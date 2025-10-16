Teleshow

Gimena Accardi habló como nunca de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Siempre fueron muy amigos”

La actriz se refirió en SQP al romance entre su exmarido y la actriz. Qué dijo sobre el comienzo del romance y la posibilidad de un reunirse con ellos

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Gimena Accardi habló por primera vez sobre la relación de Nicolás Vázquez y Dai Fernández tras su separación (Video: SQP, América TV)

Después de 18 años de amor, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez transitan caminos separados. Desde que la pareja confirmó su separación a mediados de septiembre, ambos se mostraron prudentes y respetuosos al hablar del otro. Sin embargo, esta semana la actriz rompió el silencio y se refirió por primera vez al incipiente vínculo de su exmarido con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky.

En una entrevista con SQP (América TV), conducido por Yanina Latorre, Gimena se mostró tranquila, agradecida y enfocada en su trabajo. “Estoy muy bien, trabajando mucho. Eso me tiene ocupada y feliz”, dijo apenas comenzó la charla, mientras los panelistas destacaban su buena predisposición. Cuando la conductora le preguntó si se sentía más repuesta anímicamente tras la separación, respondió con serenidad: “Sí, de a poco. La verdad que sí, mejor”.

El momento más esperado llegó cuando la conductora le consultó directamente cómo había tomado la noticia del romance entre Vázquez y Fernández. Fiel a su estilo, Gimena no esquivó la pregunta: “Si él está bien, yo estoy bien”, aseguró. “Le deseo lo mejor de todo corazón a él y a Dai. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico”, agregó, marcando una vez más el respeto a ese vínculo.

La actriz elogió a la
La actriz elogió a la nueva pareja de su exmarido y destacó el respeto mutuo que mantienen

Sobre la actriz con la que su ex comparte escenario, Accardi fue especialmente elogiosa. “Dai es un amor, una divina, hermosa y talentosa”, dijo sin dudar. “Siempre fueron muy amigos y entiendo que, en la contención que ambos se estuvieron dando, te podés enamorar o sentir cosas. Bien por ellos, me alegra”.

Lejos de cualquier tono de reproche, la actriz destacó que su historia con su exmarido “fue una relación muy sana, y lo sigue siendo ahora”. Al hablar del final de la pareja, fue categórica: “El amor de pareja, por supuesto, se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es un ser humano adorable, una hermosa persona. Pasé 18 años siendo muy feliz con un hombre brillante que me hizo muy feliz también, y yo a él. Fuimos una pareja hermosa, sin dudas”.

Yanina Latorre intentó ir un poco más allá y le preguntó si alguna vez había sospechado de un acercamiento previo entre ellos durante el tiempo que compartían trabajo. Accardi lo negó con firmeza: “Nunca jamás sospeché nada. Sé que es de ahora. Entiendo las especulaciones, es lógico porque laburan juntos, pero no tengo ninguna duda”.

Accardi aseguró que su vínculo
Accardi aseguró que su vínculo con Vázquez sigue siendo cordial y descartó una reconciliación amorosa

Cuando Lizardo Ponce le consultó si mantenía contacto con Vázquez, Gimena explicó que sí, aunque aclaró que la relación es cordial y madura. “Tenemos una relación muy fluida, muy amorosa. Hablamos de la vida, de mil cosas. Después de 18 años, es lógico seguir comunicándonos”, contó. Y sobre si se ponen de acuerdo antes de hablar en público, agregó: “No, confiamos mutuamente. Tengo confianza ciega en él sobre cómo va a hablar de mí, porque sé que no tiene nada malo para decir. Y él lo mismo conmigo”.

La actriz también descartó cualquier posibilidad de reconciliación amorosa. “No creo que volvamos a estar juntos”, dijo sin dramatismo. “Uno nunca sabe, pero no lo veo. En su momento soñábamos envejecer juntos, y eso fue real, por eso nos casamos y estuvimos 18 años. Pero ahora lo recordamos con felicidad, no con tristeza”.

Consultada sobre la posibilidad de cruzarse con Nicolás y su nueva pareja en eventos, Gimena fue sincera pero mantuvo el humor: “Tampoco la pavada. No me juntaría con los dos, pero siempre buena onda. No tenemos hijos en común, así que no hay necesidad de mantener un vínculo cotidiano, pero si nos cruzamos, charlamos como si nada”. Entre risas, los panelistas la despidieron alentándola a “aprovechar la soltería”. Ella respondió divertida: “No tengo tiempo, estoy trabajando muchísimo”.

Por su parte, Nicolás Vázquez había hablado el fin de semana con Infama (América) y confirmó que mantiene una relación con Fernández, aunque prefirió no ponerle rótulos. “No quiero ponerle título a nada, es algo que recién empieza”, dijo el actor, admitiendo por primera vez que el vínculo con su compañera de teatro va más allá de la amistad.

