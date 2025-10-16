Teleshow

Guido Kaczka sorprendió a una vecina en Buenas Noches Familia: “¿Viste a mi amigo el Hombre Araña?"

Desde la vereda, el conductor preguntó por el superhéroe que suele aparecer en una ventana

La conversación aborda la presencia del 'hombre araña', la vida cotidiana y los planes personales de la vecina

La interacción casual en la vía pública puede revelar aspectos inesperados de la vida cotidiana en la ciudad. Durante una transmisión en vivo de Buenas Noches Familia, Guido Kaczka se detuvo frente a una persiana cerrada, lo que llamó su atención y motivó una conversación espontánea con una vecina que pasaba por el lugar. Este encuentro permitió conocer detalles sobre la presencia de un personaje conocido como El hombre araña en el barrio y sobre la reciente llegada de la vecina a la zona.

Mientras observaba la ventana cerrada, Guido comentó en voz alta la ausencia del hombre araña, una figura que, según relató, suele estar en ese lugar. Al notar la presencia de la vecina, le preguntó si conocía a este personaje. Ella respondió que primero lo había visto en televisión y, posteriormente, al mudarse al barrio, lo había encontrado caminando por la zona.

La vecina revela que se
La vecina revela que se mudó recientemente desde Mar del Plata y vive sola en Aromas

La conversación derivó hacia aspectos personales, cuando Guido le consultó sobre sus planes para la cena. La vecina compartió que prepararía panqueques de espinaca, y ante la pregunta de si vivía sola, reveló que tiene 28 años y que se mudó sola desde Mar del Plata, específicamente de la zona céntrica de esa ciudad.

Antes de despedirse, Guido agradeció a la vecina por su disposición a conversar en televisión y le deseó que disfrute su comida. Al finalizar el intercambio, reflexionó sobre la calidad humana de los vecinos que se encuentran de manera espontánea en la calle, destacando la amabilidad y la buena predisposición de quienes acceden a dialogar en situaciones imprevistas.

La escena concluyó con Guido observando a otras personas que pasaban por el lugar, algunas de las cuales evitaron interactuar, lo que subrayó el carácter fortuito y genuino de los encuentros urbanos.

El hombre araña

Guido Kaczka y el hombre araña

La dinámica entre Guido Kaczka y sus vecinos, en particular el niño conocido como el “mini Hombre Araña”, volvió a ser protagonista en la emisión más reciente de Buenas noches familia. En esta ocasión, el conductor cruzó la calle para recibir una vianda especial, lo que le permitió afirmar con humor: “Llego a casa comido. Todas las noches”.

El vínculo entre Kaczka y los vecinos del programa se ha consolidado como uno de los momentos más esperados por la audiencia. Tras haber compartido anteriormente una pizza en la casa del niño que suele disfrazarse de superhéroe, el conductor fue invitado nuevamente, esta vez para probar una nueva especialidad culinaria. “El Hombre Araña me preparó pescado”, anunció Guido Kaczka antes de dirigirse a la vivienda del pequeño, quien lo esperaba vestido como su personaje favorito.

Guido Kaczka y sus vecinos
Guido Kaczka y sus vecinos frente al estudio de Buenas Noches Familia

Durante la visita, Kaczka bromeó sobre la puntualidad de su joven anfitrión: “Al Hombre Araña le llega tarde la señal. Si está dormido ya está, no es cuestión de sacarle pescado cuando ya está dormido”. El encuentro se desarrolló en la vereda, donde el niño, desde detrás de las rejas, le entregó al conductor un recipiente con comida. “Para no despreciar”, expresó Guido Kaczka al recibir la vianda, mostrando su agradecimiento y complicidad con la familia.

Guido Kaczka y sus vecinos,
Guido Kaczka y sus vecinos, el conductor le ofrece empanadas a quien se acerque al estudio

La interacción no se limitó al intercambio gastronómico. Kaczka anticipó la posibilidad de organizar un evento especial: “Estamos preparando todo para cuando venga el hombre araña, si un día quiere venir, vamos a hacer un gran show”, le comentó al pequeño vecino, dejando abierta la puerta a futuras sorpresas en el programa.

Antes de retirarse, el conductor aseguró que planea comprar la materia prima a la familia del niño, reforzando el lazo de cercanía que caracteriza estos encuentros. Finalmente, compartió con la audiencia su satisfacción por la experiencia: “Te digo la verdad? Yo ya llego a casa comido. Todas las noches”.

