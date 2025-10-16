Cazzu reveló el significado del tatuaje que lleva en su cara y contó en homenaje a quién se hará el próximo

Cazzu reveló el significado de sus tatuajes

Cazzu continúa en México con su gira Latinaje. Luego de su exitoso concierto en el Auditorio Nacional, donde reunió a diez mil personas, la cumbiera abrió las puertas de su intimidad al compartir con la edición local de la revista GQ el significado personal de sus tatuajes, revelando detalles sobre su vida y su carrera. Aunque, curiosamente, contó que aún no le dedicó uno tatuaje a su hija Inti. La artista confesó: ‘Todavía no tengo mi tatuaje por mi hija. En breve voy a dedicarle algún tatuaje. Me encantaría’, expresó. La idea de plasmar una expresión característica de su hija en la piel la entusiasma especialmente: “Hay una carita que hace ella que me encantaría tenerla tatuada por siempre, mostrársela y que le dé vergüenza. “Mamá, ¿por qué hiciste esa?’”, relató Cazzu entre risas.

Entre los tatuajes que ya forman parte de su historia, la artista destacó el que lleva en el rostro, al que atribuye un valor simbólico profundo: “Bueno, creo que un tatuaje muy importante para mí, que significa muchas cosas, es el que tengo en la cara, que es un corazoncito”, explicó. Este pequeño símbolo está ligado a un momento crucial en su trayectoria musical. Al recordar el lanzamiento de su primer álbum y los primeros ingresos que obtuvo gracias a su música, la cantante relató: “Me acuerdo la primera vez que gané mi primer dinero. Estaba acercándome a cumplir mi sueño, que era vivir de la música”, afirmó.

La consolidación de su carrera se reflejó en la decisión de marcar su piel de manera visible. “Y cuando ya vino el segundo y el siguiente y el siguiente cheque, que era poquito, pero, bueno, me alcanzaba para vivir, para pagar mi alquiler y todo eso, dije: ‘Es momento de tatuarme un lugar muy visible para como abrazarme a, a mi nueva vida que, que fue empezar a, a poder sostener mi vida con la música’”, concluyó la cantante.

La cantante contó el significado del corazón que lleva tatuado en su cara

Días atrás, en su llegada a México, Cazzu respondió a las declaraciones de Christian Nodal sobre el comienzo de su relación con Ángela Aguilar. La artista dio su versión de los hechos y habló con serenidad, centrada en cerrar un capítulo que la mantuvo bajo el escrutinio público.

Durante su encuentro con la prensa en el aeropuerto, la cantante argentina negó haber tenido conocimiento previo del vínculo antes de que se hiciera público y rechazó la cronología relatada por su expareja ante las cámaras. La intérprete de Nena Trampa arribó a México acompañada de su madre y su hija Inti, luego de recibir un permiso judicial para poder viajar con la pequeña. Frente a los periodistas, fue contundente: “La primera vez que hablé fue por la única necesidad que sentí de aclarar que no tenía idea. Él me avisó que estaba con alguien exactamente un día antes de que salieran las fotos”.

Con esas palabras, Cazzu afirmó que la noticia del romance le llegó al mismo tiempo que al público, refutando así la versión de Nodal, quien aseguraba que ella ya conocía la situación. En esa misma charla, la cantante compartió lo difícil que le resultó escuchar a su expareja revelar detalles de su relación en televisión: “Creo que eso fue lo que más me dolió: sentir que yo compartí tanta intimidad con alguien y de repente contarla tan rara, tan tergiversada, tan partida. Yo no haría eso, no hablaría nunca de su familia. De nuestra relación guardo lo mejor. Lo quise muchísimo”.

Cazzu reveló cómo fue el momento en el que se enteró de la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

A pesar de todo, aclaró que no pretende mantener viva la polémica: “Comprendo su situación, donde la gente se ha molestado tanto que hay una necesidad de buscar explicaciones, y por ahí no las hay. Cuando uno se enamora, hace cosas”.

Consultada acerca de los rumores de infidelidad durante el embarazo, surgidos en redes sociales tras la entrevista de Nodal, la artista fue categórica, aunque sin dramatismo: “Él me avisó un día antes de las fotos, pero no era como que yo estaba introducida. No sé, pero tampoco me importa. Si alguien hubiese sido infiel conmigo, no iba a ser la primera vez. Yo sí soy súper leal y creo en la lealtad, y estaría bueno que alguien no te haga eso”.