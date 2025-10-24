Camilota se defendió tras ser acusada de usar el dinero recaudado para Thiago Medina en un spa: “No necesito justificarme”

Camilota reaccionó luego de ser acusada de robar el dinero recaudado para Thiago Medina (Video: Instagram)

La vida de la familia Medina se vio sacudida luego del accidente de moto de Thiago Medina, que puso en riesgo su vida y que lo mantuvo internado en terapia intensiva por casi un mes. En este contexto marcado por la angustia, Camila Deniz, conocida mediáticamente como Camilota, se puso al frente de la familia, se convirtió en la vocera y gracias a la ayuda de los fans de su hermano logró recolectar una suma millonaria de dinero para pagar los gastos médicos.

Sin embargo, la narrativa de la historia cambio durante el fin de semana. En sus redes sociales compartió unas fotos disfrutando de un día de relajación con una amiga en un spa. Esto generó que muchos la cuestionaran y la acusaran de haber utilizado los recursos recaudados para su hermana para pagar la estadía en el centro de spa.

Lejos de elegir el silencio, Camilota volvió a elegir sus redes sociales. En un corto reel, musicalizado con “Días de enero” de Shakira, en tres momentos diferentes: uno llorando, el otro un primer plano de su rostro y por último beboteando en la cocina de su casa. Esto no fue todo, puesto que en el pie de la publicación escribió: “A veces la gente habla sin conocer, sin saber el dolor ni las luchas que uno vivió. No necesito justificarme, porque mi conciencia está tranquila”.

Y siguió: “Lo que sí quiero dejar claro es que siempre actué con amor, y que Dios y mi familia saben la verdad. No todo lo que se dice es cierto, pero todo lo que soy se demuestra con el tiempo“.

Una de las fotos que dio inicio al escándalo por el dinero donado (Foto: Instagram)

Para cerrar, aseguró: “Puedo soportar muchas cosas, pero no que manchen mi nombre sin saber la historia. Yo estuve en el lugar donde muchos callaron, ayudando desde el corazón. Y aunque digan lo que digan, la verdad siempre sale a la luz”. Nuevamente la sección de comentarios estalló en contra de la influencer, alguno de los comentarios destacaron que en ningún momento negó haber usado el dinero para financiar su día de relax, monto que en su momento había llegado a los tres millones de pesos.

“Camila siempre se hizo la víctima o quiso llamar la atención”; “Thiago eligió estar con Dani y las hijas y ella se quiere matar porque no puede lucrar con lo que le paso al hermano”; “Pero no negás haber usado el dinero que te dieron por la ayuda de tu hermano en el spa, en todo caso ese dinero se lo tendrías que haber dado a tu hermano para ayudarlos, no gastarlo en el spa”; fueron algunos de los mensajes que dejaron en su contra.

En el momento en el que estalló el escándalo, la joven subió una historia al respecto, cuya misma línea siguió el posteo. Frente al revuelo, Camilota no demoró en salir a responder y defenderse en sus propias historias. En la primera publicación, subió una selfie en la que se la veía seria, acompañada de un mensaje directo. “Si supieran cómo estoy y me siento y lo que estoy atravesando. No todo es color de rosa”, escribió, señalando que la apariencia de calma no refleja todo lo que vive por dentro.

El contundente mensaje de la influencer ante las acusaciones (Instagram)

Minutos más tarde, Camila volcó un descargo aún más contundente que buscó despejar rumores y explicar su necesidad de autocuidado: “No tengo que explicar por qué busco un momento de paz. Nadie sabe lo que viví, ni las noches sin dormir, ni las lágrimas que me guardé. Ir a un spa no borra el dolor, solo me ayuda a respirar”. En el mismo posteo, insistió sobre la importancia de no apresurar juicios frente al dolor ajeno: “A veces la gente juzga sin saber. Nadie imagina lo que uno carga ni lo que necesita para seguir adelante. No fue un lujo, fue un respiro”. Como cierre, dejó una reflexión personal sobre el momento que atraviesa: “Estoy pasando por un momento personal, no la estoy pasando bien pero sigo en pie. No todo lo que se muestra es color de rosa, y aun así sigo intentando sanar”.