Teleshow

El vestido soñado de Matilda Chihade, la hija de Mariana Fabbiani, en su fiesta de 15: el video que compartió

La hija de la conductora de DDM y el productor Mariano Chihade sorprendió a sus seguidores al mostrar en sus redes uno de los diseños que lució en su celebración

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
El video de Matilda Chihade, la hija de Mariana Fabbiani, luciendo su look para su fiesta de 15 años (Video: TikTok)

Después de la celebración de su espectacular fiesta de 15 años, Matilda Chihade, la hija de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade, en un video de TikTok compartió su felicidad. En el clip, la adolescente aparece luciendo el impactante vestidos que usó durante la celebración, acompañada de una actitud fresca y segura muy al estilo de su famosa madre.

El único que hice”, escribió Matilda sobre el posteo, grabado desde lo que parece ser el baño del hotel donde se preparó para la gran noche. De fondo, eligió musicalizarlo con “Can’t Remember to Forget You”, el hit de Shakira y Rihanna, y acumuló más de 13 mil likes y cientos de comentarios que destacaron su elegancia y belleza.

En el video se la ve sonriente, relajada y feliz, mientras juega con su pelo suelto y muestra su look dorado frente al espejo. El vestido, lleno de bordados, brillos y un diseño de hojas, creado por el diseñador Gabriel Lage fue uno de los tres que usó a lo largo de la noche. En los comentarios, los elogios no tardaron en llegar: “Qué hermosa, parece una muñequita”, escribió una usuaria, mientras otro comentó: “OMG, es igual a Mariana cuando era chica”.

“El único que hice”, escribió
“El único que hice”, escribió Matilda, la hija de Mariana Fabbiani, en el posteo luciendo su vestido de 15 (Tiktok)
La sonrisa y frescura de
La sonrisa y frescura de Matilda, herencia de su famosa mamá

El posteo funcionó como la continuación perfecta del evento que días atrás fue tema de conversación en los medios. Según compartió Mariana Fabbiani en DDM, el ciclo que conduce en América TV, la fiesta fue “una noche mágica, llena de amor y baile hasta las cinco de la mañana”. El festejo tuvo lugar en el Alvear Icon de Puerto Madero, con una ambientación soñada en tonos dorados y plateados, y una puesta que combinó glamour con intimidad.

Fue una fiesta hermosa, en familia, muy íntima… bailamos hasta las cinco de la mañana”, contó la conductora en su programa, donde agradeció al equipo que hizo posible cada detalle. Aunque Matilda cumplió el 4 de mayo, la familia decidió celebrar el sábado 25 de octubre, con un encuentro exclusivo para familiares y amigos cercanos.

El video viral de Matilda
El video viral de Matilda Chihade muestra uno de los tres impactantes vestidos diseñados por Gabriel Lage para su cumpleaños

Los looks, diseñados por Gabriel Lage, fueron uno de los grandes protagonistas de la velada. En una imagen que fue una de las más comentadas, Mariana, Matilda y Silvia Mores (la madre de la conductora y abuela de la quinceañera) posaron juntas con los trajes del diseñador, quien escribió en sus redes: “Feliz de acompañarlas y ser parte de esta increíble noche”.

Matilda deslumbró con un vestido de tul bordado en hilos de plata, con falda evasé y breteles finos, mientras que su madre lució un strapless plateado con escote corazón y microcristales, logrando un equilibrio entre el glamour clásico y un estilo moderno. Silvia, por su parte, optó por una túnica de tul bordado sobre seda blanca, completando la armonía de las tres generaciones.

La fiesta de Matilda Chihade
La fiesta de Matilda Chihade incluyó tres cambios de vestuario, desde un vestido tipo princesa hasta un mini metálico para el cierre

Durante la fiesta, Matilda contó con tres cambios de vestuario: uno tipo princesa para la recepción, otro ceñido al cuerpo en tono rosa palo para la gala y un mini metálico para el cierre, ideal para disfrutar de la pista hasta el amanecer.

