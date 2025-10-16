Julieta Ortega y Andrea Rincón sorprendieron al revelar el final de su amistad: “Ella tomó otro camino”

Julieta Ortega y Andrea Rincón confirmaron el fin de su amistad tras años de relación cercana (Video: LAM, América TV)

Durante años, Julieta Ortega y Andrea Rincón fueron inseparables. Compartieron proyectos, entrevistas, salidas y hasta un vínculo que ellas mismas definían como familiar. Su relación trascendió la pantalla y se convirtió en una de las amistades más sólidas del ambiente artístico. Por eso sorprendió que ambas confirmaran públicamente que ya no están cerca.

El tema salió a la luz en LAM (América TV), donde Ángel de Brito abrió el debate con una introducción que marcó el tono de la sorpresa: “Pelea de amigas. No solo eran amigas, sino que hicieron culto de esa amistad en público. Nos contaron que una era buena y que la otra era más buena. Hace como diez años vinieron juntas a una nota”.

La angelita Romina Scalora agregó: “Esas son las peores peleas, las que no hay hombres ni plata de por medio. Se rompe la amistad y hay una pelea fuerte”. En ese momento, De Brito confirmó el rumor: “Ellas son Julieta Ortega y Andrea Rincón”.

El distanciamiento entre Ortega y Rincón se atribuye a cambios personales y caminos de vida distintos

La sorpresa fue general en el estudio. Las panelistas coincidieron en que la relación entre ambas había sido muy profunda. “Eran familia”, resumió De Brito. Ortega no solo acompañó a Rincón en su carrera, sino también en etapas personales difíciles, incluso cuando la actriz atravesaba sus momentos más vulnerables. “Julieta la ayudó mucho a Andrea”, recordó Scalora.

En la nota emitida por el programa, Julieta fue la primera en referirse al tema. Cuando el cronista Santiago Riva Roy le preguntó cómo estaba su vínculo con Rincón, respondió con calma: “Hace mucho tiempo ya no tenemos el vínculo que teníamos. A veces pasa, hay que normalizar eso. Lo que a veces pasa en las relaciones de pareja que tienen un final, yo creo que con los amigos también pasa. Es hasta un momento y después uno puede querer a la persona, pero ya no tiene lo cotidiano. De hecho, este proyecto empezó con ella y después ella se abrió. A veces pasa eso. La cruzo a veces por el barrio y la saludo, está todo más que bien”.

La actriz no quiso dar demasiados detalles, aunque dejó entrever que el alejamiento fue gradual. “Pasaron cosas que no haría públicas. Nada grave, pero a veces las relaciones tienen un final también, las relaciones de las amigas”, añadió.

Ambas actrices descartan una pelea grave y aseguran que mantienen respeto y cariño mutuo

Sus declaraciones llamaron la atención del panel, especialmente por la frase “pasaron cosas que no haría públicas”. Ángel de Brito analizó: “Si dice eso, algo pasó. No sé si grave, pero algo importante seguro”. Marcela Feudale opinó que podría tratarse de una ausencia en un momento clave: “A veces lo más doloroso es cuando alguien no está en un momento en que uno lo necesita”.

En el estudio también plantearon que el alejamiento podía tener que ver con cambios personales. Juli Argenta comentó: “De Andrea sé que se sumergió mucho en el tema evangélico, cristiano. No quiero decir que sea una causa, pero cambió su personalidad”. De Brito coincidió y anticipó: “Algo tiene que ver”.

Minutos después, LAM mostró la respuesta de Andrea Rincón, quien también habló con el programa. Consultada por Candela Mazzone, la actriz explicó su versión: “No, peleadas no estamos. Yo tengo amigas de toda la vida, de las cuales nunca me peleé. A veces las veo más, a veces menos. Yo no estoy peleada con ella. Sí, en cuanto arranqué mi camino con la Iglesia, ella tomó otro”.

La fe y el acercamiento religioso de Andrea Rincón influyeron en la evolución de su vínculo con Julieta Ortega

Ante la pregunta de si sintió algún rechazo o burla por su acercamiento a la fe, Rincón fue contundente: “No. Las personas van evolucionando, y cada uno va tomando un camino distinto. A veces te vas encontrando y a veces te desencontrás, y después más adelante te volvés a encontrar. Yo a Julieta la amo, tengo un amor incondicional por ella. Y te voy a decir algo: no hay nada que Julieta pueda hacer que haga que yo la deje de amar”.

Sus palabras reflejaron una visión distinta de la situación. Para Andrea, no hubo pelea, sino un distanciamiento natural provocado por los cambios personales de ambas. En su respuesta, incluso destacó que su vínculo con la religión no fue bien comprendido por todos: “No me banca ni mi papá. Mi papá no cree y mi papá es mi papá. Y lo tengo que acompañar. A veces uno está más cercano a otras personas, a veces te alejás, a veces te juntás más. Yo a Julieta la voy a amar. Hay amores que son para siempre. El amor no deja de ser. Ella lo sabe, supongo”, sentenció.