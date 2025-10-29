Cuanto midió la segunda gala de eliminación de Masterchef Celebrity

Cuanto midió la segunda eliminación de MasterChef (Foto: Prensa Telefe)

Desde su desembarco en Telefe, la segunda temporada de MasterChef Celebrity se consolidó como el programa más visto de la televisión abierta, superando jornada tras jornada a todos sus competidores directos. La receta del éxito está clara para el canal: figuras que convocan, con competencia, humor y cruces mediáticos, y de fondo la preparación de las recetas en pantalla, una fórmula que, respaldada por los ratings, sigue generando adhesión masiva. Estas claves se reflejaron nuevamente en la segunda gala de eliminación, donde la conducción de Wanda Nara y la participación de celebridades mantuvieron la atención del público durante toda la emisión.

La noche comenzó con la posta de la audiencia entre especiales de Pasapalabra, que lideró con 10,4 puntos, y Buenas noches familia en 7,2, hasta que MasterChef Celebrity tomó la delantera con un piso inicial de 10,5 puntos. El desafío de este lunes consistió en preparar, en tan solo 60 minutos, un plato agridulce con alguna fruta como protagonista, libertad total de elección y máxima presión para evitar la eliminación. Los participantes en la cuerda floja fueron Maxi López, La Joaqui, Esteban Mirol, Claudio Husain, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Ian Lucas, Sofi Gonet, Agustín “Cachete” Sierra, Julia Calvo y Sofi Martínez; mientras que Emilia Attias respiró aliviada tras salvarse en la gala anterior con un plato turco.

El rating acompañó cada tramo: con el correr de la competencia trepó a los 12 y tocó picos de 14 puntos durante uno de los momentos clave de la noche, el intercambio cargado de ironía entre Wanda y López. Cerca de las 23, 1 millones de personas seguían la transmisión (1.023.526 según Kantar Ibope Media), ratificando la potencia del reality entre la oferta nocturna. Al cierre, después de probar once platos, el jurado ubicó en la cuerda floja a Esteban y Miguel Ángel , alimentando la expectativa y los debates entre seguidores, redes y programas de espectáculos sobre cada detalle de la gala.

En la comparación final, MasterChef Celebrity arrasó: promedió 12,47 puntos, muy por encima de Buenas noches familia (5,4), Bienvenidos a ganar (2,3), Pasó en América (1,5) y La Noche es Nuestra (0,4). El fenómeno televisivo de Telefe demuestra que la fórmula entre show, estrellas, desafíos y chispazos fuera de la cocina sigue tan vigente como el primer día y no parece encontrar techo en su camino.

Después de una semana atípica sin emisiones —por el partido de Racing y Flamengo por la Copa Libertadores y la cobertura especial de las elecciones—,MasterChef Celebrity volvió a la pantalla de Telefe con una nueva gala de eliminación.

la definición quedó entre Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez y Esteban Mirol, tres figuras que hasta el último minuto esperaron el veredicto del jurado. Julia fue la primera en recibir buenas noticias: su plato, aunque con algunos fallos técnicos, había sido lo suficientemente sólido como para continuar.

La tensión entonces se concentró entre Miguel Ángel y Esteban, los dos últimos competidores en riesgo de dejar el certamen. El periodista de Telefe Noticias, quien fue la imagen de Telenueve durante dos décadas, no convenció con su matambre de cerdo con salsa agridulce y guarnición de batata, pera y cebollas caramelizadas.

Esteban Mirol se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef

Un error técnico del periodista terminó siendo crucial. “Cuando procesás las cebollas, por eso los chefs no las procesamos nunca, largan un líquido con el que la cebolla queda completamente amarga. Sino nadie la picaría y todos la procesarían. Le cambia completamente el sabor”, le explicó Martitegui. Tras una deliberación breve pero intensa, el jurado dio su fallo final y convitió a Esteban Mirol se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Con su habitual serenidad y una sonrisa, el periodista recibió la noticia con gratitud. “Me voy feliz. La pasé bárbaro, aprendí un montón y conocí gente hermosa. Es un placer haber estado acá”, expresó, provocando aplausos y abrazos de sus compañeros.