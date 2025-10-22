Teleshow

Nicki Nicole, fan de lujo: alentó a Lamine Yamal desde la tribuna del Barcelona

La cantante viajó a España y presenció la goleada del equipo culé ante el Olympiacos, en la que su pareja fue protagonista. Las imágenes del momento

Sol de María

Por Sol de María

El gesto de Lamine Yamal dedicado a Nicki Nicole se volvió viral en redes sociales (Video: ESPN)

Nicki Nicole vivió una jornada especial en el Estadio Olímpico de Montjuïc. La rosarina, de 25 años, fue una de las presencias más comentadas de la fecha de Champions League al acompañar desde la tribuna a su pareja, el futbolista español Lamine Yamal, durante el partido del Barcelona ante el Olympiacos de Grecia, en el que el club catalán ganó por 6 a 1.

Con un look sobrio —saco gris oversize y el cabello suelto—, la intérprete de “Ojos Verdes” y “Una Foto” fue captada por las cámaras mientras sostenía una camiseta azulgrana con el número 10 y el nombre de su novio. Las imágenes se viralizaron rápidamente y destacaron la complicidad y el gesto de apoyo de la cantante hacia el joven delantero.

Nicki Nicole alentó a Lamine
Nicki Nicole alentó a Lamine Yamal en la Champions League desde la tribuna del Barcelona (EFE)

El momento más comentado llegó en el segundo tiempo, cuando Yamal convirtió un gol de penal y realizó su habitual gesto de la corona, al que esta vez sumó una señal dirigida a la platea donde se encontraba Nicki. El delantero de 18 años miró hacia el palco y señaló con las manos, un gesto interpretado como una dedicatoria para la artista argentina. La escena fue acompañada por aplausos en las gradas y comentarios en redes sobre la pareja del momento. El jugador, incluso, le envió un beso antes del inicio del encuentro, tras verla entre los jugadores lesionados del plantel. Durante el festejo de su tanto, repitió el gesto de la corona mirando hacia ella.

Nicki Nicole y Lamine Yamal se conocieron a comienzos de 2025 y, desde que se confirmó su relación en agosto, se muestran juntos en público. En las últimas semanas fueron fotografiados en eventos sociales, entrenamientos del club catalán y paseos por Barcelona, consolidando una relación que rápidamente acaparó la atención de la prensa internacional.

Nicki Nicole ocupó un lugar
Nicki Nicole ocupó un lugar preferencial en la platea junto a familiares y amigos de Yamal (REUTERS)

Cabe resaltar que Nicki ocupó un lugar preferencial en la platea del estadio, sentada detrás de Rafinha y Dani Olmo, dos de los jugadores que no participaron del partido. La acompañaron Moha, primo del futbolista, y Souhaib, su mejor amigo desde la infancia, quienes suelen estar presentes en los momentos más importantes de la carrera de Yamal. El público culé la recibió con calidez: varios hinchas se acercaron para pedirle fotos y elogiar su gesto.

El contexto del partido también dio relevancia al gesto de Yamal. El Barcelona, pese a la diferencia final en el marcador (6-1), enfrentó dificultades ante un Olympiacos que complicó el desarrollo del juego. Fermín López fue responsable de los dos primeros goles y del quinto, mientras que El Kaabi descontó para los griegos desde el punto de penal. La expulsión del argentino Santiago Hezze en el segundo tiempo inclinó la balanza a favor del conjunto catalán, que selló la victoria con el penal transformado por Yamal.

El público del Barcelona recibió
El público del Barcelona recibió con calidez a Nicki Nicole durante el partido de Champions League (EFE)

La semana anterior, la joven causó furor al llevar a su novio, en su propio auto, al entrenamiento del Barcelona. En el video viral se observa a la rosarina manejando su vehículo mientras Yamal descansa en el asiento del acompañante. Segundos después, en la entrada al predio deportivo, la pareja fue abordada por un grupo de fanáticos que querían sacarse una foto con la cantante. Inmediatamente, la artista frenó su auto, bajó el vidrio y atendió con una sonrisa a los seguidores que la esperaban. “Nicki, porfa, una foto. Una foto rapidito” y “Nicki, ¿puedes enviarle un saludo a mi hermana?”, fueron algunos de los comentarios que se escuchan a los fans decir en el video.

Entre besos y saludos, la joven se mostró amable con todos sus fans. Incluso hubo quienes le consultaron dónde permanecería durante el entrenamiento del Barcelona, con la intención de acercarse a ella en ese lapso de tiempo.

