La anécdota que le contó Mario Pergolini a Facundo Arana cuando llevó a su hijo a ver Chiquititas: “Péguenme”

Facundo Arana en Otro día perdido

La conversación entre Mario Pergolini y Facundo Arana en el programa Otro día perdido permitió explorar diversos episodios significativos de la trayectoria del actor, así como relatos que incluyeron vivencias compartidas con el propio conductor. Durante la entrevista, ambos repasaron hitos de la carrera de Arana, abordando tanto sus logros profesionales como situaciones personales que marcaron su recorrido en el mundo del espectáculo. A lo largo del encuentro, surgieron detalles sobre los desafíos y aprendizajes que Arana enfrentó en distintos momentos de su vida artística, así como reflexiones sobre el impacto de esas experiencias en su desarrollo profesional. La interacción entre el conductor y su invitado permitió reconstruir una visión amplia de la carrera de Facundo Arana, resaltando tanto los momentos de éxito como aquellos episodios menos conocidos que contribuyeron a forjar su identidad como actor.

La entrevista entre Mario Pergolini y Facundo Arana repasó los momentos clave de la carrera del actor argentino

Pergolini, quien se ha destacado durante años por su postura crítica y bromista hacia ciertos fenómenos del espectáculo local contó una divertida experiencia que tuvo cuando su hijo era pequeño. Esa situación lo llevó a enfrentarse, con humor y resignación, a uno de los shows que más había cuestionado: Chiquititas. El conductor, conocido por sus comentarios ácidos sobre la creadora, Cris Morena, y el elenco de la exitosa obra infantil, terminó sentado en una función del espectáculo, acompañado por su hijo, quien le pidió asistir al teatro.

Durante la época en que Chiquititas se encontraba en cartel y Pergolini tenía un hijo pequeño, su relación con el show se limitaba a la distancia de la ironía y la crítica. “Le dábamos duro a Cris, a todos, porque éramos muy inmaduros”, reconoció el propio Pergolini al recordar aquellos años. Arana, quien formaba parte del elenco de Chiquititas fue testigo de la anécdota, y confirmó entre risas la intensidad de aquellas bromas y la distancia que el conductor mantenía con el universo de la obra.

La experiencia teatral se convirtió en una lección sobre el rol de padre y la superación de viejas posturas. Un episodio que dejó huella en todos los protagonistas

El giro en la historia llegó cuando su hijo expresó el deseo de ver el espectáculo de Cris Morena en el teatro. Ante el pedido, Pergolini accedió, a pesar de sus reservas previas. “Ok, yo te llevo, yo te llevo”, relató sobre la decisión de acompañar al niño, sabiendo que la situación podría resultar incómoda. La posibilidad de negarse no existía: “No nos podemos ir porque nos van a ca... a trompadas, ¿cómo le explicás al pibe?”, bromeó sobre la presión de cumplir con el deseo de su hijo.

La experiencia en el teatro resultó tan singular como anticipaba. Arana recordó con precisión la ubicación que le asignaron a Pergolini: “Fila seis, al medio”. El propio conductor describió la exposición que sintió en la sala: “Les faltó ponerme dos reflectores arriba mío”. Según Arana, la atención sobre Pergolini era evidente, tanto por parte del público como del elenco. “Los tuvo”, acotó el actor, mientras relataba cómo, al salir a saludar al final de la función, todos los presentes parecían estar pendientes de la reacción del invitado inesperado.

Facundo Arana destacó el gesto de Pergolini al priorizar su rol de padre por encima de sus opiniones previas

Durante la función, Pergolini permaneció en su butaca mientras su hijo disfrutaba y cantaba las canciones del espectáculo. “Una hora y media así estuve. Y mi hijo: ¡Pimpollo, tulín, tulilí!”, relató entre risas, aludiendo al entusiasmo infantil frente al ambiente de tensión que percibía a su alrededor. El público y los actores, según su relato, no perdieron oportunidad de observarlo, conscientes de su presencia y de su historial de críticas hacia el show.

Facundo Arana, al reflexionar sobre la escena, destacó el gesto de Pergolini al priorizar su rol de padre por encima de cualquier postura previa. “Así, así, péguenme”, agregó con humor.

El conductor relató cómo terminó asistiendo a una función de Chiquititas por pedido de su hijo pequeño

Al recordar aquel día, Mario no ocultó la sensación de incomodidad que lo acompañó desde el primer momento en que ingresó al teatro. La tensión, lejos de amedrentarlo, se transformó en una anécdota que hoy relata con ironía, mostrando cómo la paternidad puede llevar a replantear viejas posturas y a vivir experiencias inesperadas, incluso bajo la atenta mirada de quienes antes fueron blanco de sus bromas.