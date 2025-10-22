El divertido cumpleaños de Fabián Medina Flores: invitados de lujo, estilismo y un festejo inolvidable

Fabián Medina Flores celebró su cumpleaños rodeado de amigos

Fabián Medina Flores celebró su cumpleaños en un restaurante porteño, donde reunió a un selecto grupo de amigos y colegas vinculados al mundo de la moda y el espectáculo. El asesor de moda eligió este exclusivo espacio como punto de reunión para una noche que combinó elegancia, tendencias y el espíritu creativo de cada uno de los asistentes. El evento transcurrió en un ambiente distendido y animado, en el que el baile se sumó como ingrediente central para transformar la velada en una verdadera celebración colectiva desde el inicio hasta la madrugada.

El grupo de invitados reflejó la amplitud de la red profesional y personal de Fabián. Entre ellos se encontraron figuras como la conductora y actriz Flor de la V; la modelo, cantante y figura mediática Floppy Tesouro; el diseñador de moda Fabián Paz; el diseñador de indumentaria Gustavo Pucheta; la reconocida diseñadora de alta costura Verónica de la Canal; la productora Eugenia Clemente de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine); la modelo Rocío Vivas; Daniela Urzi, referente del modelaje y DJ; el peluquero Cristian Rey; la productora Paola Holeman de Los profesionales de siempre.

También estuvieron Jorge Rey, quien brilla tanto en el canto como en el diseño de moda; el consagrado creador Claudio Cosano; la modelo y conductora Alexia Toumikian; el productor Giuliano Pettazzi de La Jaula de la Moda; Benito Fernández, una de las grandes firmas del diseño; el actor Mariano Martínez; y las hermanas Camila y Florencia Lattanzio, que saltaron a la popularidad a partir de su paso por Gran Hermano (Telefe).

Fabián celebró su cumpleaños en un restaurante porteño y la decoración estuvo llena de flores (Foto: Gentileza Fabián Medina Flores)

Jorge Rey, Fabián y Fabián Paz disfrutaron de la noche en homenaje al asesor de moda

Flor de la V también dio el presente y deslumbró con un vestido midi con brillos

Gustavo Pucheta, el cumpleañeros y Fabián Paz posaron para las cámaras presentes

Medina Flores habló con Teleshow y dio detalles del especial evento que lo tuvo como protagonista, desde el detalle de las flores en todos los rincones hasta el perfume creado para la ocasión: “Reuní a mis amigos de siempre, personales y de la Moda, mis vecinos, gente que me acompaña todos los días”.

Acerca de los detalles contó: “Desde la torta a la ambientación, pedí que todo tenga flores, porque soy Medina Flores y siempre llevó una flor en mi solapa”. Uno de los destacados de la noche fue un perfume creado especialmente para la ocasión, pensado con la intención de honrar a Hannibal, su mini galgo.

Los looks de la noche fueron protagonistas tanto como quienes los vistieron. El homenajeado se inclinó por un traje de dos piezas azul oscuro, camisa celeste y una rosa de color rosa en el ojal, combinando tradición y un toque sutil de sofisticación. Paz apostó por el monocromo: pantalón palazo negro, remera básica y saco oversize a juego. De su lado, Pucheta complementó con un pantalón del mismo tono, además de una camisa blanca que sumó contraste y luminosidad.

Entre las mujeres sobresalió la propuesta de Flor, con un vestido midi de bloques rosa, celeste y negro cubierto de brillos, que combinó con zapatos negros y una mini cartera del mismo color que uno de los tonos del diseño. Lució el cabello suelto, con ondas suaves y maquillaje minimalista, coherente con la impronta chic de su estilismo. Tesouro optó por el total black: pantalón sastrero, top y blazer, equilibrando formalidad y atractivo moderno. De la Canal innovó con un maxi vestido color borgoña, detalles de encaje en el escote y guantes celestes hasta los codos, logrando un resultado teatral y llamativo.

El cumpleañero pasó la noche a puro baile con sus amigos

En una mesa rodeada de flores coloridas, Medina Flores soplo las velitas en una torta de color blanco inmaculado

Floppy Tesouro eligió un look total black compuesto por un pantalón, top a juego y blazer

Mariano Martínez, Verónica de la Canal, Adrián Brow, Gustavo Pucheta, Fabián Paz, Daniela Urzi y Cristian Rey junto al cumpleañero (Foto: Gentileza Fabián Medina Flores)

Camila, quien también cumplió el rol de DJ en la celebración, eligió una mini de brillos con un top coordinado, mientras Flor llevó un mono igualmente brillante, acentuados por botas de caña media que reforzaron el espíritu audaz de ambas. Quedó demostrado cómo los presentes supieron combinar formalidad y últimas tendencias, sumando detalles personales en accesorios, maquillaje y elección de paleta cromática.

Uno de los momentos más esperados llegó cuando la tradicional torta de cumpleaños, blanca y elegante, hizo su aparición en el centro del salón. Fabián sopló las velitas rodeado de todos sus invitados, consolidando una imagen de celebración genuina y afectiva, acompañada de aplausos y expresiones de cariño.

La fiesta trascendió el simple hecho de reunir a figuras destacadas: permitió que convivieran generaciones diversas de creadores e íconos de la moda, con energía, alegría y detalles cuidados en cada rincón. El esmero y la identidad se reflejaron tanto en la estética visual como en el ánimo compartido de la noche, haciendo de este cumpleaños una postal dinámica del mundo fashionista argentino y del estrecho lazo entre quienes lo integran.