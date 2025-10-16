Teleshow

Julieta Ortega y Andrea Rincón sorprendieron al revelar el final de su amistad: “Ella tomó otro camino”

Las actrices, que durante años compartieron proyectos y momentos personales, confirmaron que su vínculo ya no es el mismo, dejando a todos intrigados sobre las razones detrás de este inesperado distanciamiento

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Julieta Ortega y Andrea Rincón confirmaron el fin de su amistad tras años de relación cercana (Video: LAM, América TV)

Durante años, Julieta Ortega y Andrea Rincón fueron inseparables. Compartieron proyectos, entrevistas, salidas y hasta un vínculo que ellas mismas definían como familiar. Su relación trascendió la pantalla y se convirtió en una de las amistades más sólidas del ambiente artístico. Por eso sorprendió que ambas confirmaran públicamente que ya no están cerca.

El tema salió a la luz en LAM (América TV), donde Ángel de Brito abrió el debate con una introducción que marcó el tono de la sorpresa: “Pelea de amigas. No solo eran amigas, sino que hicieron culto de esa amistad en público. Nos contaron que una era buena y que la otra era más buena. Hace como diez años vinieron juntas a una nota”.

La angelita Romina Scalora agregó: “Esas son las peores peleas, las que no hay hombres ni plata de por medio. Se rompe la amistad y hay una pelea fuerte”. En ese momento, De Brito confirmó el rumor: “Ellas son Julieta Ortega y Andrea Rincón”.

El distanciamiento entre Ortega y
El distanciamiento entre Ortega y Rincón se atribuye a cambios personales y caminos de vida distintos

La sorpresa fue general en el estudio. Las panelistas coincidieron en que la relación entre ambas había sido muy profunda. “Eran familia”, resumió De Brito. Ortega no solo acompañó a Rincón en su carrera, sino también en etapas personales difíciles, incluso cuando la actriz atravesaba sus momentos más vulnerables. “Julieta la ayudó mucho a Andrea”, recordó Scalora.

En la nota emitida por el programa, Julieta fue la primera en referirse al tema. Cuando el cronista Santiago Riva Roy le preguntó cómo estaba su vínculo con Rincón, respondió con calma: “Hace mucho tiempo ya no tenemos el vínculo que teníamos. A veces pasa, hay que normalizar eso. Lo que a veces pasa en las relaciones de pareja que tienen un final, yo creo que con los amigos también pasa. Es hasta un momento y después uno puede querer a la persona, pero ya no tiene lo cotidiano. De hecho, este proyecto empezó con ella y después ella se abrió. A veces pasa eso. La cruzo a veces por el barrio y la saludo, está todo más que bien”.

La actriz no quiso dar demasiados detalles, aunque dejó entrever que el alejamiento fue gradual. “Pasaron cosas que no haría públicas. Nada grave, pero a veces las relaciones tienen un final también, las relaciones de las amigas”, añadió.

Ambas actrices descartan una pelea
Ambas actrices descartan una pelea grave y aseguran que mantienen respeto y cariño mutuo

Sus declaraciones llamaron la atención del panel, especialmente por la frase “pasaron cosas que no haría públicas”. Ángel de Brito analizó: “Si dice eso, algo pasó. No sé si grave, pero algo importante seguro”. Marcela Feudale opinó que podría tratarse de una ausencia en un momento clave: “A veces lo más doloroso es cuando alguien no está en un momento en que uno lo necesita”.

En el estudio también plantearon que el alejamiento podía tener que ver con cambios personales. Juli Argenta comentó: “De Andrea sé que se sumergió mucho en el tema evangélico, cristiano. No quiero decir que sea una causa, pero cambió su personalidad”. De Brito coincidió y anticipó: “Algo tiene que ver”.

Minutos después, LAM mostró la respuesta de Andrea Rincón, quien también habló con el programa. Consultada por Candela Mazzone, la actriz explicó su versión: “No, peleadas no estamos. Yo tengo amigas de toda la vida, de las cuales nunca me peleé. A veces las veo más, a veces menos. Yo no estoy peleada con ella. Sí, en cuanto arranqué mi camino con la Iglesia, ella tomó otro”.

