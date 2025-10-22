Teleshow

Adabel Guerrero confesó a quién hubiera elegido para sus escenas de sexo en En el barro: “Me hace dudar de mi sexualidad”

La actriz y bailarina participará en la segunda temporada de la serie de Netflix y grabó por primera vez una escena de sexo. Pero, contó, la habría hecho con una compañera de elenco: “Su belleza es increíble”

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Adabel Guerrero confesó que la China Suárez la hizo dudar de su sexualidad

La llegada de Adabel Guerrero a la segunda temporada de En el barro no solo marca un nuevo rumbo en su carrera actoral, sino que también la llevó a una inesperada reflexión personal por la presencia de China Suárez en el elenco. Durante una entrevista en el stream Cinco de Copas junto a Facundo Ventura, la bailarina y actriz confesó que, si hubiera tenido la posibilidad de elegir con quién compartir una escena íntima, habría optado por la reconocida actriz. “Creo que es la única que me hace dudar mi sexualidad, te lo digo en serio. Me pasó”, expresó Guerrero en diálogo con Cinco de Copas, al referirse a la atracción que siente por Suárez.

En la conversación, Ventura indagó sobre las escenas de alto voltaje que le tocaron a Guerrero en la serie de Netflix. La artista aclaró que sus secuencias fueron con hombres, pero ante la pregunta de con quién hubiera preferido rodar, no dudó en mencionar a China Suárez. “Sí, me encanta la China. Su belleza es increíble. Se te caen las lágrimas cuando la ves en persona. No puede ser más linda. Y no es solo eso, tiene una onda especial, no es la típica linda insulsa. Es linda y tiene onda cuando hablás con ella. Eso me pasa”, relató Guerrero en el mismo programa, destacando tanto el atractivo físico como la personalidad de su colega.

La participación de Guerrero en En el barro representa un giro en su trayectoria, ya que, a pesar de haber realizado producciones sensuales y posar para revistas como Playboy, esta será la primera vez que filma una escena de sexo. “Me costó mucho”, reconoció en una entrevista con LAM, donde profundizó en el desafío que implicó para ella abordar este tipo de secuencias. La actriz explicó que, aunque su personaje no es principal, se trata de un papel secundario dentro del grupo de mujeres encarceladas, y valoró la oportunidad de alejarse de los roles que tradicionalmente interpretó en televisión y teatro. “Fue una gran oportunidad hacer algo despegado de lo que es mi physique du rol, la Pradon o la vedette del Maipo en la serie de Cris Miró”, afirmó Guerrero en LAM, celebrando la posibilidad de explorar una faceta distinta en su carrera.

Al referirse a la naturaleza de las escenas que debió interpretar, Guerrero subrayó la crudeza de la experiencia y la diferencia con sus trabajos anteriores. “Son fuertes, para mí lo fueron”, admitió, y detalló que la situación representada en pantalla no corresponde a una escena romántica, sino a un acto violento. “La escena no es de amor, es de sexo violento”, puntualizó la actriz en LAM, dejando en claro el impacto emocional que le generó el rodaje.

La actriz también compartió cómo vivió el proceso de grabación en el plano personal. Reveló que no le había contado a su marido, el empresario Martín Lamela, el tenor de su papel. “No le había dicho a mi marido, hasta hace muy poco, que tuve escenas de sexo”, relató, y explicó que la decisión de mantenerlo en secreto fue un prejuicio propio y no una imposición de su pareja. “Mi marido jamás me dijo ni sí ni no a nada”, aclaró, aunque reconoció que preferiría que él no viera esas escenas. En este sentido, se identificó con la postura de Nazarena Vélez, quien en la primera temporada de la serie también manifestó su incomodidad ante la participación de su pareja, Santiago Caamaño, en el papel de un guardiacárcel abusador.

La segunda temporada de En el barro promete así no solo nuevos personajes y tramas, sino también desafíos personales y profesionales para sus protagonistas, como los que enfrenta Adabel Guerrero en su debut en escenas de sexo en la pantalla.

