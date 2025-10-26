Teleshow

Graciela Alfano confirmó que padece un brote de herpes zóster y habló de la situación que padece: “Es realmente muy doloroso”

La vedette contó en detalle el impacto físico y emocional del virus, así como el apoyo recibido mientras sigue cuidando su recuperación y promueve hábitos saludables como prevención

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Graciela Alfano habló de la
Graciela Alfano habló de la situación de salud que atraviesa

Lejos de sus conflictos con figuras del espectáculo, o sus llamativos posteos en bikini que causan furor en las redes sociales, esta vez, Graciela Alfano atrajo todas las miradas al causar preocupación por una delicada situación de salud. La vedette confirmó que sufre la aparición de un brote de herpes zóster y extendió un mensaje para todos aquellos que padecen la enfermedad.

La actriz y exmodelo confirmó su situación durante una entrevista en el programa Lape Social Club, emitido por América TV. La enfermedad se manifestó recientemente en la cara de la artista, quien detalló que ya había experimentado este virus en otra parte del cuerpo en el pasado. Alfano explicó que la sintomatología incluyó un dolor intenso en los nervios faciales, una molestia habitual en este tipo de cuadros virales. “Me dio un brote de herpes zóster. Ya había tenido esto en el cuerpo y ahora me agarró en la cara”, comenzó diciendo la figura del espectáculo.

El herpes zóster, una enfermedad
El herpes zóster, una enfermedad viral conocida popularmente como culebrilla, se manifiesta en la mayoría de los casos como un sarpullido de pequeñas ampollas

Durante el programa, Alfano describió que el padecimiento la obligó a iniciar un tratamiento médico orientado a reducir las secuelas. De acuerdo con la propia protagonista, el virus tiene antecedentes en su historial clínico, aunque la reaparición en el su cara le generó especial preocupación debido a la sensibilidad de la zona comprometida. “Es realmente muy doloroso”, expresó Graciela Alfano, quien subrayó el impacto físico del trastorno.

La presentadora detalló que el origen de la reactivación viral se relaciona con un cuadro de estrés y fatiga sostenidos. Durante la charla, Alfano transmitió un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares y sostuvo: “Se pone bravo cuando te empiezan a doler los nervios faciales. A los que padecemos esto, les digo que es muy horrible, pero estoy fuera de peligro”.

Pese al malestar, la actriz manifestó que mantiene una actitud optimista frente al avance del tratamiento. En ese marco relató al aire del programa: “Ya me puse la cintita roja, cualquier cosa con que se me vaya”, en alusión a amuletos o costumbres populares para la buena salud.

Graciela Alfano contó el sufrimiento
Graciela Alfano contó el sufrimiento que padece a raíz de la aparición del herpes zóster

Al final de la entrevista, Graciela Alfano agradeció el acompañamiento recibido y reiteró que su estado está bajo control. Así, la artista continúa enfocada en su recuperación y en la promoción de hábitos saludables para sobrellevar este tipo de enfermedades virales.

El herpes zóster, una enfermedad viral conocida popularmente como culebrilla, se manifiesta en la mayoría de los casos como un sarpullido de pequeñas ampollas que aparecen en la piel y generan enrojecimiento y picazón. La complicación más frecuente es un dolor que puede durar meses o incluso años. Una de cada tres personas pueden desarrollar la erupción a lo largo de su vida y el riesgo aumenta con la edad.

La varicela y el herpes zóster tienen un mismo origen: el virus varicela-zóster. En la primera infección, este virus causa la varicela quedando latente en los nervios sensoriales, responsables de percibir la temperatura o el tacto de los objetos. Habitualmente, el sistema inmunitario mantiene controlado al virus, pero, en algunas personas deja de ser capaz de controlarlo y se reactiva como herpes zóster.

Durante la infancia, se estima que más del 90% de las personas han cursado la enfermedad de la varicela y tenido ese primer contacto con el virus varicela-zóster. Por lo tanto, todas ellas están en riesgo de sufrir la reactivación del herpes zóster.

