Babasónicos cerró a puro “sold out” su gira por Europa

Babasónicos cerró con éxito su gira Europea 2025, donde tocaron en Madrid, Amsterdam, Londres, París y Barcelona

El reciente paso de Babasónicos por Europa ha dejado una huella imborrable en el circuito musical internacional, con una serie de presentaciones que agotaron localidades y congregaron multitudes en ciudades clave del continente. La banda argentina, que este año celebró su décimo concierto con entradas agotadas en el Auditorio Nacional de México, ha consolidado su posición como referente del rock latinoamericano, tanto en América como en Europa.

En la Puerta del Sol de Madrid, en ocasión de la Fiesta de la Hispanidad, Babasónicos tocó ante 25 mil personas (Crédito: @lonajulian)

El impacto de su gira europea se reflejó en escenarios emblemáticos. En el último show en Barcelona, el pasado fin de semana, la agrupación logró un lleno total en la reconocida Sala Palau Saint Jordi . Un concierto que arrancó con “Bye Bye” y “Soy Rock” y culminó con tres bises: “La pregunta”, “Flora y Fauno” e “Irresponsables”, que bajaron el telón para los 4.000 asistentes.

Días antes, en Madrid, más de 25.000 personas se reunieron en la Puerta del Sol para presenciar un concierto gratuito en el marco del Día de la Hispanidad, confirmando la capacidad de convocatoria de Babasónicos fuera de su país natal.

Adrián Dárgelos en plena performance en Madrid (Crédito: @lonajulian)

El recorrido europeo incluyó también paradas en Amsterdam, Londres y París. En la sala Melkweg Max de Ámsterdam, donde se presentaron el 13 de octubre, la demanda de entradas superó las expectativas iniciales, lo que obligó a ampliar el aforo para dar cabida a todos los asistentes. Posteriormente, la banda subió al escenario del histórico teatro KOKO de Londres, un espacio que anteriormente se llamaba Camdem Theatre y albergó a figuras como los Rolling Stones, Madonna, Coldplay y The Faces. En París, el grupo consiguió otro lleno total en el Cabaret Sauvage, reafirmando su atractivo en la capital francesa.

La actuación de Babasónicos en la sala Melkweg de Amsterdam, Países Bajos (Crédito: @lonajulian)

El éxito internacional de Babasónicos se complementa con su reciente desempeño en Argentina, donde el lanzamiento de su nuevo sencillo Advertencia los posicionó como la banda más escuchada del país durante el último mes. El videoclip de este tema, dirigido por Juan Cabral, ha alcanzado millones de visualizaciones en pocas semanas, destacándose por su calidad visual, dinamismo y una paleta de colores que ha captado la atención del público.

En Londres, Babasónicos tocó en el KOKO, un teatro emblemático del barrio de Camden (Crédito: @lonajulian)

La formación actual de la banda en esta gira incluye a Adrián “Dárgelos” Rodríguez en la voz principal, Diego “Uma” Rodríguez en guitarra, voz y percusión, Diego “Uma-T” Tuñón en teclados, Diego “Panza” Castellano en batería y Mariano “Roger” Domínguez en guitarra. Este line up ha sido fundamental para mantener la cohesión y el sonido característico que distingue a Babasónicos en cada presentación.

En Paris, Babasónicos llenó la sala Cabaret Sauvage (Crédito: @lonajulian)

En el ámbito latinoamericano, la agrupación también agotó localidades en el Antel Arena de Montevideo y fue parte central de los principales festivales en Chile y Paraguay, entre otros países. Para diciembre, el grupo se prepara para una doble función en el estadio de Ferro en Buenos Aires (sábado 6 y domingo 7), con una de las fechas ya agotada en apenas 48 horas. Pero antes, se presentará el 24 de octubre en el Gala Hotel & Convenciones de la ciudad de Resistencia, Chaco. Y el sábado 1 de noviembre, lo harán en el Festival Bandera 2025 en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Y luego, el 13 de diciembre, serán parte de Santiago Rocks en Santiago de Chile.

El último concierto de Babasónicos en su gira europea fue en el Palau Saint Jordi de Barcelona, ante 4.000 asistentes (Crédito: @lonajulian)

El compromiso de Babasónicos con su obra y la constante búsqueda de innovación artística han sido reconocidos a lo largo de su trayectoria. La revista especializada Rolling Stone distinguió su álbum Jessico (2001) como el mejor disco de la década de los 2000, y una década más tarde, seleccionó la canción La Pregunta como la mejor del rock argentino en lo que va del siglo. Estos reconocimientos, sumados al éxito de sus giras y lanzamientos recientes, reafirman la vigencia y relevancia de la banda en la escena musical actual.