Teleshow

Cuanto midió la segunda gala de eliminación de Masterchef Celebrity

El reality de cocina conducido por Wanda Nara volvió a liderar el horario de la noche con una a velada cargada de emoción

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Cuanto midió la segunda eliminación
Cuanto midió la segunda eliminación de MasterChef (Foto: Prensa Telefe)

Desde su desembarco en Telefe, la segunda temporada de MasterChef Celebrity se consolidó como el programa más visto de la televisión abierta, superando jornada tras jornada a todos sus competidores directos. La receta del éxito está clara para el canal: figuras que convocan, con competencia, humor y cruces mediáticos, y de fondo la preparación de las recetas en pantalla, una fórmula que, respaldada por los ratings, sigue generando adhesión masiva. Estas claves se reflejaron nuevamente en la segunda gala de eliminación, donde la conducción de Wanda Nara y la participación de celebridades mantuvieron la atención del público durante toda la emisión.

La noche comenzó con la posta de la audiencia entre especiales de Pasapalabra, que lideró con 10,4 puntos, y Buenas noches familia en 7,2, hasta que MasterChef Celebrity tomó la delantera con un piso inicial de 10,5 puntos. El desafío de este lunes consistió en preparar, en tan solo 60 minutos, un plato agridulce con alguna fruta como protagonista, libertad total de elección y máxima presión para evitar la eliminación. Los participantes en la cuerda floja fueron Maxi López, La Joaqui, Esteban Mirol, Claudio Husain, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Ian Lucas, Sofi Gonet, Agustín “Cachete” Sierra, Julia Calvo y Sofi Martínez; mientras que Emilia Attias respiró aliviada tras salvarse en la gala anterior con un plato turco.

El rating acompañó cada tramo: con el correr de la competencia trepó a los 12 y tocó picos de 14 puntos durante uno de los momentos clave de la noche, el intercambio cargado de ironía entre Wanda y López. Cerca de las 23, 1 millones de personas seguían la transmisión (1.023.526 según Kantar Ibope Media), ratificando la potencia del reality entre la oferta nocturna. Al cierre, después de probar once platos, el jurado ubicó en la cuerda floja a Esteban y Miguel Ángel , alimentando la expectativa y los debates entre seguidores, redes y programas de espectáculos sobre cada detalle de la gala.

En la comparación final, MasterChef Celebrity arrasó: promedió 12,47 puntos, muy por encima de Buenas noches familia (5,4), Bienvenidos a ganar (2,3), Pasó en América (1,5) y La Noche es Nuestra (0,4). El fenómeno televisivo de Telefe demuestra que la fórmula entre show, estrellas, desafíos y chispazos fuera de la cocina sigue tan vigente como el primer día y no parece encontrar techo en su camino.

Después de una semana atípica sin emisiones —por el partido de Racing y Flamengo por la Copa Libertadores y la cobertura especial de las elecciones—,MasterChef Celebrity volvió a la pantalla de Telefe con una nueva gala de eliminación.

la definición quedó entre Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez y Esteban Mirol, tres figuras que hasta el último minuto esperaron el veredicto del jurado. Julia fue la primera en recibir buenas noticias: su plato, aunque con algunos fallos técnicos, había sido lo suficientemente sólido como para continuar.

La tensión entonces se concentró entre Miguel Ángel y Esteban, los dos últimos competidores en riesgo de dejar el certamen. El periodista de Telefe Noticias, quien fue la imagen de Telenueve durante dos décadas, no convenció con su matambre de cerdo con salsa agridulce y guarnición de batata, pera y cebollas caramelizadas.

Esteban Mirol se convirtió en
Esteban Mirol se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef

Un error técnico del periodista terminó siendo crucial. “Cuando procesás las cebollas, por eso los chefs no las procesamos nunca, largan un líquido con el que la cebolla queda completamente amarga. Sino nadie la picaría y todos la procesarían. Le cambia completamente el sabor”, le explicó Martitegui. Tras una deliberación breve pero intensa, el jurado dio su fallo final y convitió a Esteban Mirol se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Con su habitual serenidad y una sonrisa, el periodista recibió la noticia con gratitud. “Me voy feliz. La pasé bárbaro, aprendí un montón y conocí gente hermosa. Es un placer haber estado acá”, expresó, provocando aplausos y abrazos de sus compañeros.

Temas Relacionados

MasterChef CelebrityWanda NaraRatingDamián BetularGermán MartiteguiDonato de SantisEsteban MirolMiguel Ángel RodríguezTelefe

Últimas Noticias

Maxi López reaccionó a los memes por su participación en MasterChef Celebrity: el curioso guiño de Wanda Nara

El exfutbolista se tomó con humor las repercusiones por su participación en el reality culinario y dio una nueva muestra de la química que mantiene con su ex

Maxi López reaccionó a los

Un pacto, una traición y un desplante: los motivos del distanciamiento entre Lali Espósito y la China Suárez

Al aire de Infobae en vivo, Juan Etchegoyen se refirió a la polémica desatada entre ambas que podría romper una amistad de años y que sumó un nuevo capítulo en Madrid

Un pacto, una traición y

Los famosos preparan la celebración de Halloween: los disfraces, la decoración y los estilos de cada uno

Desde Wanda Nara, Nicole Neumann a Valeria Mazza y Luciana Salazar, las celebrities comenzaron a mostrar cómo organizan la noche de brujas

Los famosos preparan la celebración

La tajante respuesta de Wanda Nara a una seguidora con una indirecta a la China Suárez: “Está en pareja”

La empresaria tuvo un ida y vuelta con una de sus fans en el que dejó en claro su postura acerca de la fidelidad, en alusión a la novia de Mauro Icardi

La tajante respuesta de Wanda

Quiénes son los nominados a los Premios ÍDOLO Argentina, la celebración a lo más destacado del contenido digital

La ceremonia se realizará por segunda vez en nuesro país este viernes 31 de octubre y reunirá a los nombres más influyentes de las redes sociales

Quiénes son los nominados a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué el futuro incierto

Por qué el futuro incierto del dragón de montaña en Australia es un alerta sobre la crisis climática

Nvidia alcanza una valoración récord de 5 billones de dólares, mientras Wall Street marca máximos históricos

Varios gobernadores críticos irán a la reunión con Milei y se mostrarán dispuestos a discutir las reformas

La incógnita de Santa Fe: el peronismo se renovó, pero cayó a un mínimo histórico de votos

Bajo un máximo hermetismo, continúa la búsqueda sin vida de la pareja de jubilados que desapareció en Chubut

INFOBAE AMÉRICA
El día después de Melissa:

El día después de Melissa: los videos que documentan los destrozos del huracán tras su paso por Jamaica

Así es ‘Poseidón’, el torpedo nuclear ruso capaz de desatar “tsunamis radiactivos”

Estados Unidos redujo su presencia militar en Europa oriental

Huracán Melissa: subieron a 20 los muertos en Haití

Masacre en un hospital de Sudán: más de 460 civiles fueron ejecutados por fuerzas paramilitares

TELESHOW
Maxi López reaccionó a los

Maxi López reaccionó a los memes por su participación en MasterChef Celebrity: el curioso guiño de Wanda Nara

Un pacto, una traición y un desplante: los motivos del distanciamiento entre Lali Espósito y la China Suárez

Los famosos preparan la celebración de Halloween: los disfraces, la decoración y los estilos de cada uno

La tajante respuesta de Wanda Nara a una seguidora con una indirecta a la China Suárez: “Está en pareja”

Quiénes son los nominados a los Premios ÍDOLO Argentina, la celebración a lo más destacado del contenido digital