En su cuenta de TikTok, la joven eligió mostrar justamente ese costado más espontáneo y natural, sin producciones ni filtros exagerados, en un registro que refleja su personalidad: simple, luminosa y con estilo propio. El video, grabado en apenas segundos, se convirtió en el broche perfecto de una celebración que combinó elegancia, emoción y un toque de frescura juvenil.

Así, mientras su mamá todavía repasa con emoción los detalles de “una noche inolvidable”, Matilda conquistó las redes con su clip más comentado: una muestra de glamour adolescente, carisma heredado y el recuerdo de los 15 más virales del año.

Temas Relacionados

Matilda ChihadeMariana Fabbiani

Últimas Noticias

Carolina Baldini mostró su admiración por Eva Bargiela tras el nacimiento de Faustino: “Un acto que solo una mujer puede entender”

La exmodelo y madre de Gianluca Simeone dedicó unas palabras llenas de amor y admiración a la influencer, celebrando la llegada de su nieto y el vínculo familiar que los une en esta nueva etapa

Carolina Baldini mostró su admiración

Las sensuales fotos de Sofía Gonet “La Reini” inspirada en sus ribs en MasterChef y Beyoncé

La influencer y participante del reality culinario quedó plasmada en imágenes que compartió con sus seguidores, en una pícara producción. Su guiño a Homero Pettinato

Las sensuales fotos de Sofía

La respuesta de Tamara Báez tras la viralización de una foto de Thiago Martínez con otra mujer en la cama

La expareja de L-Gante habló del vínculo con su novio, con quien se reconcilió semanas atrás. Además, la influencer compartió detalles de su recuperación y mostró cercanía con su comunidad

La respuesta de Tamara Báez

Ángela Leiva compartió el insólito destino europeo en el que quedó varada: “Cinco horas arriba del avión”

La cantante vivió una aventura inesperada al quedar atrapada en Islandia por una tormenta histórica, pero no perdió el humor ni el mate, y compartió cada momento con sus seguidores en redes sociales

Ángela Leiva compartió el insólito

Los Premios ÍDOLO 2025 anunciaron una nueva categoría: quiénes son las dos archirrivales nominadas

La gala de este viernes en el Tattersall del Hipódromo de San Isidro suma una nueva categoría que enfrenta a dos referentes de la farándula digital que están enfrentadas en una guerra sin cuartel

Los Premios ÍDOLO 2025 anunciaron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un joven chef se resistió

Un joven chef se resistió a un asalto y forcejeó con un delincuente armado en Moreno: ambos murieron

Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

Presupuesto 2026: el Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

Una mujer se lesionó la cadera en un sendero del Parque Nacional Lanín y tuvo que ser rescatada

INFOBAE AMÉRICA
Lula aseguró que Brasil “no

Lula aseguró que Brasil “no puede aceptar” al crimen organizado tras el operativo policial en Río de Janeiro

Todo lo que se sabe de la operación policial más letal de Brasil, que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

Persecución en Venezuela: la dictadura de Maduro secuestró a dos trabajadores vinculados a la familia de María Corina Machado

El huracán Melissa dejó decenas de muertos en el Caribe y redujo viviendas cubanas a escombros

TELESHOW
Carolina Baldini mostró su admiración

Carolina Baldini mostró su admiración por Eva Bargiela tras el nacimiento de Faustino: “Un acto que solo una mujer puede entender”

Las sensuales fotos de Sofía Gonet “La Reini” inspirada en sus ribs en MasterChef y Beyoncé

La respuesta de Tamara Báez tras la viralización de una foto de Thiago Martínez con otra mujer en la cama

Ángela Leiva compartió el insólito destino europeo en el que quedó varada: “Cinco horas arriba del avión”

Los Premios ÍDOLO 2025 anunciaron una nueva categoría: quiénes son las dos archirrivales nominadas