Ahora Caigo y

El emocionante reencuentro que vivió Guido Kaczka en vivo con un excompañero de elenco: “¡No lo puedo creer!"

El estudio de Buenas Noches Familia se llenó de recuerdos cuando el conductor descubrió que uno de los invitados fue su compañero de infancia en una popular novela de los ’90

El emocionante reencuentro que vivió

Ca7riel & Paco Amoroso actuarán en la gala de los Latin Grammy

El ascenso internacional de la dupla incluye 10 nominaciones en la gran gala de la música latina, un récord absoluto para artistas argentinos

Ca7riel & Paco Amoroso actuarán
DEPORTES
La historia del argentino Pedro

La historia del argentino Pedro Cachin, el trabajador silencioso del tenis que tuvo un festejo inolvidable en su título más importante

Con los atractivos duelos entre Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich se pone en marcha la fecha 4 de la Champions League

Tomás Etcheverry debutó con un triunfo en el ATP de Atenas, el torneo organizado por la familia Djokovic

Colapinto mostró la pista de Interlagos en el simulador de Alpine y habló de los fanáticos argentinos que viajarán a Brasil

La reacción de Erling Haaland después de que le preguntaran por la comparación con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

TELESHOW
La sugerente historia de Daniela

La sugerente historia de Daniela Christiansson que imita a la de Wanda Nara: “Vida de mamá”

Marley festejó el cumpleaños de Mirko con una fiesta al aire libre y la temática de su videojuego favorito

Fue a Ahora Caigo y dejó sin palabras a Darío Barassi al revelar detalles íntimos de su personalidad

El emocionante reencuentro que vivió Guido Kaczka en vivo con un excompañero de elenco: “¡No lo puedo creer!"

Ca7riel & Paco Amoroso actuarán en la gala de los Latin Grammy

INFOBAE AMÉRICA

Laurent Mauvignier conquista el premio

Laurent Mauvignier conquista el premio Goncourt con una novela que desentierra dolorosos secretos familiares

Rosalía aclara por qué usa un hábito de monja en la portada de ‘LUX’: “No está hecho desde la provocación, sino desde el más absoluto respeto”

David Beckham se convirtió en caballero inspirado por el rey Carlos y con un traje diseñado por su esposa, Victoria

Una operación militar arrasó con 12 hectáreas de minería ilegal en el sur de Ecuador

El vicepresidente electo de Bolivia llamó a sus seguidores a un mitin tras asumir el cargo: “Mi compromiso será ante ustedes”