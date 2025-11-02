Nicki Nicole a plena diversión tras su separación de Lamine Yamal: shows, disfraces y salidas nocturnas

Tras su separación, Nicki Nicole se presentó en el show de Tini Stoessel (Video: Instagram)

Nicki Nicole transita los primeros días tras su separación de Lamine Yamal, delantero del Barcelona luego de tan solo unos meses de haber confirmado su relación de manera pública. Esta se dio en medio de rumores de infidelidad por parte del futbolista y en medio de un escándalo que se volvió internacional, pero lejos de esconderse, eligió volcarse de lleno en la música y mantenerse activa en la escena local. Este sábado por la noche, en medio del duelo emocional y el regreso al país, sorprendió a todos con su aparición en FUTTTURA, el show de Tini Stoessel en Tecnópolis, donde volvió a prender el estadio con su presencia.

La expectativa era alta: el viernes anterior, Tiago PZK y La Joaqui ya habían dado el presente en el mismo escenario, por lo que la posibilidad de ver a Nicki junto a Tini comenzó a circular rápido entre los fans. Finalmente, en el momento exacto en que comenzaron a sonar los acordes de “Blackout”, Tini se tomó unos segundos para anunciarla. La entrada de Nicki, con un impactante minimono rojo de espalda descubierta y escote pronunciado, levantó una ovación inmediata en los presentes. Sensual y segura, la rosarina compartió el micrófono y la pista con Tini: cantaron, bailaron y derrocharon complicidad interpretando el hit que comparten junto a Emilia Mernes.

Apenas terminado su show en el escenario de FUTTTURA, Nicki se dirigió al sector VIP para disfrutar del resto del espectáculo aún con el mismo look y maquillaje impecables, dejando entrever la energía y la espectacularidad del evento. Desde sus redes sociales, subió varios videos registrados por amigos que capturaron la intensidad y el clima festivo de su aparición. Cabe recordar que el último show que había dado Nicki fue en su ciudad natal, en el día del aniversario de Rosario, donde emocionó a 250 mil personas con una presentación sinfónica de sus éxitos con el Monumento a la Bandera como el escenario de este hito en su carrera como musical.

Nicki Nicole se mostró sexy en sus redes

Sin perder el ritmo de la celebración, la noche de Nicki continuó con un tono más lúdico. En un reel que compartió en sus redes, la cantante se mostró sensual y desinhibida enfundada en un disfraz de Spider-Man negro, bailando al ritmo de “Putería”, el tema de Doble P y Peipper. “Ustedes saben que amo Halloween, ¿no?”, escribió, alimentando la interacción con una catarata de mensajes de sus seguidores e instalando la tradición de lookearse cada año para la fecha.

Lejos de dar por terminada la jornada, la cantante de “Wapo traketero” pasó por el Pero el recorrido nocturno no terminó ahí: después del show y la performance de Halloween, Nicki Nicole también pasó por el cumpleaños de Emilia Mernes. Desde sus historias de Instagram, compartió un video felicitiando a la cantante de “Exclusive.mp3” mientras bailaban juntas sobre la pista al ritmo de su colaboración junto a Stoessel, reforzando los lazos entre el trío de artistas.

Para la fiesta, la artista dejó a un costado tanto el mono rojo como el traje de Spiderman, y eligió lucir un vestido de vinilo negro que marcó una vez más su impronta en el mundo de la moda y le permitió cerrar la maratón de aparición en modo nocturno.

Nicki fue parte del festejo de cumpleaños de Emilia Mernes (Foto: Instagram)

En una sola noche, Nicki Nicole mostró su versatilidad y fortaleza anímica después de una ruptura mediática. No solo cantó y bailó junto a Tini ante miles de personas, sino que fue celebridad VIP, ícono de Halloween y amiga presente en el cumpleaños de Emilia, confirmando que el escenario, la fiesta y la comunidad artística siguen siendo la mejor compañía para dejar atrás cualquier mal momento.