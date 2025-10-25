Teleshow

Osqui Guzmán recordó el episodio que vivió con la policía y contó cuánto le afectó: “Estuve dos noches sin dormir”

El actor relató la situación que atravesó y confesó el sufrimiento que atravesó después del conflicto

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Osqui Guzmán relató cómo vivió
Osqui Guzmán relató cómo vivió su situación con la policía semanas atrás

Osqui Guzmán fue invitado por Karim González al programa Sola en los Bares, donde relató públicamente un episodio que lo marcó profundamente: el encuentro violento con una mujer policía que lo detuvo y golpeó en plena vía pública tras confundirlo con un ladrón. A partir de su relato, el actor visibilizó no solo el miedo y la bronca vividos, sino también el impacto emocional y la reflexión a la que lo llevó esa experiencia de abuso de autoridad. El episodio, lejos de limitarse a un conflicto pasajero, abrió paso a una serie de interrogantes para el artista sobre la dignidad, la reacción frente a la violencia y la fortaleza necesaria para procesar el dolor.

Sobre los días que siguieron al episodio, Osqui reconoció con honestidad: “Me costó… Estuve dos noches sin dormir, todo el día pensando qué hacer con esto que me venía a la cabeza”. Las consecuencias no fueron solo físicas, sino también internas; el actor narró cómo la experiencia fue minando su confianza personal y su autoestima. “Te va martillando la autoestima, te hace sentir que te equivocaste —reflexionó—. Pero ahí me puse en el orden de la dignidad. Mantener el equilibrio es fundamental, sobre todo en estas épocas donde se derrama tanta violencia. Si la autoridad se maneja con autoritarismo, ya pierde toda autoridad”.

El relato incluyó detalles del momento de tensión, cuando Guzmán hizo todo lo posible por frenar una situación hostil sin caer en el enfrentamiento. “Le dije ‘Te estás equivocando, estás cometiendo un error’. No quise insultarla, no me interesa jugar ese juego. Siempre trato de ser ecuánime. Pero ella seguía gritando y me pegó. Entonces filmé, luego guardé el teléfono, traté de hacer lo que me pedía, y aun así siguió agrediéndome. Ahí dije ‘Basta’, y me defendí como pude”. En esa línea, remarcó la diferencia entre el orgullo y la dignidad, subrayando que la primera es no agachar la cabeza ante nadie, mientras que la segunda es no obligar a otro a agacharla. “Yo no la quería someter, solo le decía: ‘Conversemos, te estás equivocando, calmate’”.

Osqui Guzmán denunció que una mujer policía de la Ciuda de Buenos Aires lo golpeó al confundirlo con un delincuente

Inicialmente, Osqui prefirió dejar lo sucedido en reserva, evitando denunciar a la policía agresora. Sin embargo, una charla en familia lo llevó a reconsiderar su postura: “Yo no quería que se sepa nada, pero él me dijo: ‘Pensá en lo correcto, la policía tiene que saber lo que te pasó’. Entonces hice la denuncia en Asuntos Internos. No quería vengarme ni penalizarla. No me hace bien ir por ese camino”. Fue a partir de este gesto de confianza hacia sus seres queridos que pudo dimensionar la importancia de no enfrentar solo situaciones tan delicadas. También buscó ayuda entre sus colegas, a quienes reunió en el camarín para relatarles lo sucedido: “Nos abrazamos, nos emocionamos, nos hermanamos en el dolor. Fue muy fuerte”.

El alivio llegó recién después de hacer pública su experiencia. “Esa noche no dormí, lloré, y al otro día fui al hospital. Tenía la mitad de la cara inflamada. Temía por mi trabajo, por mi hija… Pero después de contarlo, fue un alivio. Recibí tanto amor, tanta solidaridad… Entendí que lo que es vergüenza no es contar, es callar. Lo que da vergüenza es callar”. El caso de Guzmán ilustra no solo una problemática social extendida, sino también el valor de animarse a romper el silencio, buscar apoyo y transformar las heridas personales en un mensaje colectivo contra el abuso de poder y a favor de la dignidad y la reparación emocional.

El relato de Osqui Guzmán dejó en evidencia no solo el peso invisible que puede dejar un episodio de violencia institucional, sino también la fuerza sanadora de la palabra y del acompañamiento colectivo. En medio de una realidad atravesada por la conflictividad social, su testimonio se transformó en un llamado a no normalizar el abuso y a convertir el dolor en experiencia compartida, recordando que la dignidad se sostiene y se defiende también cuando se decide hablar.

Temas Relacionados

Osqui GuzmánPolicia De La Ciudad

Últimas Noticias

Entre looks urbanos y el apoyo familiar: así fue el debut de Valentino López como modelo

El jugador de las inferiores de River Plate cambió la camiseta de futbol momentáneamente y tuvo su primera experiencia laboral

Entre looks urbanos y el

Fue a Ahora Caigo a conocer a Darío Barassi y lo hizo emocionar: “Me sacaste de una depresión”

El programa de El Trece le dio el pie a una joven venezolana para abrir su corazón y confesarle al conductor cómo la ayudo en la vida

Fue a Ahora Caigo a

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

El reconocido músico británico fue homenajeado durante una ceremonia oficial en el Salón Eva Perón, donde agradeció el recibimiento y destacó el vínculo único con el público argentino

Rod Stewart fue declarado Huésped

Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su casamiento por iglesia en Mar del Plata: “Ya está, no hay marcha atrás”

La pareja vivió una inolvidable ceremonia plagada de momentos tiernos, bromas del sacerdote y la compañía especial de la mascota del actor ante una iglesia repleta de afectos

Matías Alé y Martina Vignolo

Sol, playa y descanso: las imágenes del viaje de Nicolás Cabré y Rocío Pardo por Miami

Tras su paso por Nueva York y Chicago, la pareja eligió relajar en la costa antes de regresar a la rutina y al trabajo

Sol, playa y descanso: las
ÚLTIMAS NOTICIAS
El equipo que clonó a

El equipo que clonó a la oveja Dolly logró ahora cerdos resistentes a una enfermedad devastadora

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Trágico accidente en Río Negro: se desprendió el acoplado de un camión, embistió a un auto y murió un hombre

Javier Milei se reunió con el CEO de JP Morgan y habló en una exclusiva cena del banco a dos días de las elecciones

Molinos Agro y Louis Dreyfus Company presentaron una mejora en su propuesta a los acreedores de Vicentin

INFOBAE AMÉRICA
Un informe reveló más de

Un informe reveló más de 60 muertes y 1.330 violaciones de derechos humanos en cárceles de Cuba

Moody’s mantuvo la calificación crediticia de Francia pero bajó la perspectiva a “negativa” por la inestabilidad política

Rodrigo Paz prometió “poner a Bolivia en el mundo” y busca más apoyo externo en plena transición

Zelensky pidió sanciones contra todas las petroleras rusas, refinerías y la “flota fantasma” para presionar a Putin a firmar la paz

Por qué Tesla está perdiendo terreno en todo el mundo

TELESHOW
La divertida discusión entre Noelia

La divertida discusión entre Noelia Marzol y su hija sobre la existencia de los monstruos: “¿Existen o no?"

Entre looks urbanos y el apoyo familiar: así fue el debut de Valentino López como modelo

Fue a Ahora Caigo a conocer a Darío Barassi y lo hizo emocionar: “Me sacaste de una depresión”

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su casamiento por iglesia en Mar del Plata: “Ya está, no hay marcha atrás”