A medida que pasan los años y el proceso de envejecimiento avanza, el sistema inmune también envejece y las personas se hacen más vulnerables ante ciertas infecciones, enfermedades y agresiones externas. Este proceso se llama inmunosenescencia, depende de la edad y también de factores genéticos, así como de motivos externos a nuestro propio cuerpo, como por ejemplo el estrés, el nivel de actividad física o el tipo de alimentación.

Temas Relacionados

Graciela AlfanoCulebrillaHerpes Zoster

Últimas Noticias

La Joaqui festejó su cumpleaños entre rosas, mascotas y amigas: las fotos con Nicki Nicole, Sofi Gonet y Tuli Acosta

La cantante celebró su nuevo año de vida junto a su círculo más cercano. Las dedicatorias de cariño de las famosas

La Joaqui festejó su cumpleaños

Ricardo Darín recordó cómo le salvó la vida al Chino en un incendio: “Se le prendió fuego el cuarto y ni se había enterado”

El actor de El Eternauta rememoró la ocasión en la que su hijo casi sufre un accidente en su habitación mientras dormía

Ricardo Darín recordó cómo le

El duro descargo de Lourdes con críticas a su entorno: “No sabe de mí y tiene el descaro de llorar en cámara”

Tras permanecer doce horas secuestrada en el departamento de su novio Leandro García Gómez, la cantante de Bandana habló de la situación a través de un documento que publicó en redes sociales

El duro descargo de Lourdes

La furia de Matías Alé con Yanina Latorre luego de las críticas al vestido de Martina Vignolo: “Va carta documento”

El actor salió al cruce de la conductora de América luego de que dijera que el atuendo del civil parecía comprado en un cotillón. La respuesta de la panelista de LAM

La furia de Matías Alé

Thiago Medina mostró su recuperación con un tierno video donde repasó la vida de sus hijas: “Las dueñas de mi vida”

El ex Gran Hermano, que obtuvo el alta médica el 9 de octubre luego de estar internado desde su terrible accidente el 12 de septiembre, le dedicó a las mellizas su rehabilitación

Thiago Medina mostró su recuperación
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron a los dos jóvenes

Encontraron a los dos jóvenes que habían desaparecido en la misma ciudad de Chubut donde buscan a la pareja de jubilados

La incertidumbre electoral también impulsó el precio de la carne

Vivir hasta los 100: el caso de June Lockhart y las claves de su longevidad

José C. Paz: un muerto y dos detenidos tras un enfrentamiento armado entre familias vecinas

El peso es la moneda del mundo que más cayó en lo que va del año

INFOBAE AMÉRICA
Entre la vida y la

Entre la vida y la muerte: cómo y por qué los cementerios de París celebran la existencia

Camila Sosa Villada: “En Argentina te enseñan cómo ser pobre y no cómo tener dinero”

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Trump condicionó un encuentro con Putin a que haya señales claras de paz en Ucrania: “No voy a estar perdiendo mi tiempo”

Crean células que logran revertir el envejecimiento cerebral y la pérdida de memoria en ratones

TELESHOW
La Joaqui festejó su cumpleaños

La Joaqui festejó su cumpleaños entre rosas, mascotas y amigas: las fotos con Nicki Nicole, Sofi Gonet y Tuli Acosta

Ricardo Darín recordó cómo le salvó la vida al Chino en un incendio: “Se le prendió fuego el cuarto y ni se había enterado”

El duro descargo de Lourdes con críticas a su entorno: “No sabe de mí y tiene el descaro de llorar en cámara”

La furia de Matías Alé con Yanina Latorre luego de las críticas al vestido de Martina Vignolo: “Va carta documento”

Thiago Medina mostró su recuperación con un tierno video donde repasó la vida de sus hijas: “Las dueñas de mi vida”