La fe y el acercamiento
La fe y el acercamiento religioso de Andrea Rincón influyeron en la evolución de su vínculo con Julieta Ortega

Ante la pregunta de si sintió algún rechazo o burla por su acercamiento a la fe, Rincón fue contundente: “No. Las personas van evolucionando, y cada uno va tomando un camino distinto. A veces te vas encontrando y a veces te desencontrás, y después más adelante te volvés a encontrar. Yo a Julieta la amo, tengo un amor incondicional por ella. Y te voy a decir algo: no hay nada que Julieta pueda hacer que haga que yo la deje de amar”.

Sus palabras reflejaron una visión distinta de la situación. Para Andrea, no hubo pelea, sino un distanciamiento natural provocado por los cambios personales de ambas. En su respuesta, incluso destacó que su vínculo con la religión no fue bien comprendido por todos: “No me banca ni mi papá. Mi papá no cree y mi papá es mi papá. Y lo tengo que acompañar. A veces uno está más cercano a otras personas, a veces te alejás, a veces te juntás más. Yo a Julieta la voy a amar. Hay amores que son para siempre. El amor no deja de ser. Ella lo sabe, supongo”, sentenció.

Temas Relacionados

Julieta OrtegaAndrea Rincón

Últimas Noticias

Tras la final de La Voz Argentina, el subcampeón Alan Lez anunció cuál será su primer trabajo

El exintegrante del team Lali compartió su alegría por volver a subirse a un escenario. El evento del que formará parte

Tras la final de La

La razón por la que Marcelo Tinelli tuvo que realizar una parada técnica en Tucumán volviendo de Perú

El conductor sorprendió a todos al detener su avión privado para comprar las tradicionales empanadas, compartiendo el divertido momento junto a Milett Figueroa y sus hijas en redes sociales

La razón por la que

Leonardo Sbaraglia contó por qué actuar para Pedro Almodóvar lo llevó al psicólogo: “Es un genio y me sentí muy presionado”

El actor protagoniza Amarga Navidad, el film del aclamado director que se estrenará en 2026. El reto actoral que enfrentó

Leonardo Sbaraglia contó por qué

Nico Vázquez habló de su incipiente relación sentimental con Dai Fernández: “No puedo negar algo que estoy sintiendo”

El actor charló con SQP sobre el vínculo sentimental que comenzó con la actriz de Rocky. El amor después de su amor con Gimena Accardi

Nico Vázquez habló de su

La hija de Yanina Latorre reveló la obsesión de su madre con un filtro de Instagram: “No puedo lograr que lo deje de usar”

La influencer sorprendió al comentar el abuso que hace la conductora de esta herramienta en sus stories de Instagram

La hija de Yanina Latorre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Murió un histórico referente de

Murió un histórico referente de la UCR de Misiones tras descompensarse en vivo en un streaming

Del alcaparrado a la empanada de calamares, qué platos marcan el pulso actual de la cocina latinoamericana

“Es una tortura”, dijo la mamá de la víctima tras la suspensión del juicio al acusado de abusar de su hija

Doble femicidio de Bahía Blanca: el familiar de las víctimas detenido admitió que estuvo en la casa

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Scott Bessent afirmó que Estados

Scott Bessent afirmó que Estados Unidos y Corea del Sur ultiman los detalles para cerrar un acuerdo comercial

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos buscó reforzar alianzas en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Persecución religiosa en China: denunciaron la detención de casi 30 pastores y feligreses de una iglesia protestante

Donald Trump aseguró que Hamas está buscando los restos de los rehenes israelíes: “Es un proceso complejo”

El inesperado secreto del Manchester United: ¿un videojuego grupal fuera del campo fue clave en el éxito de esta temporada?

TELESHOW
Tras la final de La

Tras la final de La Voz Argentina, el subcampeón Alan Lez anunció cuál será su primer trabajo

La razón por la que Marcelo Tinelli tuvo que realizar una parada técnica en Tucumán volviendo de Perú

Leonardo Sbaraglia contó por qué actuar para Pedro Almodóvar lo llevó al psicólogo: “Es un genio y me sentí muy presionado”

Nico Vázquez habló de su incipiente relación sentimental con Dai Fernández: “No puedo negar algo que estoy sintiendo”

La hija de Yanina Latorre reveló la obsesión de su madre con un filtro de Instagram: “No puedo lograr que lo deje de usar”